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30.01.2017 17:20
Коми не подходит для ведения сельского хозяйства

Правительство РФ сформировало и утвердило перечень из 29 регионов, территории которых отнесены к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции. В список неблагоприятных территорий попала и Республика Коми.

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Соответствующее распоряжение было опубликовано сегодня, 30 января, на официальном портале правовой информации.

Перечень был сформирован на основе данных, предоставленных Росгидрометом, Росстатом и Федеральным агентством научных организаций. Список необходим для того, чтобы классифицировать меры поддержки сельского хозяйства в соответствии с нормами ВТО.

Кроме Республики Коми в списке неблагоприятных территорий оказались Томская область, республики Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Карелия, Пермский край, Якутия, Северная Осетия, Тыва, а также Камчатский, Приморский и Хабаровский края и другие.

Комментарии (12)

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  • Суждение
    30.01.2017, 17:23:37
    9
    Бред......, полнейший ......
  • гость
    30.01.2017, 17:52:05
    9
    Только пойменные луга р.Печоры сколько могут дать мяса молока и прочих продуктов,при грамотном подходе,можно организовать сбор молока при помощи плавучих мини перерабатывающих заводов например и местное население имело бы лишнюю копейку.
    • Пщщы
      31.01.2017, 9:36:40
      1
      Хорошая идея! Ты бы её оформил как следует и предложил.
  • ватсон
    30.01.2017, 18:21:28
    12
    При СССР это были "зоны неуверенного земледелия" , а тут на тебе демократы пол России забраковали.
  • Обыватель
    30.01.2017, 19:30:29
    8
    Веками жили и держали домашнюю скотину в деревнях...картошка растет даже при нынешних условиях. Возьмите Голландию ...там можно растить в теплицах?В Печорском края даже пчел держали.Что изменилось сейчас? Климат? - климат стал мягче.Какие луга!!! только не ленись .коси.!Раньше конечно помогали горожане сельским труженикам.Сейчас даже клубника растет у нас в на дачах без покрытия.в открытом грунте.А это бред какой то..."полярки" и пенсию достойную платить северянам -"вам жарко",не подходите...Вкладывать в сель.хоз.....У вас сильно холодно...
  • кон
    31.01.2017, 2:07:17
    6
    Демагогам нужна только нефть!
    Я учился в 1школе где сейчас ПТУ так вот в те времена ездили классом совхозу помогать в Колву собирали морковь,свеклу и капусту с левой стороны от фермы было поле. Это было тыс лет назад тогда было можно вырасчивать, а сегодня нет значит? Обидно, сразу видно что временщики у власти. Раньше Хрущев целену засевал кукурузой чтоб голода небыло, а сейчас не выгодно значит! Эх нет хозяина в стране и некому этих ДАРМОЕДОВ научить как надо родину любить.
  • *
    31.01.2017, 7:24:19
    1
    а про Алтай вообще ерунда полная! На Алтае растет все!!!!!
  • г6сть
    31.01.2017, 8:42:35
    1
    У меня был хороший друг Пантелеймон Хозяинов,так вот по его рассказам,во время войны в Новике выращивали все,и даже рожь,и заключенным что то перепадало,просто трудились все!
    • Goos
      31.01.2017, 9:42:57
      2
      Тут территорию рассматривают с позиции агробизнеса. Вкладывать в корнеплоды миллионы, что бы заморозок в июле и августе тебя разорил под чистую не целесообразно.
      Просто дачнику с того, что урожая не будет - только обида, а для фермера это банкротство. В республики лучше упор делать на животноводство.
      • гость
        31.01.2017, 16:16:11
        0
        надо выращивать и производить ту продукцию,которую позволит произвести наш климат.
  • Яг Морт
    31.01.2017, 9:46:08
    1
    В чем кипишь?
    В пояснительной записке к документу говорится, что этот перечень будет использоваться Минсельхозом России для классификации мер поддержки сельского хозяйства и возможной компенсации дополнительных затрат, обусловленных воздействием неблагоприятных факторов на производство сельскохозяйственной продукции.
  • wow
    31.01.2017, 10:22:59
    0
    Всё понял. Помидоры больше не сажаю((
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