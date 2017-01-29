29.01.2017 14:23
В Усинске произошел курьезный случай на дороге
На улице 60 лет Октября произошел забавный случай, который мог бы стать причиной дорожного происшествия.
Жителем Усинска на камеру видеорегистратора был заснят момент, как у автомобиля "Газель" открылась задняя дверь кузова. Будь там что-то шаткое - не миновать беды.
Но по счастливому случаю там оказался грузчик, хотя перевозить людей таким образом в кузове автомобиля запрещено. В момент остановки он выскочил, чтобы закрыть дверь, но водитель этого не заметил и продолжил движение дальше. Хорошо, что все обошлось, водитель позже остановился и грузчик спокойно закрыл дверь кузова.
Интересно, ГАИ, предпримет какие-то действия? (=