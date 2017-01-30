Сбитый пешеход переходил на красный

У пострадавшего диагностирован перелом.

Как мы писали ранее, на перекрёстке улиц Возейская - Промышленная - Кооперативная был сбит пешеход.

Выяснилось, что сбившая человека машина - Тойота Хайлюкс. Указывается, что пострадавший гражданин (житель села Колва) переходил улицу на запрещающий сигнал светофора.

В результате произошедшего у колвинца диагностирован перелом голени со смещением.

(с) Усинск.Онлайн