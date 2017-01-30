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30.01.2017 09:21
Договор аренды "Томлуна" с усинским кинотеатром расторгнут
Теперь в Усинске пока нет кинотеатра (и клуба "Экстрим", соответственно, тоже).
tomlun.jpg

В соответствии с решением арбитражного суда Республики Коми, договор с ООО "Кино-Форум" подлежит расторжению.

Договор был заключен на период с 01.04.2002 года по 31.03.2017 года, арендодателем выступал муниципалитет.

Из материалов дела следует, что кинотеатр не выполнил обязательства по внесению арендной платы за период с декабря 2015 года по сентябрь 2016 года.

Суд постановил взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Кино-Форум» в пользу Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Усинск» с зачислением в доход бюджета муниципального образования городского округа «Усинск» 297 541 рублей задолженности и 193 960,26 рублей пени.

Также суд постановил расторгнуть договор № 635/2 аренды нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности от 25.03.2002 года и обязать общество с ограниченной ответственностью «Кино-Форум» освободить и возвратить Комитету по управлению муниципальным имуществом нежилые помещения общей площадью 1782,8 кв.м. на цокольном, первом, втором и третьем этажах кинотеатра «Томлун».

Арендатор решение на оспаривал, таким образом, оно вступило в силу.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (67)

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  • Ух
    30.01.2017, 9:49:30
    11
    Замечательно живем.Теперь с детьми можно посещать только увеселителные учреждения.
    • 9999
      30.01.2017, 12:09:18
      4
      Есть еще квесты и усити.
    • точно
      30.01.2017, 16:00:54
      4
      шеш беш
    • Ололоша
      03.02.2017, 10:35:56
      0
      VPN, торренты, телевизор от 40 дюймов или проектор, отдельная акустика :)
  • Тролль
    30.01.2017, 9:53:48
    9
    Трындец кинозалу. Долго же он умирал.
  • Имя *
    30.01.2017, 9:54:13
    17
    ООО "Кино-Форум" год не платил аренду, теперь признает себя банкротом и пошлёт администрацию Усинска куда подальше? Как так год не платил и при этом жил поживал в своё удовольствие? Отлично делают свою работу муниципальные служащие.
  • Яг Морт
    30.01.2017, 9:57:58
    20
    Это что получается?
    Сдавали в аренду за 16,69 руб за 1 квадратный метр в месяц??? Как так то?
    • 112233
      30.01.2017, 12:17:39
      18
      Правильные вопросы задаете товарищ!!! Коррупционную составляющую никто не замечает в столь высокой цене? К примеру возьмем молочную кухню. 555,1 кв.м. за 3 607 385 рублей в год. т.е. 541,55 руб./мес. за 1 кв.м. что в 32,5 раза выше???
  • ///
    30.01.2017, 9:58:58
    8
    Здорово...всё для жителей города!Куда с детьми на выходных сходить можно,кроме катка?
    • Меня зовут
      30.01.2017, 10:03:59
      25
      В шарманку, водка, шашлык, телки, хачи, пьяный угар.
    • Лол
      30.01.2017, 10:21:36
      7
      Ой, вы утомили... Вы туда с детьми ходили? Серьёзно? Вы в шубе там сидели или как? А чем кормили ребёнка? Попкорном и сникерсом? А не стыдно на рваных креслах было сидеть? Что смотрели? Русские комедии от камеди?
      А, или вы в клуб с ребенком ходили на выходных?
      Если вы не можете придумать, куда сходить с ребенком на выходных, кроме пропитого кинотеатра, это ваши проблемы.
      • Лолу
        30.01.2017, 10:50:23
        8
        А разве туда Вы кушать ходили?
      • А
        30.01.2017, 15:22:43
        8
        Утомляют такие как вы,пишите бред!!!!Ходим с детьми на мультфильмы,сидим,не поверите в классных креслах,и никакой прокуренности не заметили!покупали попкорн и воду,как и в любом другом кинотеатре,или вы знаете где могут предложить макароны с отбивной во время просмотра фильма?)
  • ***
    30.01.2017, 10:07:28
