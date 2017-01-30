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30.01.2017 18:50
Членистоногие родом из Коми

Ученые из МГУ выявили места происхождения ветвистоусых рачков (кладоцер). Они показали, что микроскопические членистоногие расселялись по Евразии с севера и со стороны обширной территории, называемой Берингией, а также пережили суровые условия плейстоценового оледенения на территории современной республики Коми.

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Расселение кладоцер может происходить на стадии яиц, которые, находясь в сброшенных животными раковинах, переходят из одного водоема в другой. Чтобы выяснить, откуда началось распространение членистоногих, исследователи обычно сравнивают общие признаки у различных представителей рачков вида Chydorus sphaericus, а затем определяют, у каких групп этих признаков больше.

Ученые проанализировали скорость накопления мутаций среди нескольких групп кладоцер, чтобы оценить родство и время их происхождения от единого предка. Сравнение одних и тех участков ДНК рачков помогло гидробиологам определить генетически родственные группы — клады — и проследить за их распространением по Северной Евразии. Очаги расселения двух из них находились в Европе, а двух других — в Азии. Одна клада перезимовала плейстоценовое оледенение на территории современной Архангельской области и республики Коми, где располагался рефугиум — лишенная льда область.

Комментарии (4)

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  • дядя
    31.01.2017, 9:03:40
    1
    Опупеть! Это многое объясняет!
  • Гость
    31.01.2017, 9:18:12
    1
    Да, хоть этим мы можем гордиться, хоть это у нас есть!
  • Грамотей
    31.01.2017, 10:37:25
    0
    Какие такие еще члены стоногие???
    • Грамотею
      31.01.2017, 10:42:22
      1
      Это те "члены", которым двух ног мало и они начинают коллекционировать чужие "ноги".
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