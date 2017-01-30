Договор аренды "Томлуна" с усинским кинотеатром расторгнут

В соответствии с решением арбитражного суда Республики Коми, договор с ООО "Кино-Форум" подлежит расторжению.
Договор был заключен на период с 01.04.2002 года по 31.03.2017 года, арендодателем выступал муниципалитет.
Из материалов дела следует, что кинотеатр не выполнил обязательства по внесению арендной платы за период с декабря 2015 года по сентябрь 2016 года.
Суд постановил взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Кино-Форум» в пользу Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Усинск» с зачислением в доход бюджета муниципального образования городского округа «Усинск» 297 541 рублей задолженности и 193 960,26 рублей пени.
Также суд постановил расторгнуть договор № 635/2 аренды нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности от 25.03.2002 года и обязать общество с ограниченной ответственностью «Кино-Форум» освободить и возвратить Комитету по управлению муниципальным имуществом нежилые помещения общей площадью 1782,8 кв.м. на цокольном, первом, втором и третьем этажах кинотеатра «Томлун».
Арендатор решение на оспаривал, таким образом, оно вступило в силу.
(с) Усинск.Онлайн
Сдавали в аренду за 16,69 руб за 1 квадратный метр в месяц??? Как так то?
А, или вы в клуб с ребенком ходили на выходных?
Если вы не можете придумать, куда сходить с ребенком на выходных, кроме пропитого кинотеатра, это ваши проблемы.
нет у нас в городе развлечений,цирк приезжает раз в полгода, и то хорошо.и очень жаль что город останется без единственного кинозала.Не ценим мы то что имеем,а когда не станет и его,думаю многие начнут задаваться вопросом,а почему в нашем городе нет КИНОТЕАТРА
На свежем воздухе. Хоть двигаться научатся.
В моем детстве были лук и стрелы... (=
Когда пришел Абмаев, Чужмаревой "поплохело" и она закосила в больничку...
Аргусы уходили долго. Сначало это было совместное предприятие (как я помню), "Усинск-торг", потом только продали жене сенатора. (=
А хлебозавод, вообще смешно ушел... Безруку.
городу нужен именно кинотеатр, а не то, что у нас было!
в УГТУ сделали хороший зал, может там временно будут показывать кино и мультики?
и в нашем ПГТ,как высказывались выше,вполне приемлемый кинотеатр.Лучше такой чем никакой
Сейчас, будут перезаключать на время с имеющимся арендатором договор. (=
Пока не найдут постоянного. А его они найдут не скоро. Это социальный объект, убыточный по умолчанию)
Как пример, могу привести развлекательный центр "Фортуна" (если кто помнит про такой)
Арендатор попросил снизить цену аренды, город (в лице администрации) ответил - НЕТ.
Теперь нет ни "Фортуны", ни денег за ее аренду... Помещение уже несколько лет простаивает пустым. А могло приносить доход (какой-никакой)))
Им пофиг. Они задами шевелят, когда комиссия какая едет сверху.
ДУРА!!?
Кстати, Хлебозавод, в итоге, тоже у Гольштейн. (=
И скважина с "Усинским источником". Думаю и его смогут легализовать. (=