Усинцы стали лучшими самбистами республики

Усинские юноши заняли 1 место в командном зачете в Первенстве Республики Коми по самбо.

28 января в Воркуте в рамках Первенства Республики Коми по самбо среди юношей и девушек 2001-2002 гг.р. прошел I этап Спартакиады учащихся России. В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из Инты, Воркуты, Печоры, Сыктывкара, Эжвы и Усинска.

Усинск и Воркуту представляли самые многочисленные команды.

— Сегодня не все могут вывезти своих спортсменов на соревнования в другие города из-за финансовых сложностей, — пояснил главный судья соревнований Максим Трусов г. Усинск, – а ведь когда-то на республиканских соревнованиях собирались более 10 команд из разный муниципалитетов региона.

Все команды выступили неплохо, показали хорошую технику, но основная борьба за 1 и 2 места традиционно развернулась между хозяевами и нашими усинскими спортсменами. К судейству у участников претензий не было.

Так по итогам соревнований лидерами стали:

юноши 2001-2002г.р: 46 кг: 1 м.- Абдулаев Шакир, 2 м.- Азаматов Алмаз , 3 м. — Мясоедов Пётр, 50 кг. 1 м.- Гамзаев Вугар , 3 м. -Геворгян Эрик , 5 м. — Марков Валерий , 55 кг: 3м -Мироненко Игорь,6 м.- Козак Артём, 8 м. — Мухаматянов Алмаз,9 м.- Куликов Владимир, 60 кг: 3м. -Музалёв Егор, Алимов Алим, 8 м.- Фаизуллин Роман, 66 кг: 2 м.- Хмилевский Анатолий , 72 кг: 1 м. — Волков Андрей ,3м. -Иманов Максим, 78 кг: 1 м.- Намазов Мадад , 2 м.- Кононенко Илья, 84 кг: 1 м.-Райтенков Данил,+ 84 кг: 1 м.- Квятковский Григорий;

девушки 2001-2002г.р: 52 кг: 1 м.-Зейналова Нармин.

Командный зачёт:

юноши 2001-2002г.р

1 место –Усинск

2 место — Воркута

3 место — Печора

девушки 2001-2002г.р:

1 место — Воркута

2 место – Усинск