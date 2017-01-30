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30.01.2017 10:28
В Парме открылся супермаркет с оптовыми ценами
Это первый магазин самообслуживания в посёлке.
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В торговом центре «Планета» открылся супермаркет эконом-класса «Лукошко».

Цены на товары в данный момент - ниже, чем в городе: сахар, мясо, овощи продаются в розницу по цене оптового склада. Так, сахар можно приобрести за 49 рублей за килограмм, картофель, капусту по 25 рублей, лук стоит 30 рублей за килограмм, а яйца - 60 рублей за десяток.

«Лукошко» - первый магазин самообслуживания в поселке. Ассортимент и качество товара также на высшем уровне.

Плюсом является и наличие в торговом центре, где расположен магазин, автомойки и шиномонтажа. Пока вы покупаете продукты, можно доверить свой автомобиль специалистам автосервиса.
Магазин «Лукошко» ждет своих покупателей по адресу: п. Парма, улица Таежная д.2. Торговый центр «Планета».

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (22)

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  • НУ ВСЕ
    30.01.2017, 10:48:07
    10
    теперь весь город там будет скупаться...
  • Влада
    30.01.2017, 11:13:29
    3
    Во всех этих "бутиках"самообслуживания,обсчитывают по-черному.Щелкают что то на калькуляторах,ничего не видно.И в результате,дороже дорогого.При мне в таком магазине,напротив 1 школы,угол гаражей,пару раз по 100руб.возвращали покупателям.По-этому,хожу в Правиант с некоторых пор.,там немного дороже,но что то и дешевле,овощи-фрукты.За то сама взвесила,никто не обсчитает.
    А то эти их"оптовые"цены дорого обходятся.
    • ячс
      30.01.2017, 11:27:02
      5
      Пишете по принципу "все мужики козлы")))
    • Расмус
      30.01.2017, 11:56:29
      7
      Влада из Провианта. Засланный казачок. Скоро пятерочка зайдет в Усинск. Инфа верная. Провиант загнется. А так ав Провианте цены просто огромные. Пишу из магазина на Молодежной. Могу сфоткоать скока стоит сахар. Например.
      • Влада
        30.01.2017, 12:33:16
        -1
        Расмусу
        Я писала только про овощи и фрукты в Провианте.А остальные продукты там дорогие,это факт.А Пятерочка,которую вы ждете,такое же дорогое чудо.У них какой-нибудь тухлый майонез по акции дешевый,а остальное втридорога.В больших городах это уже пройденный этап.Не ждите дешевки,ее не будет.
        • father
          30.01.2017, 12:59:30
          2
          Влада, "в больших городах", по городу обычно "Пятерочки" и торгуют всем, там на кассах всегда очередь... Наверное тухлый майонез скупают. (=
      • father
        30.01.2017, 12:54:17
        0
        Ну он не загнется, а будет по нормальным ценам выставлять продукцию. (+
        И просрочкой придется торговать в другом месте...
      • Маша
        31.01.2017, 11:32:17
        0
        Расмусу
        в провианте сахар 53 руб
  • Кац
    30.01.2017, 11:58:20
    4
    Судя по фото, красивый магазин. А если там будут цены невысокие, тогда очень хорошо. Для жителей Пармы только плюсы.
  • Парма
    30.01.2017, 12:34:20
    9
    Заходила вчера. Скупилась и пошла в магазин Перекресток. Сто метров пешком. Яйца 90 рублей. В Лукошко за 60 купила. Сахар 75, в Лукошко 49. Картошка на десять рублей дороже. Шейка свиная на 75 рублей. Цены очень хорошие. Для Пармы-хороший магазин.
    • Парме
      30.01.2017, 12:37:08
      5
      Дай бог. Подозреваю, недельки две продержат цены , а потом кода люди начнут прдсаживаться , взвинтят. Плвюавали, знаем.
      • father
        30.01.2017, 13:00:24
        0
        А кто предприниматель? Чей это магазин? (=
      • Это точно!
        30.01.2017, 14:31:33
        0
        100% . особенно к дачному сезону взвинтят!
  • кон
    30.01.2017, 12:38:43
    6
    МАРКЕТИНГ раскрутка точки
    Привлечение ценой на первом этапе
  • ЦвеТочка
    30.01.2017, 13:07:39
    4
    В этом же ТЦ скоро откроется салон цветов !!! цены будут ниже городских
    • ПутаНочка
      30.01.2017, 13:42:00
      8
      и у нас салон откроется там! цены будут ниже городских!)
      • КонопляНочка
        30.01.2017, 13:47:53
        2
        Да-да, и у нас притончик по соседству будет! Пенсионерам скидки!!!
        • Ва*иНочка
          30.01.2017, 14:18:20
          -3
          А у нас бордельчик, цены ниже городских. Студентам скидки!!!
          • БоярышНичок
            30.01.2017, 15:40:57
            -1
            а я уже там !!!
  • Ириска
    30.01.2017, 17:21:27
    6
    Ну и придурки последние комментаторы((((слабоумие-ваш конёк))) а за жителей пармы рада, давно пора открыть хороший магаз, да и нам дачникам угодили))))
  • Романтик-Фантазер
    31.01.2017, 0:12:49
    1
    Магаз и автосервис - одно лукошко
    Пока вы покупаете продукты, можно доверить свой автомобиль специалистам автосервиса, но лучше не доверять никому.
    • Куарежма
      31.01.2017, 11:48:06
      0
      Это ж сколько нужно по этому магазину ходить, пока машину в сервисе будут смотреть?
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