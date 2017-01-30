Коми не подходит для ведения сельского хозяйства

Правительство РФ сформировало и утвердило перечень из 29 регионов, территории которых отнесены к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции. В список неблагоприятных территорий попала и Республика Коми.

Соответствующее распоряжение было опубликовано сегодня, 30 января, на официальном портале правовой информации.

Перечень был сформирован на основе данных, предоставленных Росгидрометом, Росстатом и Федеральным агентством научных организаций. Список необходим для того, чтобы классифицировать меры поддержки сельского хозяйства в соответствии с нормами ВТО.

Кроме Республики Коми в списке неблагоприятных территорий оказались Томская область, республики Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Карелия, Пермский край, Якутия, Северная Осетия, Тыва, а также Камчатский, Приморский и Хабаровский края и другие.