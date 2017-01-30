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30.01.2017 14:20
Усинский хоккейный корт угрожает здоровью детей

В Усинске приостановлены тренировки по фигурному катанию из за поврежденной крыши на хоккейном корте.

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Еще с осени поднимался вопрос о необходимости ремонта тепловой пушки, которая крайне необходима хоккейному корту. К сожалению, тепловую пушку удалось запустить только в январе и обрушения крыши на корт это не предотвратило.

При обрушении, крыша повредила ледовое покрытие хоккейного корта. Крышу подняли, но сейчас она представляет собой весьма плачевное зрелище – дырявое полотно, через которое сквозит ветер и наметается снег.

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В таких условиях невозможно проводить занятия по фигурному катанию. О чем и заявил тренер секции в Усинске – «выпускать детей в такие условиях большее «преступление», чем временное отсутствие тренировок…».

Надеемся, что хоккейный корт восстановят в кратчайшее время и усинские фигуристы приступят к плодотворным и, самое главное, безопасным тренировкам.

Комментарии (48)

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  • Тролль
    30.01.2017, 14:50:48
    1
    Я что-то не пойму. Вроде Ёбдом построили для этих целей, а тренируются на старом хоккейном корте.
    • 100%
      30.01.2017, 15:03:59
      2
      В Югдоме на всех времени не хватает
      • Lexi
        30.01.2017, 19:35:58
        0
        Когда один корт был времени на всех хватало, теперь опять один и не хватает?
        • про время
          30.01.2017, 20:51:02
          1
          Когда один был времени то же не хватало. К тому же дети в нашем городе появились. Но Вы я вижу к этому отношения не имеете
    • "Домик на юге"
      30.01.2017, 17:17:44
      3
      Уважаемый,вы бы подбирали выражения. Такого названия,которое вами придумано нет......
      • Тролль
        31.01.2017, 8:56:41
        0
        Для домика на юге
        Если это мне, тогда отвечу - какого названия заслуживает, такое и написал. Если не мне - извините.
    • Лавурентий
      30.01.2017, 18:26:33
      1
      А где извините стационарный комплекс ,который стоял раньше. На какой хрен этот дирижабль поставили
      • father
        30.01.2017, 19:55:06
        -2
        Этому "дирижаблю" в обед сто лет исполняется. (=
        Его поставил КомиАрктикОйл, в подарок городу. Потом Роснефть примазалась. (=
        Сакерина жрали, за то, что он не хотел подписывать всякие липовые бумажки. Теперь ему вменяют то, чего он не совершал - липовые ремонты. Тяна спрашивайте, почему так можно было. (=
        (Я так думаю)
        • Фазеру
          30.01.2017, 20:02:14
          5
          Опять ты со своим старческим бредом. В курсе что по Сакерину решение в верховном устояло? Ну а если ты так сильно за него переживаешь, то и сам видимо не чист на руку!
          • father
            30.01.2017, 20:11:38
            1
            Я не переживаю за него. (=
            И это, я не в системе.
            Кстати, сегодня, прохожу такой мимо КГБ, а там стоят иномарки (ну одного ПАТРИОТА, зажали в уголок). Штук шесть (не меньше)
            В бытность моей молодости, на город с таким населением (даже чуть поболее), стояла одна служебная "Волга".
            • 007
              01.02.2017, 9:51:08
              1
              фазер как обычно со своим старческим бредом... Во времена твоей молодости в стране автомобилей было в 7 раз меньше.
  • Рукажоп
    30.01.2017, 15:05:51
    10
    Форева Сакерин!
  • father
    30.01.2017, 15:24:36
    1
    Хреново это.
    Чего говорят кураторы из Роснефти?
    Почему своевременно не поставили пушку? Саботаж?
  • выхухоль
    30.01.2017, 16:06:18
    1
    снять это дирижабль и сжечь, как отработавший свой срок и больше к теме воздухонагнетания не возвращаться. Новый каркас надо делать и обшивать прочными материалами.
    • father
      30.01.2017, 20:07:25
      2
      Сказать легче, чем сделать (вольный перевод пословицы про переворачивание мешков).
