Договор аренды "Томлуна" с усинским кинотеатром расторгнут

Теперь в Усинске пока нет кинотеатра (и клуба "Экстрим", соответственно, тоже).

В соответствии с решением арбитражного суда Республики Коми, договор с ООО "Кино-Форум" подлежит расторжению.

Договор был заключен на период с 01.04.2002 года по 31.03.2017 года, арендодателем выступал муниципалитет.

Из материалов дела следует, что кинотеатр не выполнил обязательства по внесению арендной платы за период с декабря 2015 года по сентябрь 2016 года.

Суд постановил взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Кино-Форум» в пользу Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Усинск» с зачислением в доход бюджета муниципального образования городского округа «Усинск» 297 541 рублей задолженности и 193 960,26 рублей пени.

Также суд постановил расторгнуть договор № 635/2 аренды нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности от 25.03.2002 года и обязать общество с ограниченной ответственностью «Кино-Форум» освободить и возвратить Комитету по управлению муниципальным имуществом нежилые помещения общей площадью 1782,8 кв.м. на цокольном, первом, втором и третьем этажах кинотеатра «Томлун».

Арендатор решение на оспаривал, таким образом, оно вступило в силу.

(с) Усинск.Онлайн