В Парме открылся супермаркет с оптовыми ценами

Это первый магазин самообслуживания в посёлке.

В торговом центре «Планета» открылся супермаркет эконом-класса «Лукошко».

Цены на товары в данный момент - ниже, чем в городе: сахар, мясо, овощи продаются в розницу по цене оптового склада. Так, сахар можно приобрести за 49 рублей за килограмм, картофель, капусту по 25 рублей, лук стоит 30 рублей за килограмм, а яйца - 60 рублей за десяток.

«Лукошко» - первый магазин самообслуживания в поселке. Ассортимент и качество товара также на высшем уровне.

Плюсом является и наличие в торговом центре, где расположен магазин, автомойки и шиномонтажа. Пока вы покупаете продукты, можно доверить свой автомобиль специалистам автосервиса.

Магазин «Лукошко» ждет своих покупателей по адресу: п. Парма, улица Таежная д.2. Торговый центр «Планета».

(с) Усинск.Онлайн