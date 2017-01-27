Письмо в редакцию "Закон о побоях в семье направлен на разрушение брака"

Автор письма с женской позиции рассуждает об окончательном принятии закона, который переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения.

Сегодня Госдума окончательно приняла закон о побоях в семье.

Хотела поделиться своим мнением на этот счет. Нам говорят, когда принимали этот законопроект, думали о том, чтобы браки не распадались. Якобы, в семье всякое бывает – ударил муж, но ведь жена/ребенок жить будут, да и за дело прилетело…По-русски так…Вот на Усинск Онлайн как раз и опрос в тему – чуть ли не половина опрошенных усинцев нормально относятся к насилию в семье. И прям тошно становится! Почему же, как ни орут наши мужики об особенном положении женщины у нас в стране, но в итоге, даже законы пишут под русский менталитет – патриархальный уклад, где мужик – царь и бог. Не потому ли мы – женщины, такие и эмансипированные, что в знак протеста? Почему сторонний человек на улице меня ударит – ему срок, а свой мужчина – штраф! Какая разница?! Да часто одного удара будет достаточно, чтобы покалечить человека и я не про физические последствия, а про психологические… И еще неизвестно, от какого удара сложнее оправиться – чужого человека или «своего»… Мне кажется, наше государство делает все, чтобы вырастить из девочек жертв и этим законом внушает им, что насилие – это норма в семье. Папа сильный, папа главный – ему можно. Эта линия поведения передается мальчикам, а девочка должна, значит, подчиняться. Отлично. Тогда и берите, мужчины, полную ответственность за нас – дам. А то ведь потом девочка вырастает и обязана рвать, так сказать– учиться хорошо, ползти по карьерной лестнице, тащить детей, мужика – патриархального царька. Что за когнитивный диссонанс у девочки в голове – ты раба любви и терпи все, но одновременно должна быть сильная и, в случае необходимости, независимая. По моему, большинство женщин просто перестанут вступать в брак, в конечном счете…А что? Родила для себя, отцовство за 10000 рублей (небольшие деньги за ДНК экспертизу) установила, по суду призвала папашу к материальной ответственности и живешь сама себе хозяйка – хочу халву ем, хочу пряники и плевать мне на авторитетное мнение мужчины. Работа есть, ребенок есть, алименты платит (тут главное с отцом не прогадать). Зато целее живешь и обслуживать мужчину не придется, да по любовницам ловить. Всегда красивая, материнский долг исполнила, всеми желанная, потому что недостижимая! и пусть только кто руку поднимет. Так что, выходит, что не на укрепление брака этот закон, а скорее наоборот. Да и для работодателя одинокая женщина с ребенком – самый удобный вариант. Пашет как лошадь, меры в работе не знает – все силы для ребенка, для того, чтобы все ему дать. Короче, все к деньгам сводится – пополняем казну административными штрафами, да налогами от работящих русских баб с извечным, навязанным комплексом вины.