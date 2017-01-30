У жителей Коми спросят об их доходах

По результатам обследования планируется получить информацию о фактическом уровне жизни российских семей.

С 28 января по 10 февраля 2017 года в России проводится Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах.

Информацию о том, как живет каждая российская семья, в каких условиях, какие имеет потребности, как распоряжается своими доходами, как организует свою жизнь можно получить только у самой семьи. Для сбора этой важной информации организуются выборочные наблюдения, обеспечивающие получение статистических данных, достоверно отражающих все характеристики жизни домашних хозяйств.

Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах проводится ежегодно с 2014 года во всех субъектах Российской Федерации. В текущем году по России впервые опрос намечено провести по расширенной выборке - в 160 тысячах домохозяйств. В Республике Коми в наблюдении примут участие 1392 домохозяйства в 32 населенных пунктах, адреса которых отобраны случайным образом.

Данное наблюдение основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения. Опросы будут проводить специально обученные работники - интервьюеры на условиях добровольного согласия и со слов респондентов без предъявления каких-либо документов.

По результатам обследования планируется получить информацию о фактическом уровне жизни российских семей, их доходах; о степени имущественного расслоения и уровне бедности населения страны; о том, доходят ли установленные государством социальные пособия до лиц, которым они предназначены. Это позволит оценить эффективность проводимой государством социальной политики.

Итоги Выборочного наблюдения за 2012, 2014-2016 гг. в целом по Российской Федерации размещены на сайте Росстата gks.ru в виде таблиц. В дальнейшем планируется получать результаты обследования по федеральным округам и регионам.