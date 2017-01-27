В Усть-Лыже появится волейбольная площадка, а в Новикбоже - футбольное поле

В течение 2016 года усинцы участвовали в обсуждениях проекта «Народный бюджет». Встречи с населением проходили в Усть-Усе, Колве, Парме, Усть-Лыже, Мутном Материке.

Напомним, что проект «Народный бюджет» направлен на повышение эффективности бюджетных расходов за счёт вовлечение населения в процесс принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления. Проекты должны быть общественно значимы и отвечать интересам жителей и способствовать повышению эффективности бюджетных расходов.

«Народный бюджет» предполагает непосредственное участие жителей республики в отборе проектов, предлагаемых к реализации в сферах малого и среднего предпринимательства, культуры, дорожной деятельности, физкультуры и спорта, занятости населения и благоустройства. Реализованы будут именно те инициативы, которые выбирают сами граждане на общем собрании.

Итак, в конце прошлого года усинская экспертная комиссия выбрала 8 наиболее значимых для нашего муниципального образования проектов. Среди них: обустройство дороги по улице Рябиновой в селе Колва, строительство и обустройство детской игровой площадки для игр в волейбол, футбол и баскетбол в селе Усть-Лыжа, селе Мутный Материк, поселке Парма, обустройство поля для мини-футбола и беговой дорожки в деревне Новикбож, а также пошив национальных костюмов в рамках реализации проекта «Культурного наследия народов России», сообщает пресс-служба Администрации МО ГО "Усинск".

Теперь данные народные инициативы должны будут пройти отбор на республиканском уровне, на соответствие критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет». Проведение отбора народных проектов будет реализовано до 30 марта 2017 года.

С этой целью в декабре 2016 г. создана Межведомственная комиссия по отбору народных проектов, в состав которой включены руководители органов исполнительной Республики Коми, председатель Комитета Государственного Совета Республики Коми по законодательству и местному самоуправлению, представители Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Коми», Ассоциации Органов территориального общественного самоуправления Республики Коми.