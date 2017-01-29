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29.01.2017 15:22
Народный контроль: "Выезд на встречку обернулся ДТП"
Сегодня в Усинске произошло лобовое столкновение двух автотранспортных средств.
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Как сообщили очевидцы произошедшего, три работника усинского предприятия двигались на рабочей машине марки УАЗ в сторону Головных сооружений. На встречу им вылетел автомобиль SsangYong Kyron, который совершал маневр обгона впереди идущего транспортного средства.

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В результате необдуманных действий произошло лобовое столкновение. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. По словам очевидцев, водитель "корейца" не получил ни царапины, пассажиры и водитель автомобиля УАЗ направлены в Усинскую ЦРБ для оказания помощи.

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ДТП произошло в первой половине дня, в районе 11 часов на автодороге Усинск - Усть-Уса.

(с) Народный Контроль

Комментарии (24)

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  • кек
    29.01.2017, 16:06:07
    25
    В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.
    пассажиры и водитель автомобиля УАЗ направлены в Усинскую ЦРБ для оказания помощи.

    ОКЕЙ.
  • Миша
    29.01.2017, 16:14:02
    9
    УАЗ как гроб на колёсах , скорость побольше и п...ец бы и водителю и пассажиру.
  • 111
    29.01.2017, 17:37:12
    -15
    Да сто пудова на фермере ехали без включеных фар, и скорей всего корейцу не видно было встречку из за поднятой снежно пыли за тем которого хотел обогнать.
    • Олежек
      29.01.2017, 17:51:13
      37
      Не уверен - не обгоняй!!!! А то последнее время много водителей стали себя чувствовать бессмертными при обгоне!!! В лобовую летят и похер им на всех!!!!!
    • Олег
      29.01.2017, 22:17:00
      3
      Раньше всегда без фар ездили, пока был световой день!
  • Провокатор
    29.01.2017, 18:30:20
    11
    Пурга
    Пурга от машин! Ниче невидно от идущих перед тобоймашин а люди вылазиют на обгон на угад! Это тупо !!!! ,, тише едишь меньше должен,,
  • Светлана
    29.01.2017, 18:58:09
    18
    Да конечно бедный кореец Фар не увидел. Знак весит обгон запрещён. Слишком все уверенные стали и бесчувственные . Вот такими обгонами лишают людей жизней. А потом сразу после ДТП звонят по станциям где бы несчастного "корейца " починить!!! А жизнь и здоровье людей, попавших в больницу таких людей видимо волнует меньше всего...
    • Бобс
      29.01.2017, 19:59:45
      5
      В следующий раз при обгоне, глаза корейцу пошире открывать нужно ...
    • Александр Р
      29.01.2017, 20:36:32
      4
      Не в оправдание корейца, но в том месте обгон разрешен. Но видимости ноль сегодня на трассе, даже фары встречек метров за 100 "появляются". Очень опасно обгонять.
  • Адрей
    29.01.2017, 20:33:34
    13
    От куда это ???? НЕ КТО НЕ ПОСТРАДАЛ !!!!!!
    У водителя УАЗа сломана нога . повреждена тазобедренная кость., Ему ка минимум пол года по больницам мыкаться , У пасажиров перелом шейного позвонка и множественные ушибы у второго перелом руки и тоже множественные ушибы, плюс ЧМТ ! А водила корейца Просто М**** !!! в такую погоду пошел на обгон под знак не подумав не о себе не о людях ! И Пусть скажет спасибо ГОСПОДУ , что все обошлось без жертв
  • !!!!
    29.01.2017, 22:01:35
    2
    А КАК ФАМИЛИЯ ВОДИТЕЛЯ КОРЕЙЦА??????
    • Гога
      30.01.2017, 14:47:30
      0
      Я знаю только одного корейца и у него фамилия Ын
  • $
    29.01.2017, 22:02:32
    0
    Выезд на встречьку это стена если у машины нет 340 лошадей нехер обгонять соблюдайте правила дорожного движения
    • father
      29.01.2017, 23:36:39
      0
      У Кайена видать было 340 лошадей...
  • НЕКТО
    29.01.2017, 22:41:17
    1
    Крутая пожарная машина!!
  • Андрей
    29.01.2017, 23:47:29
    0
    Для одаренных !!!! В том месте обгон ЗАПРЕЩЕН !
    • father
      30.01.2017, 0:45:50
      0
      Так Светлана, уже указывала на это.
      Да и на первом фото, его видно.
    • Александр Р
      30.01.2017, 8:21:44
      0
      В конце подъема, если ехать с Головных, стоит разрешающий знак. Но это сути не меняет.
  • Гыга
    30.01.2017, 1:49:09
    0
    Обколются своей марихуанной и летают на своих копеечных машинках.
    • наталия
      30.01.2017, 10:41:19
      0
      ДТП 29.01.2017
      подскажите, как найти человека и номер телефона этого гонщика
      • Юрий
        30.01.2017, 18:32:04
        0
        ДТП 29.01.2017
        В протоколе ДТП в ДПС ГИБДД или у участников ДТП. ДПС обязаны указывать ФИО и контактную информацию в протоколах (адрес, контактный телефон). Или как вариант:
        Т.к. один экземпляр у водителя корейца, второй наверняка не у водителя УАЗа (его ж по скорой увозили), то однозначно в организации, за которой закреплен а/м.
  • Юрий
    30.01.2017, 14:36:11
    0
    ДТП. А если в нем ваши родные?
    Сестра с утра прислала сообщение об этом ДТП. В нем пострадал друг нашей семьи. Где-то года с 1985-го дружат наши родители, мы дети дружим, наши дети тоже дружат. Конечно эта новость ужасна. Слава Богу все живы, не важно, водитель кайрона или водитель и пассажиры уазика. Крестному моего племянника желаю скорейшего выздоровления, сходи в храм как выпишут. В рубахе родился. Супруге и дочурке твоим конечно сил же побольше, чтобы восстановиться после такого стресса. Да хранит Вас Господь и дальше!
    • наталия
      30.01.2017, 15:26:56
      0
      ДТП
      В том то и дело что РОДНЫЕ. Мы своего любимого мужа, отца и дедушку через три дня домой ждали. А тут такое горе. Кто через это не прошел, тому наверно трудно понять. Почему пишут, что не пострадали???? Когда люди в тяжелом состоянии находятся в больнице. Молимся за них и за врачей, у которых в руках судьба и выздоровление родного человека.
      • наталия
        30.01.2017, 15:38:50
        0
        ДТП
        Если водитель совершил в течение года 4 правонарушения, почему его до сих пор не лишили прав? Ждали, когда он людей изувечит?
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