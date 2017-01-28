Комментарии (9)

Выходное чтиво: "О морозах. Из цикла "Таёжные сны"

Сегодня в рубрике "Выходное чтиво" усинская поэтесса Наталья Стикина.

Сумерки… Небо похоже на порванный флаг,

Ветром забытый на поле сраженья морозов.

Сыплется время со скоростью старых прогнозов,

Колкою взвесью за ветхий потёртый обшлаг

Белого кителя сверженного Декабря.

Пообломались за окнами ртутные копья…

Сыплется время, сбиваясь в пушистые хлопья,

Пеплом салюта ложится у ног Января.

Но ненадолго затишье. Седой Аквилон*

С воинством крепких морозов вновь примет присягу

И с победителем станет под рваные стяги,

Ярким сиянием заполонив небосклон…

…От снегопадов тишайших до новой войны

Время свободно парит в небесах белой птицей.

Север, мой Север, - открытая миру страница,

С правом изведать такие таёжные сны.

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*Аквилон — (лат. aquilon, от aquila орел). Сильный северный ветер, который древние называли так по его быстроте, подобной полету орла.