    7
    Хмм,33000 в месяц за такую площадь найти не смогли?!
    • 11
      30.01.2017, 10:16:45
      15
      Да за 33 тысячи двухкомнатную квартиру только можно снять, а тут такой объект! Да и что за контроль 9 месяцев аренду не платит, а имущество муниципальное пользует?
  • Пр
    30.01.2017, 10:31:07
    4
    Мы брезговали туда детей водить. Ночью там блюют под столами, а днем туда на рваное и холодное кресло ребенка сажать?
    • Мила
      30.01.2017, 12:21:44
      -2
      В точку!
    • FREN
      30.01.2017, 17:47:33
      6
      А мы водили,и сказать что мало людей было-нельзя,с детьми ходят многие,особенно сейчас,когда обновили кинозал.
      нет у нас в городе развлечений,цирк приезжает раз в полгода, и то хорошо.и очень жаль что город останется без единственного кинозала.Не ценим мы то что имеем,а когда не станет и его,думаю многие начнут задаваться вопросом,а почему в нашем городе нет КИНОТЕАТРА
  • Правда
    30.01.2017, 10:33:06
    25
    Продажное управление!Лучше бы сделали нормальный кинотеатр с комфортом,вместо этого быдло клуба,где все цены для миллионеров,а контингент пьяное бычье!
    • Ай
      30.01.2017, 12:22:39
      2
      Ну так выходи на конкурс, арендуй и делай классное заведение) Я с удовольствием схожу
  • =-=-
    30.01.2017, 10:37:45
    2
    "..таки образом..."
  • Такаеву Хахалкину
    30.01.2017, 10:44:48
    21
    старую поликлинику сдали под гостиницу для гастриков, ИЗ Томлуна сдейте столовку общественную! Самое то! А Дом Быта, который ждет та же участь сдайте под переселение из Пионерного. Работнички мля......
    • затратно
      30.01.2017, 10:51:53
      0
      В Доме Быта не предусмотрены туалеты, ванные и газ в каждой комнате для проживания жителей города.
    • Мойша
      30.01.2017, 10:56:19
      14
      Старую поликлинику под общагу вахтовикам, кинотеатр по рабочую столовую, дом быта под магаз для вахтовиков с дошираком и пивом в полторашках. Усинск большая промзона и раздолье для вахтовиков.
  • Константин
    30.01.2017, 11:07:15
    1
    отдых с детьми
    С детьми - на лыжи сходите, на каток. А кому пострелять - приглашаю на лазертаг (зимой), летом - Кидбол (детский пейнтбол). 89129567740
    • ссс
      30.01.2017, 14:56:59
      5
      реклама поперла))))
      • father
        30.01.2017, 15:22:04
        5
        Пусть, че?
        На свежем воздухе. Хоть двигаться научатся.
        В моем детстве были лук и стрелы... (=
  • Дмитрий
    30.01.2017, 11:57:58
    19
    Хрен с этим экстримом, конотеатр жалко, сколько себя помню томлун всегда воспринимал как кинотеатр в другом свете я его не представляю.
    • Зорро
      30.01.2017, 17:12:33
      -3
      Это не кинотеатр это видеосалон-бухалочная.
      • Каноева
        30.01.2017, 18:54:53
        10
        )))Странные вы люди.Были у вас в городе,отдыхали как раз в Томлуне,потому что сказали что пойти днем,в принципе больше и не куда.И были приятно удивлены.По сравнению с другими кинотеатрами,даже в больших городах,радовались бы!!!Очень удобно сидели,удобные кресла,не то что иногда не знаешь как фильм досидеть.а то что и за столами еще,так у нас это называется вип зона и стоимость идет как минимум от 500 рублей)))))).Ценили бы
  • Дядя
    30.01.2017, 12:18:05
    4
    Уссусь бабоньки
    Россия, мля!!!
  • кон
    30.01.2017, 12:33:21
    15
    При МАРКОВЕ
    продали Хлебозавод, магазины Аргусы, дет.садик Енисею за копейки. Теперь учесть Томлуна и Дом Быта.
    • father
      30.01.2017, 22:47:44
      2
      Много чего Чужмарева сдала предпринимателям. (=
      Когда пришел Абмаев, Чужмаревой "поплохело" и она закосила в больничку...
      Аргусы уходили долго. Сначало это было совместное предприятие (как я помню), "Усинск-торг", потом только продали жене сенатора. (=
      А хлебозавод, вообще смешно ушел... Безруку.
  • Федя
    30.01.2017, 13:17:14
