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30.01.2017 16:25
"Блатные" номера подвели автолюбителя
Сотрудники ГИБДД в Усинске остановили автомобиль с "запоминающимися" номерами.
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Полицейские Усинска заинтересовались автомобилем с подозрительными номерными знаками - х007хх777rus. Остановив автомобиль, они установили, что управляет им не хозяин. Произведя поиск по программе полицейские установили, что номерные знаки поддельные.

Водитель не смог пояснить, откуда взялись эти номера, а хозяин авто оказался на вахте.

Необходимо отметить, что в настоящее время изготовление номерных знаков отдано на откуп "частников", которые не ставят клейма на изготовленные номера. Таким образом, установить, кто изготовил подделку практически невозможно.

Так или иначе, будет возбуждено уголовное дело по факту изготовления и использования поддельного номерного знака и виновные лица будут привлечены к ответственности.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (8)

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  • 123
    30.01.2017, 17:21:04
    16
    "Блатные" номера ни о чем не говорят. Лично мне все равно кто рядом едет: 007, 111 или 734... На дороге все равны. Все под Богом ходим.
    • =-=-
      30.01.2017, 17:24:43
      4
      А этот ХОЧЕТ...
      • ))))))
        30.01.2017, 19:22:09
        4
        свадебная машина с номером
        В666АД 66
        • "Д"
          30.01.2017, 20:40:50
          1
          не бывает!!!
          • )))))
            30.01.2017, 21:30:03
            0
            В инете увидела. Ну...фотошоп наверное
  • Хрен
    30.01.2017, 22:09:54
    0
    А машина чеж такая покоцаная?Ржавая какая то,хозяин хреновый и водитель липовый.Обос.....ся и не жить.
  • валдис
    31.01.2017, 5:13:59
    1
    Причем тут кто изготовил?
  • Вася
    31.01.2017, 10:10:37
    -2
    Это самые главные преступники в России и их поймали.
    Наверное отличившихся наградят, посмертно???
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