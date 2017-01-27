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27.01.2017 18:35
В каком возрасте можно купить ребенку смартфон…
Дети быстрее адаптируются к новым технологиям, чем их родители. В полуторогодовалом возрасте они прекрасно знают, на какую иконку нажать, чтобы посмотреть «Свинку Пеппу» на Youtube. Возникает логичный вопрос: в каком возрасте малышу стоит разрешать смартфон?
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В попытках найти правильный ответ за последние несколько лет было проведено немало исследований.

Подходящий возраст для смартфона

Большинство экспертов полагают, что знакомству ребенка с миром технологий препятствовать не стоит. Нужно давать гаджеты на время и внимательно следить за всем процессом. О покупке личного смартфона для ребенка стоит задуматься ближе к 6-7 годам. Например, он может стать подарком на день рождения или любой другой праздник, послужив прекрасной мотивацией.

Даже самые строгие родители порой поддаются слезным уговорам их ребенка. Дети постоянно просят поиграть в смартфон. Как только взрослые дают гаджет в пытливые руки малышей, с ним может приключиться все, что угодно. Поэтому при выборе смартфона необходимо обратить внимание на модели устойчивые к воде и падениям. Не забудьте про емкость аккумулятора, дети с разрядившимся телефоном на прогулке - настоящая катастрофа для родителей. Бонусом станет опция родительского контроля — она одна из самых удобных среди устройств на Android.

Помните о безопасности

После покупки необходимо объяснить ребенку, что гаджет — вещь дорогостоящая, пояснить правила использования в общественных местах, рассказать о возможных последствиях обмена информацией посредством sms или в онлайне. И по возможности настроить функцию родительского контроля, чтобы удержать ребенка от нежелательных сайтов, информации и коммуникации.

Приобретать смартфон ребёнку лучше в проверенных магазинах с сервисным обслуживанием, чтобы была возможность быстро и качественно отремонтировать аппарат, если с ним все-таки что-то произойдёт. Также задумайтесь о возможности страхования покупки. Страховые случаи распространяются не только на поломку, но и кражу гаджета. Страховая программа в этом случае надежно защитит от непредвиденных расходов и сэкономит деньги.

Гаджеты - неминуемая ступень развития ребенка, поэтому искусственное ограничение со стороны родителей может вызвать социальные барьеры в общении со сверстниками. Смартфон уже давно перестал быть роскошью, а стал необходимым атрибутом для современных детей. Подобрать подходящую модель по вашим критериям помогут консультанты Торговой сети «Мир». Они также смогут оформить страховку и даже установить дополнительный пакет программ на смарфтон для вашего ребенка. Торговая сеть «Мир», торговый центр «Арена», 2 этаж.

Комментарии (8)

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  • Обыватель
    27.01.2017, 18:56:09
    4
    Всего хорошего - да в меру...Мы действительно живем сейчас в мире где ежедневно что то происходит.все новые появляются гаджеты.Люди "хватая" новинку даже не задумываются:нужна ли эта вещь?...Для многих это уже стало "гонкой"...быть первым...И вот наши дети...дети все "хватают"на лету ,особенно к ним прилипает то -чего бы не хотелось видеть в подрастающем поколении: негатива - а это в первую очередь всеобщее отупение и жестокость с растлением.Гаджеты не развивают ребенка.а тормозят, затормаживают развитие .Чем позже в руки попадется гаджет - тем более развит ребенок.Память у современных молодых людей слабеет на глазах.Раньше россияне гордились своей смекалкой...находчивостью...скоро будем гордиться тем ,что и наши дети сравнялись своим мышлением с европейцами и американцами.. .тупеют. Подростки не читают книг...многие не знают учась в одиннадцатом классе ,что ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - ЭТО ,УВЫ ! НЕ СТОЛИЦА АНГЛИИ...Вы вслушайтесь в речь молодых специалистов...у деревенских старух.получивших среднее образование произношение лучше ...а слова произносят не имея представление значения этого слова...Имея высшее "заушное" образование не знают произведений Л.Толстого...не знают поэзии...истории,географии....Так что ,чем позже в руки ребенок получит "гаджет".для его умственного развития лучше....новомодные вещицы ребенок всегда освоит и наверстает...А вот упущенные знания.недополученные уже ему "не вложишь"...
  • думаю
    27.01.2017, 21:16:20
    3
    в 15 лет будет самое то...
  • Елена
    27.01.2017, 23:16:02
    3
    Лично мой ребенок читает книги и гуляет на улице. Да, в смартфонах и планшетах она не хуже меня разбирается, а порой и лучше. Тем не менее, в школу ходит с надежным кнопочным телефоном, который однажды сутки на улице провалялся, да еще и машины проезжали по нему, что было отчетливо видно.
    В детях надо воспитывать не потребителей, а созидателей!
  • Гость
    27.01.2017, 23:47:07
    4
    15-16 лет не раньше. А до этого подойдёт простая кнопочная звонилка.
  • Факт
    28.01.2017, 9:10:05
    3
    Офигеть, уже даже на детях пытаются свой "Мир" пиарить...
  • ПА-АРТ
    28.01.2017, 12:17:24
    1
    Рано до десяти лет, думаю я.
  • думаю правильно
    28.01.2017, 20:48:43
    0
    у внучат телефоны с кнопкой "sos"
    • father
      29.01.2017, 10:34:45
      0
      У внука "часы", по которым можно в экстренном случае, вызвать папу, маму, бабушку (три человека программируется.)
      В голосовом режиме.
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