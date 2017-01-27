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27.01.2017 16:36
Письмо в редакцию "Закон о побоях в семье направлен на разрушение брака"

Автор письма с женской позиции рассуждает об окончательном принятии закона, который переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения.

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Сегодня Госдума окончательно приняла закон о побоях в семье.

Хотела поделиться своим мнением на этот счет. Нам говорят, когда принимали этот законопроект, думали о том, чтобы браки не распадались. Якобы, в семье всякое бывает – ударил муж, но ведь жена/ребенок жить будут, да и за дело прилетело…По-русски так…Вот на Усинск Онлайн как раз и опрос в тему – чуть ли не половина опрошенных усинцев нормально относятся к насилию в семье. И прям тошно становится! Почему же, как ни орут наши мужики об особенном положении женщины у нас в стране, но в итоге, даже законы пишут под русский менталитет – патриархальный уклад, где мужик – царь и бог. Не потому ли мы – женщины, такие и эмансипированные, что в знак протеста? Почему сторонний человек на улице меня ударит – ему срок, а свой мужчина – штраф! Какая разница?! Да часто одного удара будет достаточно, чтобы покалечить человека и я не про физические последствия, а про психологические… И еще неизвестно, от какого удара сложнее оправиться – чужого человека или «своего»… Мне кажется, наше государство делает все, чтобы вырастить из девочек жертв и этим законом внушает им, что насилие – это норма в семье. Папа сильный, папа главный – ему можно. Эта линия поведения передается мальчикам, а девочка должна, значит, подчиняться. Отлично. Тогда и берите, мужчины, полную ответственность за нас – дам. А то ведь потом девочка вырастает и обязана рвать, так сказать– учиться хорошо, ползти по карьерной лестнице, тащить детей, мужика – патриархального царька. Что за когнитивный диссонанс у девочки в голове – ты раба любви и терпи все, но одновременно должна быть сильная и, в случае необходимости, независимая. По моему, большинство женщин просто перестанут вступать в брак, в конечном счете…А что? Родила для себя, отцовство за 10000 рублей (небольшие деньги за ДНК экспертизу) установила, по суду призвала папашу к материальной ответственности и живешь сама себе хозяйка – хочу халву ем, хочу пряники и плевать мне на авторитетное мнение мужчины. Работа есть, ребенок есть, алименты платит (тут главное с отцом не прогадать). Зато целее живешь и обслуживать мужчину не придется, да по любовницам ловить. Всегда красивая, материнский долг исполнила, всеми желанная, потому что недостижимая! и пусть только кто руку поднимет. Так что, выходит, что не на укрепление брака этот закон, а скорее наоборот. Да и для работодателя одинокая женщина с ребенком – самый удобный вариант. Пашет как лошадь, меры в работе не знает – все силы для ребенка, для того, чтобы все ему дать. Короче, все к деньгам сводится – пополняем казну административными штрафами, да налогами от работящих русских баб с извечным, навязанным комплексом вины.

Комментарии (25)

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  • 11
    27.01.2017, 16:47:16
    6
    Что за бред вы пишите и публикуете?? Сначала прочитайте этот закон. Там все наоборот.
    Принятый Госдумой закон должен защитить жертв домашнего насилия. Теперь за любое «причинение физической боли» можно получить до двух лет лишения свободы. Причем такое наказание коснется только так называемых «близких лиц». Парламентарии решили, что к этим людям относятся супруги, сожители и родители.