    3
    А как Марков поживает, кто знает?)
    • Я не знаю
      30.01.2017, 13:36:22
      4
      Тебе на самом деле интересно? Или спросить не чего? Мне лично, как и большинству, абсолютно все равно как он поживает.
  • Жительница
    30.01.2017, 13:21:18
    5
    Жалко детей. Они хоть в кино иногда с одноклассниками ходили, а теперь где в подьезде встречаться?
  • Николай
    30.01.2017, 14:15:43
    17
    Томлун
    Информация не достоверна!!!Только на выходных были в кинотеатре с детьми и все работает,по телефону ответили-кинотеатр РАБОТАЕТ!!!!!а что касается того что кто то брезгует туда детей водить,так не водите,только я считаю что кинотеатр в городе быть должен.Да недочеты были,я согласен,но зал кинотеатра привели в порядок,все кресла новые,экстрим давно перенесли на второй этаж.А по поводу еды,так вы приходите в кинотеатр,а не в ресторан,я не думаю что в каком то другом кинотеатре вам предложат супчик или котлетку))))Так чтокаждый решает сам ходить туда или нет,но могу сказать точно,что если закроют кинотеатр,многим будет жаль.Тем более сейчас когда там все привели в порядок.В любом городе должен быть хоть один кинотеатр,оставлять город без него НЕЛЬЗЯ,надеюсь администрация это учтет.Столовчиков с пьяными вахтавиками я думаю и так достаточно
    • Скрдж
      31.01.2017, 10:21:47
      -1
      Как она может быть недостоверна, если ЕСТЬ РЕШЕНИЕ СУДА! Зайди в картотеку и сам посмотри.
      • Николай
        31.01.2017, 12:33:56
        2
        А ты в Томлун зайди и посмотри)))))
  • Двух зайцев
    30.01.2017, 14:22:34
    -4
    Сделать из него собачий приют!))
    • Карина
      30.01.2017, 14:31:17
      2
      приют можно сделать и в любом другом здании,сколько у нас их разграбленных и никому не нужных1 Давайте туда еще и Томлун добавим в центре города!
  • Двух зайцев
    30.01.2017, 14:23:17
    -4
    Сделать из ентого собачий приют!))
  • Алексей
    30.01.2017, 14:24:41
    3
    Вообще любое СМИ должно указывать источник новости, например пресс служба арбитражного суда или муниципального учреждения. А то так любую утку можно выдать за правду)))
    • father
      30.01.2017, 14:29:44
      1
      Вот там выше, некий "Дядя" констатировал эту новость - Уссусь бабоньки Россия, мля!!!
      • ни нии
        30.01.2017, 14:56:14
        6
        Да этому дяде давно пора памперсы приобрести, или в больничку - почки подлечить. Тут и так дышать трудно...
  • Нупля
    30.01.2017, 17:10:21
    -2
    Кинотеатром то его с натяжкой можно называть. Нормальный бы кинотеатр в этот пгт.
  • девушка
    30.01.2017, 17:12:58
    -1
    нужен граммотный арендатор, который сможет вести конструктивный диалог с прокатчиками кино. А ещё!!! в нашем зале очень мало мест для зрителей и сеансов очень мало этих денег не хватает чтобы купить хорошее кино или мультик и оплатить аренду!
    городу нужен именно кинотеатр, а не то, что у нас было!
    в УГТУ сделали хороший зал, может там временно будут показывать кино и мультики?
    • а
      30.01.2017, 18:38:23
      5
      У нас в городе и людей не много,по будням ели набирается пять человек...А по поводу прокатчиков,зал то один,и каждый прокатчик требует чтобы показ его фильма шел как минимум 2-3 раза в день!В Рублике работал в свое время,знаю что это такое!
      и в нашем ПГТ,как высказывались выше,вполне приемлемый кинотеатр.Лучше такой чем никакой
    • father
      30.01.2017, 19:48:59
      2
      Немного не так.
      Сейчас, будут перезаключать на время с имеющимся арендатором договор. (=
      Пока не найдут постоянного. А его они найдут не скоро. Это социальный объект, убыточный по умолчанию)
      Как пример, могу привести развлекательный центр "Фортуна" (если кто помнит про такой)
      Арендатор попросил снизить цену аренды, город (в лице администрации) ответил - НЕТ.
