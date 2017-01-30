Коми не подходит для ведения сельского хозяйства

Правительство РФ сформировало и утвердило перечень из 29 регионов, территории которых отнесены к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции. В список неблагоприятных территорий попала и Республика Коми.
Соответствующее распоряжение было опубликовано сегодня, 30 января, на официальном портале правовой информации.
Перечень был сформирован на основе данных, предоставленных Росгидрометом, Росстатом и Федеральным агентством научных организаций. Список необходим для того, чтобы классифицировать меры поддержки сельского хозяйства в соответствии с нормами ВТО.
Кроме Республики Коми в списке неблагоприятных территорий оказались Томская область, республики Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Карелия, Пермский край, Якутия, Северная Осетия, Тыва, а также Камчатский, Приморский и Хабаровский края и другие.
Просто дачнику с того, что урожая не будет - только обида, а для фермера это банкротство. В республики лучше упор делать на животноводство.
В пояснительной записке к документу говорится, что этот перечень будет использоваться Минсельхозом России для классификации мер поддержки сельского хозяйства и возможной компенсации дополнительных затрат, обусловленных воздействием неблагоприятных факторов на производство сельскохозяйственной продукции.