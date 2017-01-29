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29.01.2017 14:23
В Усинске произошел курьезный случай на дороге
На улице 60 лет Октября произошел забавный случай, который мог бы стать причиной дорожного происшествия.
Kurez.jpg

Жителем Усинска на камеру видеорегистратора был заснят момент, как у автомобиля "Газель" открылась задняя дверь кузова. Будь там что-то шаткое - не миновать беды.

Но по счастливому случаю там оказался грузчик, хотя перевозить людей таким образом в кузове автомобиля запрещено. В момент остановки он выскочил, чтобы закрыть дверь, но водитель этого не заметил и продолжил движение дальше. Хорошо, что все обошлось, водитель позже остановился и грузчик спокойно закрыл дверь кузова.

Комментарии (8)

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  • father
    29.01.2017, 16:55:25
    1
    Спалил нарушителя. (=
    Интересно, ГАИ, предпримет какие-то действия? (=
  • Андрей
    29.01.2017, 18:04:48
    0
    Капец какой информационный повод!
  • я
    29.01.2017, 18:05:15
    2
    на газели даже номер не видно, на кого действие проводить
  • Иванов
    29.01.2017, 18:05:35
    3
    неа ... чтоб приняла надо заяву писать ... а им это надо ???
  • ужо да
    29.01.2017, 19:06:10
    1
    водитель олень, очевидно
  • НАСтя
    29.01.2017, 21:22:59
    2
    Прикольно!
  • местый
    30.01.2017, 7:14:42
    2
    Прям всем курьезам курьез
  • Эххх...
    30.01.2017, 9:19:33
    5
    И мамаша стоит с ребенком, чтоб перейти в неположенном месте. С ребенком, Карл! Шла бы одна, раз такая бесстрашная. Ну что за люди...
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