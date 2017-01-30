В Усинске выросли цены на продукты питания первой необходимости

Итоги работы Оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры рынков товаров первой необходимости на территории муниципального образования «Усинск».
Администрация муниципального образования городского округа «Усинск» проводит еженедельный мониторинг цен по 40 наименованиям продовольственных товаров в локальных сетях, сетевых магазинах и объектах нестационарной торговли. Данные мониторинга направляются в Оперативный штаб по мониторингу цен Республики Коми.
Итоги работы Оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры рынков товаров первой необходимости на территории муниципального образования «Усинск» следующие.
За период с 12 января по 26 января 2017 года отмечено снижение цен на такие продукты как перец сладкий, яблоки, бананы, апельсины, мандарины в среднем от 4 до 35%.
Однако, отмечен рост цен от 3 до 35% по таким позициям как лук репчатый, капуста, огурцы свежие, томаты, яйцо столовое. Отчасти этот рост обусловлен изменением ассортимента, сменой поставщиков, а также повышением цен у оптовых поставщиков.
В целом ситуация на территории муниципального образования по ценам на продукты питания стабильная.
Источник: Администрация городского округа "Усинск"
Вчера мойву покупал в сети Лимон/Отрада/София
127 рублей килограмм. (=
Сыр я беру в России. Пруссия - 1025 р. за кг
Обычно это кусочек грамм на триста (рублей стока же).
МАСКАРПОНЕ, там же - получается не плохое пирожное Тирамису (палки там же).
Вот возьмем шоколадное мороженое (Какой-то там слиток). Оно явно подвергалось размораживанию... Посмотрите на срок изготовления. Ему скоро два года исполниться - мороженое...
Поэтому я иду в "Россию" и покупаю там (кстати не все там дороже, а некоторые продукты, есть только у них)))
действительно приходиться на другой конец города ходить потому что только там продается ... и цены там обыкновенные ... есть скидки иногда ... и свежее ...
Второй месяц, мой организм отторгает кефир кировского производства. А остальные, я даже пробовать боюсь. (=