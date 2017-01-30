Усинский хоккейный корт угрожает здоровью детей

В Усинске приостановлены тренировки по фигурному катанию из за поврежденной крыши на хоккейном корте.

Еще с осени поднимался вопрос о необходимости ремонта тепловой пушки, которая крайне необходима хоккейному корту. К сожалению, тепловую пушку удалось запустить только в январе и обрушения крыши на корт это не предотвратило.

При обрушении, крыша повредила ледовое покрытие хоккейного корта. Крышу подняли, но сейчас она представляет собой весьма плачевное зрелище – дырявое полотно, через которое сквозит ветер и наметается снег.

В таких условиях невозможно проводить занятия по фигурному катанию. О чем и заявил тренер секции в Усинске – «выпускать детей в такие условиях большее «преступление», чем временное отсутствие тренировок…».

Надеемся, что хоккейный корт восстановят в кратчайшее время и усинские фигуристы приступят к плодотворным и, самое главное, безопасным тренировкам.