    Елена Мизулина, председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей: «Если вы ударите соседского ребенка или дернете его за руку, то это будет административная ответственность, а если своего родного — то это до двух лет лишения свободы. Ну это полная ерунда, полная глупость».
    • Владимир
      28.01.2017, 4:10:40
      0
      Вот интересно. Женщина решила развестись и поставила себе синяк на лбу. Вызвала полицию или просто пошла в больницу и засвидетельствовала. Мужику 2 ГОДА ЛИШЕНИЯ. ЛИШЕНИЕ ОТЦОВСТВА, И С РАБОТЫ ПОПРУТ. Ей ЗАБОТЛИВЫЙ РЕБЕНОК, КВАРТИРА (корысть), И ОПРАВДАНИЕ ВСЕХ ЕЕ БЛУДНЫХ ПОХОЖДЕНИЙ...
      Задам вопрос правильно! КАК ДОКАЗЫВАТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ?
      • Разные судьбы
        28.01.2017, 20:03:28
        0
        Владимиру
        Вот интересно : муж один раз ударил, другой, потом избил и т д (вошёл во вкус), поднимал самооценку. Раз милиция ответила - не убил же, другой раз - дела семейные , разбирайтесь. В третий раз участковый собственноручно отпечатал и отправил в суд ( побои травмы сняты , было заключение врача). И что ? Дело закрыли, не поставив в известность, а жена ждёт повестки, когда пошла узнавать - поздно , дело закрыто. И это ч** продолжало издеваться дальше. И из семьи не уходил , удобно ж так . Слава Богу жизнь развела их. И чем бы кончилось всё , непонятно... Так что мужик мужика защитит всегда. Должен быть закон , защищающий женщин от насилия.
    • Владимир
      28.01.2017, 4:11:21
      0
      КЛЮЧЕВОЕ СИНЯК ПОСТАВИЛА СЕБЕ САМА...
  • )))))
    27.01.2017, 16:53:01
    4
    Имя аффтарши в студию!!!!Самой не стрёмно от своих слов???Всеми желанная..улыбнуло))
  • Ю-ю
    27.01.2017, 17:00:13
    3
    Странное название статьи. Можно подумать, отсутствие закона о семейных побоях способствует укреплению брака.
  • юлий
    27.01.2017, 17:44:42
    -2
    Документальный фильм Мизандрия (мужененавистничество)
    Очень рекомендую мужчинам посмотреть вот этот фильм :
    https://www.youtube.com/watch?v=ENwIQ7KAq4c
    • девушка
      27.01.2017, 17:53:02
      -4
      не права
      А чему научит одинокая мать? если мальчик- не будет любить девочек(жену),если девочка- не будет любить мальчиков(фиг замуж выйдет!)- от нее как от чумы будут бегать.Если женщина не слабая- значит -ОНА МУЖИК! Вот и тяни лямку- сама: раз ты баба и мужик.Сильное государство в полноценной семье и дети счастливы! Если нет института семьи- то счастья НЕТ!!!!
      • как-то так
        27.01.2017, 18:43:19
        8
        девушка
        А чему научит ребёнка семья, где, к примеру, ладу нет? Орут друг на друга, матерятся, не знают кто чем занят, чем интересуются, да ещё и врут, дерутся и унижают друг друга???.
        Так, если уж не сложилась совместная жизнь, то необходимо создать более спокойную жизнь.
        Все хотят жить счастливо, но не у всех получается, увы.
  • юлий
    27.01.2017, 17:46:04
    -11
    Бей бабу смолоду - будет баба золотом .
    • )))))
      27.01.2017, 17:49:52
      10
      Вы свою бьёте???Только слабый и никчемный мужчинка поднимает руку на женщину.Есть мужчины,есть мужики,а есть писюноносители)))Вот кто так делает,как вы "советуете",относится к третьей категории)))
      • юлий
        27.01.2017, 18:33:35
        -4
        А есть ещё "настоящий мужик", по мнению бабья .
        Для полного разрыва шаблонов и бабопукана рекомендую к просмотру .
        И да, я баб не бью . Я могу словами под чемоданы загнать .
        • юлий
          27.01.2017, 18:34:27
          -3
          .... рекомендую к просмотру :
          https://www.youtube.com/watch?v=ENwIQ7KAq4c
        • юлию
          27.01.2017, 18:51:11
          1
          Фу...баб,бабьё ((((Даже боюсь представить,как они выглядят ((И такие как вы и есть 100%тираны ((
        • ох,
          28.01.2017, 11:53:42
          1
          уж этот юлий..., а не грубил бы, был бы Юлий..
          Настоящие мужчины, женщин "под чемоданы не загоняют". Они их любят. И женщин называют женщинами, а не бабами и бабьём, а любимых - любимыми и другими нежными словами на её вкус.
  • ...
    27.01.2017, 18:17:37
    -8
    всеми желанная, потому что недостижимая! - ржу в голос )))
  • Обыватель
    27.01.2017, 19:25:46
    2
    За последние годы семейное насилие стало процветать в молодых семьях.МНЕ думается,что причиной послужило предыдущее поколение - то есть наше поколение,не сумели воспитать .не привили своим детям уметь любить ,уважать .а главное ценить того человека которого ты избрал.Не полные семьи...не дано природой привить человеку того - чего сам не имеешь.Так и мама ,она не может заменить еще и отца,то есть уже идет однобокое воспитание.Сейчас многие "ратуют" за сожительство не вступая в брак.Во первых вступление в брак - это обязательства закрепленные законом между супругами.а далее перед будущими детьми.Сожительство не обязывает мужчину и женщину ни к чему,даже разделения постели. Да и вынашивать женщине ребенка ...не понятно в каком статусе,а точнее в статусе сожительницы -просто унизительно.Объяснять "рожаю для себя" - простите,для себя можно трусы купить. а ребенку предстоит жить в обществе.