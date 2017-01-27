Письмо в редакцию "Закон о побоях в семье направлен на разрушение брака"

Автор письма с женской позиции рассуждает об окончательном принятии закона, который переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения.
Сегодня Госдума окончательно приняла закон о побоях в семье.
Хотела поделиться своим мнением на этот счет. Нам говорят, когда принимали этот законопроект, думали о том, чтобы браки не распадались. Якобы, в семье всякое бывает – ударил муж, но ведь жена/ребенок жить будут, да и за дело прилетело…По-русски так…Вот на Усинск Онлайн как раз и опрос в тему – чуть ли не половина опрошенных усинцев нормально относятся к насилию в семье. И прям тошно становится! Почему же, как ни орут наши мужики об особенном положении женщины у нас в стране, но в итоге, даже законы пишут под русский менталитет – патриархальный уклад, где мужик – царь и бог. Не потому ли мы – женщины, такие и эмансипированные, что в знак протеста? Почему сторонний человек на улице меня ударит – ему срок, а свой мужчина – штраф! Какая разница?! Да часто одного удара будет достаточно, чтобы покалечить человека и я не про физические последствия, а про психологические… И еще неизвестно, от какого удара сложнее оправиться – чужого человека или «своего»… Мне кажется, наше государство делает все, чтобы вырастить из девочек жертв и этим законом внушает им, что насилие – это норма в семье. Папа сильный, папа главный – ему можно. Эта линия поведения передается мальчикам, а девочка должна, значит, подчиняться. Отлично. Тогда и берите, мужчины, полную ответственность за нас – дам. А то ведь потом девочка вырастает и обязана рвать, так сказать– учиться хорошо, ползти по карьерной лестнице, тащить детей, мужика – патриархального царька. Что за когнитивный диссонанс у девочки в голове – ты раба любви и терпи все, но одновременно должна быть сильная и, в случае необходимости, независимая. По моему, большинство женщин просто перестанут вступать в брак, в конечном счете…А что? Родила для себя, отцовство за 10000 рублей (небольшие деньги за ДНК экспертизу) установила, по суду призвала папашу к материальной ответственности и живешь сама себе хозяйка – хочу халву ем, хочу пряники и плевать мне на авторитетное мнение мужчины. Работа есть, ребенок есть, алименты платит (тут главное с отцом не прогадать). Зато целее живешь и обслуживать мужчину не придется, да по любовницам ловить. Всегда красивая, материнский долг исполнила, всеми желанная, потому что недостижимая! и пусть только кто руку поднимет. Так что, выходит, что не на укрепление брака этот закон, а скорее наоборот. Да и для работодателя одинокая женщина с ребенком – самый удобный вариант. Пашет как лошадь, меры в работе не знает – все силы для ребенка, для того, чтобы все ему дать. Короче, все к деньгам сводится – пополняем казну административными штрафами, да налогами от работящих русских баб с извечным, навязанным комплексом вины.
Принятый Госдумой закон должен защитить жертв домашнего насилия. Теперь за любое «причинение физической боли» можно получить до двух лет лишения свободы. Причем такое наказание коснется только так называемых «близких лиц». Парламентарии решили, что к этим людям относятся супруги, сожители и родители.
Елена Мизулина, председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей: «Если вы ударите соседского ребенка или дернете его за руку, то это будет административная ответственность, а если своего родного — то это до двух лет лишения свободы. Ну это полная ерунда, полная глупость».
Задам вопрос правильно! КАК ДОКАЗЫВАТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ?
https://www.youtube.com/watch?v=ENwIQ7KAq4c
Так, если уж не сложилась совместная жизнь, то необходимо создать более спокойную жизнь.
Все хотят жить счастливо, но не у всех получается, увы.
Для полного разрыва шаблонов и бабопукана рекомендую к просмотру .
И да, я баб не бью . Я могу словами под чемоданы загнать .
https://www.youtube.com/watch?v=ENwIQ7KAq4c
Я еще раз убеждаюсь в том что в госдуме сидят одни спортсмены и артисты.