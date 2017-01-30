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30.01.2017 08:20
Сбитый пешеход переходил на красный
У пострадавшего диагностирован перелом.
sbil_5.jpg

Как мы писали ранее, на перекрёстке улиц Возейская - Промышленная - Кооперативная был сбит пешеход.

Выяснилось, что сбившая человека машина - Тойота Хайлюкс. Указывается, что пострадавший гражданин (житель села Колва) переходил улицу на запрещающий сигнал светофора.

В результате произошедшего у колвинца диагностирован перелом голени со смещением.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (2)

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  • =-=-
    30.01.2017, 9:14:10
    1
    "Сбитый пешеход" не может переходить дорогу.
    Марку машины выяснили, а имя водителя? пешехода? Не марка же машины сбила, а водитель, пусть даже не виноватый...
    • *
      30.01.2017, 9:22:23
      2
      Ранее писали, что сбили в районе Промышленная,16. Перекресток в другом месте.
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