Комментарии (18)

"Начну с того, что вся эта история произошла в одном из соседних регионов. Но, к сожалению, может произойти с каждым владельцем техники БЕКО.
В начале декабря прошлого года посудомоечная машина фирмы Беко благополучно перестала работать. Позвонил по номеру 8800….., который указан в гарантийном талоне, вежливая девушка-оператор объяснила, что проблем нет. В ближайшее время вам позвонят из регионального сервисного центра, приедет специалист, все сделают. Оформила заявку. Продиктовала на всякий случай номер заказа - 52684 от 13 декабря 2016 года. Прошло пару дней. Не дождавшись, набрал опять службу поддержки. Опять очень вежливая девушка ответила, что по положению вам должны позвонить в течение пяти дней.
16 декабря мне позвонили с мобильного телефона. На всякий случай записываю в память телефона контакт , как сервис Беко. Человек на том конце провода представился мастером по ремонту, обещал приехать завтра, в пятницу с 11 до 13 часов. У нас в на этот день по плану - выезд на дачу. На тот случай, если ремонт затянется, пригласили соседку, посидеть присмотреть, после ухода мастера закрыть дверь. Приехал специалист только в 15-30. За опоздание - никаких извинений. Зашел, посмотрел. А, у вас она встроенная! (Типа, бывают бытовые посудомойки не встроенные). "Демонтаж, монтаж я не делаю. Приглашайте специалиста, который устанавливал". На вопрос, как решить без лишних телодвижений - 800 рублей. Мне не жалко, понимаю, что надо любую работу оплачивать, но меня напрягает формат. Если ты пытаешься заработать, сделай это красиво. В крайнем случае - просто попроси. А так - это вымогательство.
Переступаю через себя (жена, дети, все одеты, вещи в машине, мыслями все уже на даче), соглашаюсь. Он начинает разбирать, мы уезжаем, оставив все на соседку. Через полчаса перезванивает соседка: все нормально, неисправную деталь снял, обещал на ваш номер позвонить в течение недели. Естественно, никто не перезвонил. На восьмой день, 24 декабря звоню мастеру. Подчеркиваю, других телефонов у меня нет. Есть телефон, что указан в гарантийном талоне, и тот с которого мне позвонили после обращения и который я записал у себя в телефоне как сервис Беко. На него я и позвонил. Взял парень, мастер. На вопрос, почему не перезвонили в течение недели, как обещали, не ответил, когда будете ремонтировать, в очень грубой форме ответил, вы договор читали, там есть пункт - ремонт в течение 45 дней, так что ждите. Положил трубку.
Нашел в интернете телефон сервисного центра, что бы пожаловаться руководству на грубость сотрудника. Взяла девушка, жалобу внимательно выслушала, но с руководителем соединять отказалась. Сославшись на то, что у нас так не принято, оставьте свой телефон. Он вам обязательно перезвонит. Как это не удивительно, никто не перезвонил. И я на третий день ожидания, 27 декабря звоню опять на 8800.. Объясняю ситуацию, очень вежливая девушка предлагает написать жалобу на сайте фирмы. Пишу, жду. Честное слово, очень недолго. Буквально через два часа мне звонит мужчина, представляется руководителем сервисного центра. Начинает с обвинения в том, что я звоню на личный телефон мастера, и еще жалуюсь и предъявляю к центру какие то необоснованные требования. Я, логично предлагаю, во избежание недоразумений впредь, первоначально звонить клиентам с телефона сервиса, а не позволять общаться мастерам напрямую. На что он мне отвечает, вы хотите что бы я для вас специального человека на телефон посадил. И вообще, гарантийный ремонт - 45 дней. Ждите. Дословно. Как видим, закон - рыба гниет с головы работает. Прощаюсь. Мысленно давая себе слово, ничего дороже кипятильника фирмы Беко, больше не покупать, кладу трубку. Мне мои нервы дороже. Моя мудрая жена, видя ситуацию, начинает делать вид, что посудомойка в доме и вовсе не нужна. Благополучно забываю. Вчера, когда уже подходил к концу сорок пятый день после оформления заявки, звонят. Ждите, скоро придем, отремонтируем. Прекрасно понимаю, что специально тянули до последней минуты. Сам в командировке. Жена дома. Звонит вечером. Приходили специалисты, ушли ни с чем. Деталь оказалась не та. В шоке все. История продолжается.
(с) А. Неизвестный
Расскажите потом?
Ну что бы из "первых рук" знали, как не надо делать, (=
В моей практике, было несколько гарантийных случаев.
Все решалось мирным путем, в кратчайшие сроки.
Советский Союз. (=
Уже лет пятнадцать.
Что бы сломать технику этой фирмы, надо постараться.
Ну а если мозгов нет и руки из жeппы, то да, "сервис" вам в помощь. (=
Я сам ремонтировал моечную машину Бош (как только узнал, что за консультацию-2000, а ремонт с демонтажем и прочими ништяками).
А по поводу деталей - они с того же Китая заказывают, поэтому и 45 дней))) Али- в помощь.
А как отремонтировать любой агрегат - на трубе все есть. (=
И да, нам неизвестен характер поломки. (= Я Бош, без демонтажа сделал. Использовав отвертку. (=
Ну посудите сами, челу не повезло с посудомойкой.
Так он проклял всю продукцию недорогого бренда. Олень.
Еще б в "МИР" послал, за лыжами и самоудовлетворителями...
Вируса создавайте более качественного. (=
Наймите нормального райтера. (=
Ну что это за "Тайны Мадридского Двора"? (=
Че вы напускаете тут тумана? А? (=
Не покупайте Beko в разных левых магазинах...
Покупайте качественную технику за ах*ллирад, в кред*т... Сами знаете где!
" вся эта история произошла в одном из соседних регионов"
часть вторая:
покупайте товары только в своем городе..... в магазине МИрррр)))... и будет Вам щастя.