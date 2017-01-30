В Усинске выросли цены на продукты питания первой необходимости

Итоги работы Оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры рынков товаров первой необходимости на территории муниципального образования «Усинск».

Администрация муниципального образования городского округа «Усинск» проводит еженедельный мониторинг цен по 40 наименованиям продовольственных товаров в локальных сетях, сетевых магазинах и объектах нестационарной торговли. Данные мониторинга направляются в Оперативный штаб по мониторингу цен Республики Коми.

Итоги работы Оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры рынков товаров первой необходимости на территории муниципального образования «Усинск» следующие.

За период с 12 января по 26 января 2017 года отмечено снижение цен на такие продукты как перец сладкий, яблоки, бананы, апельсины, мандарины в среднем от 4 до 35%.

Однако, отмечен рост цен от 3 до 35% по таким позициям как лук репчатый, капуста, огурцы свежие, томаты, яйцо столовое. Отчасти этот рост обусловлен изменением ассортимента, сменой поставщиков, а также повышением цен у оптовых поставщиков.

В целом ситуация на территории муниципального образования по ценам на продукты питания стабильная.

Источник: Администрация городского округа "Усинск"