  • самопиар и центр
    30.01.2017, 16:18:30
    9
    в общем итоге 33 млн., а нa хрен@
  • Мося Аврося
    30.01.2017, 16:20:19
    5
    Будте профессионалами своего дела.
    Зачем раздувать? Не понятно. Во первых, где ссылки на то, что говорит тренер? Во вторых, на хоккейном корте преимущественно занимаются хоккеисты. Это проблема всех, а не только секции фигурного катания. Может вы и хотели сделать, что-то хорошее, осветить новость, но надо делать это профессионально и корректно. Ваша задача осветить, а не поднять смуту, нагнать жути. Я читал пост в группе фигуристов и не о каких угрозах здоровью детей в нем не идет. И как вы определили, что это тренер написал? Запись была сделана от имени сообщества, в котором 5 представителей.
  • Хочу каток
    30.01.2017, 18:52:23
    2
    Правильно все, хоть кто то о детях думает, хоккеистов перевели в Югдом, но времени на все не хватает, я лично не могу на выходных на свободное катание ходить. Раньше каждые выходные ходил на хоккейный корт. КОГДА НАКОНЕЦ ПОЧИНЯТ!!!!!!!!!!!
    • father
      30.01.2017, 20:19:46
      1
      А в воскресенье, каток часов в 12-ть работает за деньги.
      Сначала выезжает машина (равняет лед после хоккеистов), и вперед. (=
      • в 12
        30.01.2017, 20:48:40
        3
        Это точно , с дырявой то крышей? Без теплопушки? ЕЩЕ И ДЕНЬГИ БЕРУТ!!!!!!!! Просто супер!!!!!!!!!!
        • father
          30.01.2017, 21:04:35
          0
          Это в Югдоме, (=
  • Аня
    30.01.2017, 19:03:49
    5
    Да, печальное зрелище, зато отчитались , что крышу починили. Как всегда, скажут денег нет, и плевать на деток которые без тренировок остались. На хоккейном занимались хоккеисты и фигуристы, Югдом вех вместить не может из за времени и большого количества юных спортсменов и сторонников здорового образа жизни.
    • father
      30.01.2017, 20:21:55
      3
      Это УО отчиталось. (=
      Так-то надули походу, что бы глянуть где заплаты шить (клеить)?
  • про фото
    30.01.2017, 20:54:31
    0
    А фото с фигуристом посвежее не могли подобрать. Этот мальчик уже и из города давно уехал, не могли что ли найти фото детей реально занимающихся в секции ФК, хотя бы у них в группе.
    • father
      30.01.2017, 21:05:50
      3
      Зачем к туфтовой новости подбирать фото? Так сойдет, )))
      • эхо
        30.01.2017, 21:08:35
        2
        Точно у нас везде так, дыры то хоть реальные или опять фуфло?
  • усинка
    30.01.2017, 21:05:03
    1
    Какое ужасное фото, неужели там реальные дыры? И что тренера по хоккею детей под такой купол выводят? Если это так, родители этих детей должны задуматься: думают ли тренера о безопасности ИХ ДЕТЕЙ!!!!!!
    • father
      30.01.2017, 21:07:41
      0
      Усинка! Дети занимаются в Югдоме! Графики по бороде, ну тут уж как получилось. За то света много и фото, наконец-то сделал и родственникам разослал... (=
      • Усинка
        31.01.2017, 9:04:45
        0
        Сами же написали выше, что там в 12 после хоккеистов лед заливают. Значит дети занимаются. Будтье последовательны
        • father
          31.01.2017, 13:41:12
          0
          Я же ответил девушке, которая хочет на каток, но которой показалось, что из-за нагрузок с тренировками, поле всегда занято... (=
          Я же ответил, что "вольное катание" (за деньги) после 12-ти...
          Разве не очевидно, что мы говорили о Югдоме?. (=
          • Елена
            31.01.2017, 16:08:04
            1
            Нет. Не очевидно. Я тоже поняла, что про старый корт речь.
    • Фазеру
      30.01.2017, 21:20:06
      7
      начнем с того, что это муниципальное имущество. Оно передано под для сохранности и использования руководителю. Теперь оно испорчено: есть статья ХАЛАТНОСТЬ! А пузырь был поставлен в бытность Тяна, а не КАО (специально для Фазера) и северная нефть не примазывалась, а дала на него денег. Писал бы старый п#рдун знаючи, а то как всегда в лужу пузыри пускаешь!
      • father
        30.01.2017, 22:00:48
        0
        Ну красавчик, и в каком году это они его поставили, и что там было до этого? (=

