В Усинске произошел курьезный случай на дороге

На улице 60 лет Октября произошел забавный случай, который мог бы стать причиной дорожного происшествия.

Жителем Усинска на камеру видеорегистратора был заснят момент, как у автомобиля "Газель" открылась задняя дверь кузова. Будь там что-то шаткое - не миновать беды.

Но по счастливому случаю там оказался грузчик, хотя перевозить людей таким образом в кузове автомобиля запрещено. В момент остановки он выскочил, чтобы закрыть дверь, но водитель этого не заметил и продолжил движение дальше. Хорошо, что все обошлось, водитель позже остановился и грузчик спокойно закрыл дверь кузова.