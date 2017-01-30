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30.01.2017 07:20
У жителей Коми спросят об их доходах
По результатам обследования планируется получить информацию о фактическом уровне жизни российских семей.
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С 28 января по 10 февраля 2017 года в России проводится Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах.

Информацию о том, как живет каждая российская семья, в каких условиях, какие имеет потребности, как распоряжается своими доходами, как организует свою жизнь можно получить только у самой семьи. Для сбора этой важной информации организуются выборочные наблюдения, обеспечивающие получение статистических данных, достоверно отражающих все характеристики жизни домашних хозяйств.

Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах проводится ежегодно с 2014 года во всех субъектах Российской Федерации. В текущем году по России впервые опрос намечено провести по расширенной выборке - в 160 тысячах домохозяйств. В Республике Коми в наблюдении примут участие 1392 домохозяйства в 32 населенных пунктах, адреса которых отобраны случайным образом.

Данное наблюдение основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения. Опросы будут проводить специально обученные работники - интервьюеры на условиях добровольного согласия и со слов респондентов без предъявления каких-либо документов.

По результатам обследования планируется получить информацию о фактическом уровне жизни российских семей, их доходах; о степени имущественного расслоения и уровне бедности населения страны; о том, доходят ли установленные государством социальные пособия до лиц, которым они предназначены. Это позволит оценить эффективность проводимой государством социальной политики.

Итоги Выборочного наблюдения за 2012, 2014-2016 гг. в целом по Российской Федерации размещены на сайте Росстата gks.ru в виде таблиц. В дальнейшем планируется получать результаты обследования по федеральным округам и регионам.

Комментарии (9)

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  • 777
    30.01.2017, 8:36:26
    6
    А зачем деньги тратить на специально обученных работников, можно анкету на сайте разместить и сэкономить.
  • Алла
    30.01.2017, 9:43:11
    10
    Вывод можно сделать и без выборочных наблюдений по большинству среднестатистических семей: доход не совместим с жизнью! Другой вопрос: что изменит сиё выборочное наблюдение? Опять просто цифры? М****и, мля.
  • да
    30.01.2017, 10:52:39
    4
    приходили около 21 часов вечера. Не опрос, а чушь полная.
  • Не тратьте деньги
    30.01.2017, 11:46:32
    3
    Зачем спрашивать
    Все здесь написано, взяли бы почитали, все больные темы на лицо.
    • Точно
      30.01.2017, 14:05:51
      5
      Реакции 0
      Раньше хоть Хахалкин, Такаев читали и отвечали, а сейчас тишина, по квартплате прокуратура сказала что цены завышены и реакции 0.
  • !!!
    30.01.2017, 14:32:43
    3
    Важная информация не только доходы, но и расходы. В расходах видно суммы по кредитам банку, оплата за дет. сад поборы учителям в школе , воспитателям в саду, электроэнергия и коммуналка. А на продукты скоро лебеду будем кушать!
    • father
      30.01.2017, 14:37:52
      2
      Ягель, с повышенным содержанием свинца и фоном радиации.
      А лебеда здесь не растет. (=
  • Александр
    31.01.2017, 22:10:27
    0
    О доходах жителей Коми
    Спрашивать надо у всех!
  • Александр
    31.01.2017, 22:10:27
    0
    О доходах жителей Коми
    Спрашивать надо у всех!
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