        1994
        18-20 февраля: Состоялся фестиваль эстрадной музыки «Хрустальная свеча-94».
        Март: Создано АО «Северная нефть».
        14 марта: На Усинском хлебокомбинате открылся пивоваренный цех. Прошла дегустация, на которой присутствовали гости из Сыктывкара и Усть-Цыльмы.
        21 марта — 2 апреля: Состоялся фестиваль детского и юношеского творчества «Тиньель» («Звенящий ручей»).
        7 мая: Открылся выставочный комплекс «Вортас».
        Июнь: Республиканский мусульманский праздник «Сабантуй». Гостями были коллективы Республики Коми и профессиональные коллективы Республики Татарстан.
        2 ноября: В городской администрации состоялась пресс-конференция губернатора Аляски Вальтера Хиккела, на которой присутствовали журналисты Москвы, иностранных информационных агентств.
        2 декабря: Торжественное открытие второго учебного корпуса ГПТУ -36.
        3 декабря: Презентация Усинского отделения Республиканского детского фонда.
        Декабрь.: Открытие городского крытого катка, построенного ЗАО «КомиАрктикОйл».

        Прочитай первую строчку из 1994-го года и последнюю.(=
        • father
          30.01.2017, 22:02:37
          0
          Источник: http://city.usinsk.ru/?page_id=7505
          • Фазеру
            30.01.2017, 22:09:39
            2
            http://усинск.онлайн/news/10663/ - тот корт о котором вы все пишите, убрали, так как было предписание РОстехнадзора. Все было сделано занаво.
            • father
              30.01.2017, 22:11:18
              -3
              Это не меняет сути. (=
            • father
              30.01.2017, 22:14:53
              -2
              Это же про басик? (=
              И Нестеренко, (=
              Который был в не очень дружественных отношениях с Тяном...
              Вот отсюда ухи и растут, похоже.
              Мало Тяну перепадало? (=
              • (_!!_)
                30.01.2017, 22:22:23
                3
                в результате так называемого налогового высвобождения, произведена реконструкция хоккейного корта ДЮСШ-1. В результате громоздкая металлоконструкция была заменена на лёгкую в эксплуатации надувную полусферу, которая позволяет эффективнее сохранять тепло внутри корта. Вся эта работа – часть социальной политики Компании и Общества в области поддержки спорта в регионах своей производственной деятельности.
                • father
                  30.01.2017, 22:34:25
                  1
                  Вообще-то результат на лицо.
                  Хватило этой мордонизации на 4 года. (=
                  Под шумок поубирали отопление (так же теплее, под куполом.
                  Спасибо тебе,"Северная Нефть". И от налогов ушла еще. (=
                  Ха-ха (это я опять пузыри пускнул, в лед...)
                  • Фазеру
                    30.01.2017, 23:11:57
                    4
                    в старом тепла вообще не было. Когда были городские игры в коридор ставили пром тепловые пушки. Так, что опять (или традиционно) в лужу.
                    • father
                      31.01.2017, 0:03:37
                      -4
                      Ответь на вопрос, (=
                      Ты сама себе плюсуешь? (=
          • father
            30.01.2017, 22:10:19
            -2
            От туда же:
            25 ноября 2012 года: после реконструкции вновь открылся хоккейный корт ДЮСШ-1.
            И скромно умолчали о появлении надписи с упоминанием о Северной нефти... (=
            Не знаю кто эта "Фазеру", но у меня сложилось впечатление, что она хочет меня подловить, сcyкa (присказка такая, вместо более-широко распространенного, "Девушки с пониженной социальной ответственностью" (=
          • 123
            30.01.2017, 22:36:31
            2
            Стройка котка
            father Вы не путайте время когда был построен корт и когда разобрали железный ангар и натянули этот пузырь! Пузырь натянули после ввода в эксплуатацию Югдома. И сперва старый каток хотели ликвидировать совсем.
            • father
              30.01.2017, 23:01:38
              1
              Теперь я понимаю, что «Хотели как лучше, а получилось как всегда»©
  • @@@
    30.01.2017, 22:01:30
    1
    @
    Чей же дом рядом с хоккейным кортом по ул.Мира-4, где арендует Сбербанк ?
  • Жуть
    31.01.2017, 9:01:32
    4
    Я смотрю у нас в городе весело!!!!!!!!!
  • =-=
    31.01.2017, 11:22:26
    4
    В Сыктывкаре в Мичуринском парке тоже находится такой пузырь и достаточно успешно функционирует. Наверное потому, что ему внимания достаточно уделяется со стороны руководства города. а если никому ничего не надо, то естественно все попадает не только пузырь.
    • father
      31.01.2017, 13:36:18
      0
      Я об этом упоминал. Как-то. Но походу надо бабла немеряно отмыть... Идут подготовительные работы. (=
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