Комментарии (18)

Письмо в редакцию. Как я по гарантии посудомойку ремонтировал. Часть первая. Не последняя

Истории бесконечных ремонтов бытовой техники каждому столкнувшемуся с этим в Усинске известны не по наслышке. Как бороться с хамством и откровенным затягиванием ремонтов?

"Начну с того, что вся эта история произошла в одном из соседних регионов. Но, к сожалению, может произойти с каждым владельцем техники БЕКО.

В начале декабря прошлого года посудомоечная машина фирмы Беко благополучно перестала работать. Позвонил по номеру 8800….., который указан в гарантийном талоне, вежливая девушка-оператор объяснила, что проблем нет. В ближайшее время вам позвонят из регионального сервисного центра, приедет специалист, все сделают. Оформила заявку. Продиктовала на всякий случай номер заказа - 52684 от 13 декабря 2016 года. Прошло пару дней. Не дождавшись, набрал опять службу поддержки. Опять очень вежливая девушка ответила, что по положению вам должны позвонить в течение пяти дней.

16 декабря мне позвонили с мобильного телефона. На всякий случай записываю в память телефона контакт , как сервис Беко. Человек на том конце провода представился мастером по ремонту, обещал приехать завтра, в пятницу с 11 до 13 часов. У нас в на этот день по плану - выезд на дачу. На тот случай, если ремонт затянется, пригласили соседку, посидеть присмотреть, после ухода мастера закрыть дверь. Приехал специалист только в 15-30. За опоздание - никаких извинений. Зашел, посмотрел. А, у вас она встроенная! (Типа, бывают бытовые посудомойки не встроенные). "Демонтаж, монтаж я не делаю. Приглашайте специалиста, который устанавливал". На вопрос, как решить без лишних телодвижений - 800 рублей. Мне не жалко, понимаю, что надо любую работу оплачивать, но меня напрягает формат. Если ты пытаешься заработать, сделай это красиво. В крайнем случае - просто попроси. А так - это вымогательство.

Переступаю через себя (жена, дети, все одеты, вещи в машине, мыслями все уже на даче), соглашаюсь. Он начинает разбирать, мы уезжаем, оставив все на соседку. Через полчаса перезванивает соседка: все нормально, неисправную деталь снял, обещал на ваш номер позвонить в течение недели. Естественно, никто не перезвонил. На восьмой день, 24 декабря звоню мастеру. Подчеркиваю, других телефонов у меня нет. Есть телефон, что указан в гарантийном талоне, и тот с которого мне позвонили после обращения и который я записал у себя в телефоне как сервис Беко. На него я и позвонил. Взял парень, мастер. На вопрос, почему не перезвонили в течение недели, как обещали, не ответил, когда будете ремонтировать, в очень грубой форме ответил, вы договор читали, там есть пункт - ремонт в течение 45 дней, так что ждите. Положил трубку.

Нашел в интернете телефон сервисного центра, что бы пожаловаться руководству на грубость сотрудника. Взяла девушка, жалобу внимательно выслушала, но с руководителем соединять отказалась. Сославшись на то, что у нас так не принято, оставьте свой телефон. Он вам обязательно перезвонит. Как это не удивительно, никто не перезвонил. И я на третий день ожидания, 27 декабря звоню опять на 8800.. Объясняю ситуацию, очень вежливая девушка предлагает написать жалобу на сайте фирмы. Пишу, жду. Честное слово, очень недолго. Буквально через два часа мне звонит мужчина, представляется руководителем сервисного центра. Начинает с обвинения в том, что я звоню на личный телефон мастера, и еще жалуюсь и предъявляю к центру какие то необоснованные требования. Я, логично предлагаю, во избежание недоразумений впредь, первоначально звонить клиентам с телефона сервиса, а не позволять общаться мастерам напрямую. На что он мне отвечает, вы хотите что бы я для вас специального человека на телефон посадил. И вообще, гарантийный ремонт - 45 дней. Ждите. Дословно. Как видим, закон - рыба гниет с головы работает. Прощаюсь. Мысленно давая себе слово, ничего дороже кипятильника фирмы Беко, больше не покупать, кладу трубку. Мне мои нервы дороже. Моя мудрая жена, видя ситуацию, начинает делать вид, что посудомойка в доме и вовсе не нужна. Благополучно забываю. Вчера, когда уже подходил к концу сорок пятый день после оформления заявки, звонят. Ждите, скоро придем, отремонтируем. Прекрасно понимаю, что специально тянули до последней минуты. Сам в командировке. Жена дома. Звонит вечером. Приходили специалисты, ушли ни с чем. Деталь оказалась не та. В шоке все. История продолжается.

(с) А. Неизвестный