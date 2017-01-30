Подробности: три человека пострадали из-за неудачного обгона

Ранее мы писали о ДТП, в котором два автомобиля столкнулись "лоб-в-лоб".

Как сообщает "Комиинформ", 39-летний водитель, управляя автомашиной SsangYong Kyron, двигался по автодороге Усть-Уса - Усинск со стороны с.Усть-Уса в направлении Усинска.

На 18 км дороги, совершая маневр обгона, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной УАЗ под управлением водителя 1962 г.р., который двигался во встречном направлении со стороны Усинска в направлении с.Усть-Уса.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель и два пассажира УАЗа.

Водитель получил закрытый перелом бедра, ушиб лба и левой голени. Мужчина госпитализирован.

У пассажира 1983 г.р - травмы головы и ушибленные раны лица, у второго мужчины 1979 г.р - травмы головы и закрытый перелом шейного отдела позвоночника.

Водитель SsangYong Kyron к административной ответственности за нарушение ПДД в течение года привлекался четыре раза: дважды - за превышение скорости, один раз - за выезд на полосу встречного движения и один раз - за нарушение правил перевозки детей. Водительский стаж - с 2000 года.