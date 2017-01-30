"Блатные" номера подвели автолюбителя

Сотрудники ГИБДД в Усинске остановили автомобиль с "запоминающимися" номерами.

Полицейские Усинска заинтересовались автомобилем с подозрительными номерными знаками - х007хх777rus. Остановив автомобиль, они установили, что управляет им не хозяин. Произведя поиск по программе полицейские установили, что номерные знаки поддельные.

Водитель не смог пояснить, откуда взялись эти номера, а хозяин авто оказался на вахте.

Необходимо отметить, что в настоящее время изготовление номерных знаков отдано на откуп "частников", которые не ставят клейма на изготовленные номера. Таким образом, установить, кто изготовил подделку практически невозможно.

Так или иначе, будет возбуждено уголовное дело по факту изготовления и использования поддельного номерного знака и виновные лица будут привлечены к ответственности.

(с) Усинск.Онлайн