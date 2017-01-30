30.01.2017 08:20
Сбитый пешеход переходил на красный
У пострадавшего диагностирован перелом.
Как мы писали ранее, на перекрёстке улиц Возейская - Промышленная - Кооперативная был сбит пешеход.
Выяснилось, что сбившая человека машина - Тойота Хайлюкс. Указывается, что пострадавший гражданин (житель села Колва) переходил улицу на запрещающий сигнал светофора.
В результате произошедшего у колвинца диагностирован перелом голени со смещением.
(с) Усинск.Онлайн
Марку машины выяснили, а имя водителя? пешехода? Не марка же машины сбила, а водитель, пусть даже не виноватый...