Усинский хоккейный корт угрожает здоровью детей

В Усинске приостановлены тренировки по фигурному катанию из за поврежденной крыши на хоккейном корте.
Еще с осени поднимался вопрос о необходимости ремонта тепловой пушки, которая крайне необходима хоккейному корту. К сожалению, тепловую пушку удалось запустить только в январе и обрушения крыши на корт это не предотвратило.
При обрушении, крыша повредила ледовое покрытие хоккейного корта. Крышу подняли, но сейчас она представляет собой весьма плачевное зрелище – дырявое полотно, через которое сквозит ветер и наметается снег.
В таких условиях невозможно проводить занятия по фигурному катанию. О чем и заявил тренер секции в Усинске – «выпускать детей в такие условиях большее «преступление», чем временное отсутствие тренировок…».
Надеемся, что хоккейный корт восстановят в кратчайшее время и усинские фигуристы приступят к плодотворным и, самое главное, безопасным тренировкам.
Его поставил КомиАрктикОйл, в подарок городу. Потом Роснефть примазалась. (=
Сакерина жрали, за то, что он не хотел подписывать всякие липовые бумажки. Теперь ему вменяют то, чего он не совершал - липовые ремонты. Тяна спрашивайте, почему так можно было. (=
(Я так думаю)
И это, я не в системе.
Кстати, сегодня, прохожу такой мимо КГБ, а там стоят иномарки (ну одного ПАТРИОТА, зажали в уголок). Штук шесть (не меньше)
В бытность моей молодости, на город с таким населением (даже чуть поболее), стояла одна служебная "Волга".
Чего говорят кураторы из Роснефти?
Почему своевременно не поставили пушку? Саботаж?
Сначала выезжает машина (равняет лед после хоккеистов), и вперед. (=
Так-то надули походу, что бы глянуть где заплаты шить (клеить)?
Я же ответил, что "вольное катание" (за деньги) после 12-ти...
Разве не очевидно, что мы говорили о Югдоме?. (=
1994
18-20 февраля: Состоялся фестиваль эстрадной музыки «Хрустальная свеча-94».
Март: Создано АО «Северная нефть».
14 марта: На Усинском хлебокомбинате открылся пивоваренный цех. Прошла дегустация, на которой присутствовали гости из Сыктывкара и Усть-Цыльмы.
21 марта — 2 апреля: Состоялся фестиваль детского и юношеского творчества «Тиньель» («Звенящий ручей»).
7 мая: Открылся выставочный комплекс «Вортас».
Июнь: Республиканский мусульманский праздник «Сабантуй». Гостями были коллективы Республики Коми и профессиональные коллективы Республики Татарстан.
2 ноября: В городской администрации состоялась пресс-конференция губернатора Аляски Вальтера Хиккела, на которой присутствовали журналисты Москвы, иностранных информационных агентств.
2 декабря: Торжественное открытие второго учебного корпуса ГПТУ -36.
3 декабря: Презентация Усинского отделения Республиканского детского фонда.
Декабрь.: Открытие городского крытого катка, построенного ЗАО «КомиАрктикОйл».
Прочитай первую строчку из 1994-го года и последнюю.(=
И Нестеренко, (=
Который был в не очень дружественных отношениях с Тяном...
Вот отсюда ухи и растут, похоже.
Мало Тяну перепадало? (=
Хватило этой мордонизации на 4 года. (=
Под шумок поубирали отопление (так же теплее, под куполом.
Спасибо тебе,"Северная Нефть". И от налогов ушла еще. (=
Ха-ха (это я опять пузыри пускнул, в лед...)
Ты сама себе плюсуешь? (=
25 ноября 2012 года: после реконструкции вновь открылся хоккейный корт ДЮСШ-1.
И скромно умолчали о появлении надписи с упоминанием о Северной нефти... (=
Не знаю кто эта "Фазеру", но у меня сложилось впечатление, что она хочет меня подловить, сcyкa (присказка такая, вместо более-широко распространенного, "Девушки с пониженной социальной ответственностью" (=