      Теперь нет ни "Фортуны", ни денег за ее аренду... Помещение уже несколько лет простаивает пустым. А могло приносить доход (какой-никакой)))
      • Фортуна
        30.01.2017, 20:07:48
        6
        Мало того пустое, там по колено фикалии плавают и всему зданию скоро хана придет, тк фундамент разрушается. А там детская библиотека на 2м этаже.
  • Щука
    30.01.2017, 17:37:55
    -9
    не нужен в усинске кинотеатр никакой
    • А
      30.01.2017, 18:42:31
      8
      Конечно не нужен)))а зачем?!Мы же не люди,а так...лучше по больше пивных и рюмочных...Детей то нет ни у кого
      • Щука
        31.01.2017, 14:47:19
        0
        Взрослым пахать нужно с утра до вечера, а детям уроки учить и книги читать. Нечего шататься спикулянтов обогащать.
  • Обыватель
    30.01.2017, 19:54:58
    5
    Мне нравился кинотеатр.Внуки постоянно бегали.мультики даже были.Мы ,пенсионеры, тоже ходили кино.По сравнению с другими городами ,кинотеатр он очень даже интересный.Подростки ходили ...
  • Хахалкину -Такаеву
    30.01.2017, 21:36:14
    14
    неужели жизнь не учит не чему, тут приводился пример Фортуны по Возейской 5, знаю это помещение, хотел арендовать. Но там сейчас воды стоит метр, каналия плавает. А всего предприниматель хотел аренду уменьшить..... А результат с Томлуном будет тотже, помещение ШешБэш стояло года 3 и плесень на стенах появилась и крысы бегали. Молочная кухня, северянка, УГИЦ - стоит, разрушается+муниципалитет платит за содержание! Пока вы дальше своего носа и шкурного интереса видеть не будете так все и закончится! Только как совести хватает в глаза людям смотреть?
  • Хахалкину -Такаеву
    30.01.2017, 21:36:19
    10
    неужели жизнь не учит не чему, тут приводился пример Фортуны по Возейской 5, знаю это помещение, хотел арендовать. Но там сейчас воды стоит метр, каналия плавает. А всего предприниматель хотел аренду уменьшить..... А результат с Томлуном будет тотже, помещение ШешБэш стояло года 3 и плесень на стенах появилась и крысы бегали. Молочная кухня, северянка, УГИЦ - стоит, разрушается+муниципалитет платит за содержание! Пока вы дальше своего носа и шкурного интереса видеть не будете так все и закончится! Только как совести хватает в глаза людям смотреть?
    • ...
      31.01.2017, 16:47:05
      2
      а хоть кто-то выступил? все горазды в обсуждениях писать. и так будет всегда.
      • father
        31.01.2017, 16:54:11
        1
        Иванов, с ними бодается.
        Им пофиг. Они задами шевелят, когда комиссия какая едет сверху.
  • УЖАС!
    30.01.2017, 22:15:06
    2
    Ужас! Что, при судьи Нарожниной и Маркова были
    присвоены все эти недвижимости, т.е. захвачены? Дом быта, Томлун, Водоканал, хлебокомбинат и т.д...??? Молодцы, теперь хоть начали отнимать у этих...)))
    • father
      30.01.2017, 22:19:14
      1
      Ты, че!? :shok:
      ДУРА!!?
  • фатеру
    30.01.2017, 22:30:29
    1
    фатеру
    Не все ,как ты, заранее в курсе всех событии! Мы читаем Коментарии и ужасаемся, конечно в шоке всего. Прочитай хорошо, выше написанные "КОН"!
    • father
      30.01.2017, 22:50:46
      1
      Я ничего не знаю. Я в городе-то редко бываю. (= Наездами.
      Кстати, Хлебозавод, в итоге, тоже у Гольштейн. (=
      И скважина с "Усинским источником". Думаю и его смогут легализовать. (=
  • Аристарх
    30.01.2017, 23:37:08
    5
    Щас еще бассейн закроют и птг. присвоят))
  • Усинец
    31.01.2017, 9:51:06
    -2
    Капец
    Всё Усинск вымирает нас ждёт судьба Воркуты надо ноги делать от сюда пока не поздно
    • wow
      31.01.2017, 10:10:48
      7
      Давай, до свидания! Стартуй!
    • -_-
      31.01.2017, 14:54:25
      1
      чемодан, вокзал,
      ну ты понял
  • Соня
    01.02.2017, 13:46:53
    2
    Опровержение дать не хотите?!!!!!!Для чего людей с толку сбиваете??????Вчера были -все работает,завтра премьера!!!!
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