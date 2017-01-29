Народный контроль: "Выезд на встречку обернулся ДТП"

Сегодня в Усинске произошло лобовое столкновение двух автотранспортных средств.

Как сообщили очевидцы произошедшего, три работника усинского предприятия двигались на рабочей машине марки УАЗ в сторону Головных сооружений. На встречу им вылетел автомобиль SsangYong Kyron, который совершал маневр обгона впереди идущего транспортного средства.

В результате необдуманных действий произошло лобовое столкновение. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. По словам очевидцев, водитель "корейца" не получил ни царапины, пассажиры и водитель автомобиля УАЗ направлены в Усинскую ЦРБ для оказания помощи.

ДТП произошло в первой половине дня, в районе 11 часов на автодороге Усинск - Усть-Уса.

(с) Народный Контроль