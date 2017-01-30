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30.01.2017 13:20
В Усинске выросли цены на продукты питания первой необходимости

Итоги работы Оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры рынков товаров первой необходимости на территории муниципального образования «Усинск».

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Администрация муниципального образования городского округа «Усинск» проводит еженедельный мониторинг цен по 40 наименованиям продовольственных товаров в локальных сетях, сетевых магазинах и объектах нестационарной торговли. Данные мониторинга направляются в Оперативный штаб по мониторингу цен Республики Коми.

Итоги работы Оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры рынков товаров первой необходимости на территории муниципального образования «Усинск» следующие.

За период с 12 января по 26 января 2017 года отмечено снижение цен на такие продукты как перец сладкий, яблоки, бананы, апельсины, мандарины в среднем от 4 до 35%.

Однако, отмечен рост цен от 3 до 35% по таким позициям как лук репчатый, капуста, огурцы свежие, томаты, яйцо столовое. Отчасти этот рост обусловлен изменением ассортимента, сменой поставщиков, а также повышением цен у оптовых поставщиков.

В целом ситуация на территории муниципального образования по ценам на продукты питания стабильная.

Источник: Администрация городского округа "Усинск"

Комментарии (35)

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  • 11
    30.01.2017, 13:33:37
    17
    стабильно растущие цены
  • Михаил
    30.01.2017, 13:46:30
    13
    Цены не всегда подымаются из за смены поставщика, а самое главное это жадность предпринимателей!!!!
    • я
      30.01.2017, 16:39:35
      6
      УЖе в стоимости товара самого товара и нет. Продают не товары а тарифы ,сборы , налоги, взносы, акцизы, платоны, тахографы, меркурии и так далее. А проще доят россиян по полной. Пенсикам накинули 5 тр, а обратно заберут все 10.) В этой стране пока так.
  • ()()
    30.01.2017, 14:01:57
    13
    Цены растут не подням, а по часам, но ситация в целом стабильная... Ска, ору!!!
    • меня не зовут, я сам прихожу....
      31.01.2017, 16:18:39
      0
      Но вы там держитесь!
  • Гость
    30.01.2017, 14:36:19
    19
    Оперативный штаб. вы существуете только для того, чтобы сказать, что цены поднялись? Мы это и без вас видим. А дальше какие ваши действия?
    • Тролль
      30.01.2017, 14:52:38
      8
      Как какие? По рюмке чая и по домам.
    • меня не зовут, я сам прихожу...
      31.01.2017, 16:19:56
      0
      Как какие?! Передать в Сыктывкар. И получить денежку за работу.
  • Зюзя
    30.01.2017, 17:08:57
    8
    Магнит бы сюда, местные орлиноносые торгаши поразорялись бы махом.
    • Усинец
      31.01.2017, 2:39:47
      3
      Зюзе
      Ворононосые и хохлорылые барыги всегда договорятся о ценах на харчи и бухло для лохомордых потребителей.
    • Ололоша
      03.02.2017, 10:38:23
      0
      В Сыктывкаре этих магнитов пруд пруди, но зачастую там "ничего нет". Чтобы сготовить салат иной раз приходится по 3 магазина обойти. Ладно хоть у меня там все почти рядом
  • Пенсионер
    30.01.2017, 17:25:20
    3
    В Отраде и Софии по субботам скидка 10%. Но,что самое интересное,что в течении недели цены ниже,чем в субботу. Не может кировская молочка с каждым завозом,а это 2-3 раза в неделю дорожать,мсло сливочное,колбасы,хлеб
    • Олень
      30.01.2017, 20:45:19
      0
      Моё мясо по чём?
  • !!!!!!!!!!!!!!
    30.01.2017, 17:49:31
    4
    и квартплата поднялась....и прилично..и опять в карман УК..
  • Ирина
    30.01.2017, 18:46:52
    1
    Скоро о мясе вообще забудем!Сегодня посмотрела на цену свинины 412руб./кг и решила приготовить макороны с сыром.
    • /\/\
      30.01.2017, 19:28:43
      7
      Сыр разве дешевле? Рядом с нами в павильоне 560 рублей цена сыра. В перестройку готовили из одного окорочка и первое, и второе. Время вспоминать...
      • Ирина
