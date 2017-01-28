Бывшее руководство Коми подготовили к чтению

Следственный комитет России завершил следственные действия по делу организованного преступного сообщества, в которое, по версии следствия, входили представители руководства Коми во главе с экс-главой региона Вячеславом Гайзером, а также местные предприниматели.

Они обвиняются в мошенничестве с имуществом республики, хищениях бюджетных средств и легализации преступных доходов. Общий ущерб от деятельности обвиняемых следствие оценивает в 3,5 млрд руб, пишет КоммерсантЪ.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России в отдельное производство выделены уголовные дела в отношении 16 обвиняемых, совершавших преступления в составе преступного сообщества, действовавшего в Республике Коми,— сообщила сегодня официальный представитель СКРО Светлана Петренко. — В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210, ст. 159, пп. “а, б” ч. 4 ст. 174.1, ч. 6 ст. 290 УК РФ (организация и участие с преступном сообществе; мошенничество; легализация (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступления; получение взятки)». Обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

По данным следствия, преступное сообщество, в которое входили обвиняемые, было создано в 2006 году. Им руководили бывшие главы региона Вячеслав Гайзер и Владимир Торлопов, авторитетный предприниматель Александр Зарубин, экс-заместитель господина Гайзера Александр Чернов. С самого начала расследования СКР установил, что участниками ОПС через ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» был получен контроль более чем над двумя десятками наиболее рентабельных предприятий с государственным участием. Впоследствии через подконтрольные юридические лица госактивы были выведены в офшоры. В офшоры, по данным источников “Ъ”, под видом выплаты дивидендов, а также под фиктивные контракты о закупке товаров и оказании различных услуг уходили и средства, вырученные от мошеннических операций.

«В итоге Коми был причинен ущерб на сумму 3,5 млрд руб.».

«Следствием также приняты меры к обеспечению возмещения ущерба потерпевшей стороны и арестовано имущество на сумму 3,5 млрд руб.»,— сообщила Светлана Петренко.

Кроме того, следствием были установлены факты получения взяток участниками сообщества. «В 2013 году они получили от предпринимателя Самойлова в качестве взятки за общее покровительство две 25-процентные доли стоимостью 160 млн руб. в уставном капитале ООО “Автоцентр”. Впоследствии эти доли были переоформлены на подконтрольное Чернову юридическое лицо ООО “Отель-Сервис” и таким образом легализованы»,— сообщили в СКР.

В 2008 году Вячеслав Гайзер способствовал назначению нового директора ОАО «Сыктывкарский ЛВЗ», от которого затем в период с 2009 по 2015 год обвиняемый и его сообщники получили в качестве взяток 37,5 млн руб.

«В настоящее время следователи продолжают устанавливать иные эпизоды преступной деятельности соучастников, а также местонахождение лиц, которые скрылись от правоохранительных органов и находятся в розыске. Расследование по основному уголовному делу продолжается»,— резюмировала госпожа Петренко.

(с) Александр Александров (Коммерсант)