<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

27.01.2017 17:40
В Усть-Лыже появится волейбольная площадка, а в Новикбоже - футбольное поле

В течение 2016 года усинцы участвовали в обсуждениях проекта «Народный бюджет». Встречи с населением проходили в Усть-Усе, Колве, Парме, Усть-Лыже, Мутном Материке.

KAB_2189.jpg

Напомним, что проект «Народный бюджет» направлен на повышение эффективности бюджетных расходов за счёт вовлечение населения в процесс принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления. Проекты должны быть общественно значимы и отвечать интересам жителей и способствовать повышению эффективности бюджетных расходов.

«Народный бюджет» предполагает непосредственное участие жителей республики в отборе проектов, предлагаемых к реализации в сферах малого и среднего предпринимательства, культуры, дорожной деятельности, физкультуры и спорта, занятости населения и благоустройства. Реализованы будут именно те инициативы, которые выбирают сами граждане на общем собрании.

KAB_2212.jpg

Итак, в конце прошлого года усинская экспертная комиссия выбрала 8 наиболее значимых для нашего муниципального образования проектов. Среди них: обустройство дороги по улице Рябиновой в селе Колва, строительство и обустройство детской игровой площадки для игр в волейбол, футбол и баскетбол в селе Усть-Лыжа, селе Мутный Материк, поселке Парма, обустройство поля для мини-футбола и беговой дорожки в деревне Новикбож, а также пошив национальных костюмов в рамках реализации проекта «Культурного наследия народов России», сообщает пресс-служба Администрации МО ГО "Усинск".

Теперь данные народные инициативы должны будут пройти отбор на республиканском уровне, на соответствие критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет». Проведение отбора народных проектов будет реализовано до 30 марта 2017 года.

С этой целью в декабре 2016 г. создана Межведомственная комиссия по отбору народных проектов, в состав которой включены руководители органов исполнительной Республики Коми, председатель Комитета Государственного Совета Республики Коми по законодательству и местному самоуправлению, представители Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Коми», Ассоциации Органов территориального общественного самоуправления Республики Коми.

SAM_5449.jpg

Комментарии (9)

Добавить комментарий
  • фото
    27.01.2017, 22:18:10
    5
    На фото все спортсмены собрались: и футболисты и волейболисты...
  • Петр
    27.01.2017, 22:40:29
    0
    Лето было в четвег
  • я
    28.01.2017, 10:28:54
    2
    НУ И ЗАГОЛОВОК!! Село Новикбож само размером с футбольное поле. Не поле а площадка
  • Канев
    28.01.2017, 17:54:27
    3
    Дурдом на прогулке, ну на какой хрен им эти площадки. Может дайвинг клуб ещё кто нибудь предложит.Да и вообще сделать уже открытый конкурс на самую прикольную глупость.
    • так
      28.01.2017, 19:29:28
      1
      Почему нет? Там тоже люди живут. Или им только грядки, рыбалка и водка? Дети там тоже никакой радости не видят.
  • Северянин
    28.01.2017, 17:58:24
    3
    Насчет футбола прикольно Это типа валенки папуасам и холодильники эскимосам
  • обыватель
    28.01.2017, 21:02:37
    2
    Колхозники стали возмущаться..без нас все решают...распределяют...а мы что? Решили все решать на общих собраниях.Собрались в клубе.Повестка дня :"Распределение валенок. Зима идет.."Председатель сельсовета объявляет:"В сельский универмаг привезли две пары валенок. - молчание...Одни ,мне...вторые,моей жене!" ...и вдруг с последнего ряда голос:"а нам?"...А что вам? Собрание закончено...расходитесь по домам.
  • Сява
    28.01.2017, 21:19:30
    4
    а Хахалкин сначала не хочет отчитаться за 200 млн рублей направленных на села в 2014 году! Там и спортзал должен был быть и дом культуры и детский сад! Вон она забота о селянах, да Станислав Юрьевич! Один под следствием, кто следующий ?
  • Да...
    28.01.2017, 22:48:34
    1
    В селах Усинского района наверное уже масло масляное! Вон сколько кредитов набрали!
Последние комментарии
Последние объявления
   
 