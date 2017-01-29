29.01.2017 15:22
Народный контроль: "Выезд на встречку обернулся ДТП"
Сегодня в Усинске произошло лобовое столкновение двух автотранспортных средств.
Как сообщили очевидцы произошедшего, три работника усинского предприятия двигались на рабочей машине марки УАЗ в сторону Головных сооружений. На встречу им вылетел автомобиль SsangYong Kyron, который совершал маневр обгона впереди идущего транспортного средства.
В результате необдуманных действий произошло лобовое столкновение. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. По словам очевидцев, водитель "корейца" не получил ни царапины, пассажиры и водитель автомобиля УАЗ направлены в Усинскую ЦРБ для оказания помощи.
ДТП произошло в первой половине дня, в районе 11 часов на автодороге Усинск - Усть-Уса.
(с) Народный Контроль
ОКЕЙ.
У водителя УАЗа сломана нога . повреждена тазобедренная кость., Ему ка минимум пол года по больницам мыкаться , У пасажиров перелом шейного позвонка и множественные ушибы у второго перелом руки и тоже множественные ушибы, плюс ЧМТ ! А водила корейца Просто М**** !!! в такую погоду пошел на обгон под знак не подумав не о себе не о людях ! И Пусть скажет спасибо ГОСПОДУ , что все обошлось без жертв
Да и на первом фото, его видно.
Т.к. один экземпляр у водителя корейца, второй наверняка не у водителя УАЗа (его ж по скорой увозили), то однозначно в организации, за которой закреплен а/м.