        30.01.2017, 20:22:11
        0
        Совершенно согласна,слава богу хоть рыба есть в реке ,пока что хоть ее оброком не обложили. Я сыр купила за 380 руб.
  • Галина
    30.01.2017, 20:47:03
    1
    о дешёвом сыре
    Сыр, который стоит от 300 до 45о руб- изготавливается с добавлением пальмового масла, Положите кусочек сыра на тарелку и оставьте на 2-3 часа, увидите масляное пятно не очень приятное на вкус.
    • про сыр
      30.01.2017, 21:00:26
      0
      он даже в духовке не плавится, а в корку превращается ужасного вкуса, хотя и дорогие сыры тоже бывают фальшивкой
    • father
      30.01.2017, 21:12:23
      2
      Так, а если вы на ночь оставите кусок "сливочного" масла, то из него вытечет все 30%
      • )))))
        31.01.2017, 8:42:50
        0
        Ну,не знаю...покупаю и сыр и масло одной марки и ничего :и сыр плавится отлично и с масла ничего не вытекает..Я не такая богатая,что бы покупать дешёвую хрень и выбрасывать((
        • меня не зовут, я сам прихожу....
          31.01.2017, 16:31:58
          0
          )))))
          Поделитесь маркой-то...
          • father
            31.01.2017, 16:41:42
            0
            Да я про Кировское говорил масло. А себе беру Тысячу озер... Правда я масла не ем, (=
            Вчера мойву покупал в сети Лимон/Отрада/София
            127 рублей килограмм. (=
            Сыр я беру в России. Пруссия - 1025 р. за кг
            Обычно это кусочек грамм на триста (рублей стока же).
            МАСКАРПОНЕ, там же - получается не плохое пирожное Тирамису (палки там же).
            • фазеру
              31.01.2017, 16:57:58
              0
              Пруссия уже вообще не такой вкусный,как был до подорожания.Маскарпоне и в Провианте есть....намного дешевле
              • father
                31.01.2017, 22:57:09
                0
                Я как-то пытался чего нибудь купить в Прöвианте... Там сроки годности пограничные. (=
                Вот возьмем шоколадное мороженое (Какой-то там слиток). Оно явно подвергалось размораживанию... Посмотрите на срок изготовления. Ему скоро два года исполниться - мороженое...
                Поэтому я иду в "Россию" и покупаю там (кстати не все там дороже, а некоторые продукты, есть только у них)))
                • Иванов
                  31.01.2017, 23:25:40
                  2
                  согласен ... жаль что Россия не удобно расположена ...
                  действительно приходиться на другой конец города ходить потому что только там продается ... и цены там обыкновенные ... есть скидки иногда ... и свежее ...
          • ))))))
            31.01.2017, 16:55:02
            0
            для меня не зовут....
            Мне нравится марка Зелёное село.
    • меня не зовут, я сам прихожу..
      31.01.2017, 16:31:00
      0
      Да он весь одинаковый, извините - в одном месте сделан, только где-то наценка больше.
      • врут
        31.01.2017, 16:44:37
        1
        Как были яблоки от 90 до 120 так и есть, а да, ящик уценённых не съедобных можно купить по 40, для поросят...
        • father
          31.01.2017, 16:49:43
          0
          Зайди к Велиеву, у него яблоки по 85 р
          • father
            31.01.2017, 16:50:16
            0
            И по 170 есть... (=
            • ???
              31.01.2017, 22:44:46
              0
              2 дня назад купила сметану кировскую-мерзость редкостная-порошок голимый((((
              • father
                31.01.2017, 22:50:14
                -1
                Пойду простокваши хлебну... (=
                • father
                  31.01.2017, 22:59:22
                  0
                  Так я серьезно. (=
                  Второй месяц, мой организм отторгает кефир кировского производства. А остальные, я даже пробовать боюсь. (=
                  • Иванов
                    31.01.2017, 23:26:56
                    2
                    так и ИМ (Ижевский) тоже испортился ... или сыпать что то стали или мороз виноват?????
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