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29.01.2017 13:50
Под Усинском Газель опрокинула фуру
Вчера, 28 января под Усинском произошло ДТП с крупными автомобилями.
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Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции, 35-летний водитель Газ-2790, двигаясь по автодороге Акись - Ошкурья со стороны села Усть-Уса в направлении Печоры, на 8-м километре выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с а/м МАЗ6422А8-330, который двигался со стороны Печоры.

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В результате столкновения большегруз съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.

В ДТП пострадал 47-летний водитель фуры. Он получил ушиб грудной клетки, левого плеча, левой стопы, но госпитализирован не был. От более тяжелых травм его уберег ремень безопасности.

Известно, что водитель Газели в течение года привлекался к ответственности за нарушение ПДД семь раз.

Комментарии (7)

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  • Водитель
    29.01.2017, 15:25:26
    7
    Теперь будет восьмой раз привлечен.
  • маргоша
    29.01.2017, 16:35:10
    4
    УРОД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! О других участниках движения когда думать-то будем?!
  • Усинец
    29.01.2017, 18:53:57
    2
    Это был хач-газель
  • дааа
    29.01.2017, 19:07:16
    1
    теперь весь ущерб повесить газоводу. Олень!
  • яр
    30.01.2017, 11:24:39
    0
    Комментарий Редакция а почему, не пишите что водитель большегруза покинул место ДТП
  • Тролль
    30.01.2017, 14:58:10
    0
    Боевая ГАЗель :-))
  • Автор
    30.01.2017, 21:57:24
    1
    Если кто то не в курсе его забрали в больницу.
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