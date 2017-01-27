В каком возрасте можно купить ребенку смартфон…

Дети быстрее адаптируются к новым технологиям, чем их родители. В полуторогодовалом возрасте они прекрасно знают, на какую иконку нажать, чтобы посмотреть «Свинку Пеппу» на Youtube. Возникает логичный вопрос: в каком возрасте малышу стоит разрешать смартфон?

В попытках найти правильный ответ за последние несколько лет было проведено немало исследований.

Подходящий возраст для смартфона

Большинство экспертов полагают, что знакомству ребенка с миром технологий препятствовать не стоит. Нужно давать гаджеты на время и внимательно следить за всем процессом. О покупке личного смартфона для ребенка стоит задуматься ближе к 6-7 годам. Например, он может стать подарком на день рождения или любой другой праздник, послужив прекрасной мотивацией.

Даже самые строгие родители порой поддаются слезным уговорам их ребенка. Дети постоянно просят поиграть в смартфон. Как только взрослые дают гаджет в пытливые руки малышей, с ним может приключиться все, что угодно. Поэтому при выборе смартфона необходимо обратить внимание на модели устойчивые к воде и падениям. Не забудьте про емкость аккумулятора, дети с разрядившимся телефоном на прогулке - настоящая катастрофа для родителей. Бонусом станет опция родительского контроля — она одна из самых удобных среди устройств на Android.

Помните о безопасности

После покупки необходимо объяснить ребенку, что гаджет — вещь дорогостоящая, пояснить правила использования в общественных местах, рассказать о возможных последствиях обмена информацией посредством sms или в онлайне. И по возможности настроить функцию родительского контроля, чтобы удержать ребенка от нежелательных сайтов, информации и коммуникации.

Приобретать смартфон ребёнку лучше в проверенных магазинах с сервисным обслуживанием, чтобы была возможность быстро и качественно отремонтировать аппарат, если с ним все-таки что-то произойдёт. Также задумайтесь о возможности страхования покупки. Страховые случаи распространяются не только на поломку, но и кражу гаджета. Страховая программа в этом случае надежно защитит от непредвиденных расходов и сэкономит деньги.

Гаджеты - неминуемая ступень развития ребенка, поэтому искусственное ограничение со стороны родителей может вызвать социальные барьеры в общении со сверстниками. Смартфон уже давно перестал быть роскошью, а стал необходимым атрибутом для современных детей. Подобрать подходящую модель по вашим критериям помогут консультанты Торговой сети «Мир». Они также смогут оформить страховку и даже установить дополнительный пакет программ на смарфтон для вашего ребенка. Торговая сеть «Мир», торговый центр «Арена», 2 этаж.