Но рожденный ребенок вне брака .еще будучи в чреве матери униженный.вместе с матерью.Далее воспитание .Дети растут истеричные - потому что перегруженные негативной информацией.родители большую часть времени посвящают телефону и гаджетам.ДЕТИ ПРОСТО ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ВЫБРОШЕННЫМИ ИЗ СОЦИУМА.Идет деградация населения ,растет поколение потребителей.люди умеют БРАТЬ...но не умеют ничего дать взамен.В результате .тот кто физически сильнее "прессует" и избивает слабого.Как бы ни было.но исправить положение в семье можно, помочь может вера - Вера в Бога.религия.Я не имею ввиду секты.я имею ввиду христианство и мусульманство...Это то вероисповедание - которое веками идет рука об руку.и поможет устоять и удержать институт семьи.Почему? Потому что многие маленькие дети тянутся к церкви.к Богу.
  • ****
    27.01.2017, 19:29:08
    5
    Що с законом що без закона как лупили друг дружку так и буду лупить если любви и понимания нет. Если мужчина не быдлоконь, воспитанный хоть немного, то руку поднимать на женщину не будет. Дерутся то в основном инфантильные и не зрелые морально мужики. Если их всех вместе поставить, то они по характеру все похожи. И это идёт глубоко из семьи в которой он рос. Значит его родители тоже дрались, может мать лупила отца, вылавливая его по гаражам, жили плохо и т.д. Мне девушка одна нравилась. Всегда такая красивая, с прической, Знакомая её сказала, что ты не смотри что она с кудряшками, с макияжем. Она вся в синяках, муж бьет каждый день. Для меня это был шок. Зачем терпеть, маскироваться что всё хорошо, врать себе, Для меня это загадка.
  • сколько людей. столько и мнений
    27.01.2017, 20:27:18
    -1
    О статистике кто кого и сколько бьет - не берусь судить,не знаю.Опять таки.что представляет тот (а) кого бьют и тот который бьет...всяко бывает...кто и когда перешел "грань". Интересно другое,многие годы работая в женском коллективе заметила такую закономерность...женщина живет с одним мужчиной...муж начинает спиваться... начинает бить...Посадила...Сошлась со вторым...та же история...и с третьим - сюжет не меняется...Эти же мужчины - выходят "отсидев" срок .создают успешные семьи, живут.Не дерутся.не пьют.хорошие семьи.Это ведь не об одной...добрый десяток.В чем дело? Ведь симпатичные.ухоженные женщины...Но ,как в анекдоте:действительно жена имеет все желаемые качества ,да размещены качества в другом порядке...в доме королева.в постели хозяйка в обществе....И ЖЕНЩИНЫ ЭТИ ВСЕГДА ДОБИВАЮТСЯ!!! ЧТОБЫ ИХ БИЛИ!!!ПРОСТО ТУПО ПРОВОЦИРУЮТ,НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ О ПОСЛЕДСТВИЯХ. Сейчас же ,вместо того.чтобы воспитывать уважение к девочке.девушке.женщине - стали прививать мальчикам понятие,что женский пол - это "станок" для удовлетворения похоти .И если девушка против .то тоже идет рукоприкладство...Необходимая так же статья :""защита чести и достоинства...""не только на работе.но и дома. Есть же еще такая категория "мужчинок" - что своим "гнилым" языком.любого выведет...так же и женщины...Вот и защитись попробуй!
    • Владимир
      28.01.2017, 4:21:02
      0
      Бред. Институт семьи строится на образах из детства. Например. Женщина видит в семье чтоотец сторонится мать по мусульманским законом. одниживут с права а другие с лева. и свою семью строит так же. Так что если мать пилит отца значит и сама женщина будет пилить мужа. Пусть идет на 3 буквы со своим УТЮГОМ... (анекд.)
  • Человек
    27.01.2017, 22:33:25
    0
    Вы сейчас написали такую хрень, о каторой можно дискуссировать бесконечно! Единственное что бросается в глаза, обида на мужчин и наверное даже ненависть. Но стоит заметить, что не считая тех случаев, где действительно не мужик а трусливое создание жаждущее утверждение за счет слабого пола, есть женщины которые сами " выпрашивают" и только после того, как получат - начинают внезапно вспоминать, что они оказываются женщины и их трогать нельзя! А кто виноват, что изначально об этом забывают и ведут себя как последнии хабалки!? Учитывайте и это тоже!
    • Местная
      28.01.2017, 9:20:48
      2
      Полностью согласна с Человеком:( Есть такие "Дамы", что как говорится: "если женщина просит, то трудно ей отказать". Не приветствую мордобоя, но иной раз даже в общественном месте некоторые дамы ведут себя так, что хочется отвесить оплеуху:(
  • Усинец
    28.01.2017, 11:24:36
    0
    Тот кто предложил этот закон самый настоящий уголовник или лабирует бандитизм, теперь руководствуясь этим законом можно бить каждого прохожего тебе нечего не будет.
    Я еще раз убеждаюсь в том что в госдуме сидят одни спортсмены и артисты.
    • Игорь
      28.01.2017, 16:24:51
      0
      Будет АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
  • Обыватель
    28.01.2017, 21:11:02
    0
    К каждому закону есть еще "комментарии"...то есть закон - законом.как был так и остается.просто стало еще больше "лазеек" как для одной -так и для другой стороны.Вообще .по существу в "буйных" семьях сострадание вызывают только дети,так как вот они то всегда не защищены,если не отстоит родная мама.
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