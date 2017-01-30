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30.01.2017 12:18
Подробности: три человека пострадали из-за неудачного обгона
Ранее мы писали о ДТП, в котором два автомобиля столкнулись "лоб-в-лоб".
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Как сообщает "Комиинформ", 39-летний водитель, управляя автомашиной SsangYong Kyron, двигался по автодороге Усть-Уса - Усинск со стороны с.Усть-Уса в направлении Усинска.

На 18 км дороги, совершая маневр обгона, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной УАЗ под управлением водителя 1962 г.р., который двигался во встречном направлении со стороны Усинска в направлении с.Усть-Уса.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель и два пассажира УАЗа.
Водитель получил закрытый перелом бедра, ушиб лба и левой голени. Мужчина госпитализирован.
У пассажира 1983 г.р - травмы головы и ушибленные раны лица, у второго мужчины 1979 г.р - травмы головы и закрытый перелом шейного отдела позвоночника.

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Водитель SsangYong Kyron к административной ответственности за нарушение ПДД в течение года привлекался четыре раза: дважды - за превышение скорости, один раз - за выезд на полосу встречного движения и один раз - за нарушение правил перевозки детей. Водительский стаж - с 2000 года.

Комментарии (3)

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  • father
    30.01.2017, 12:27:25
    1
    УО, вы опять не написали, нарушил ли водитель совершающий маневр обгона правила!?
    • ДЛ
      30.01.2017, 13:50:22
      3
      конечно же нарушил че тут умать то - п. 11.1 ПДД
  • ВД
    30.01.2017, 14:10:08
    3
    Ст.12.24 ч.2 КоАП. Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Плюс еще за моральный вред каждый может взыскать до 50 т.р.
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