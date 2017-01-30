Муниципалитеты Коми должны привести в норму освещение пришкольных территорий

По результатам акции регионального отделения Общероссийского народного фронта «Учение - свет, а у школы - тьма» было выявлено, что большинство пришкольных территорий Коми освещаются плохо, а в сельской местности недостаток света в утреннее и вечернее время испытывают и пешеходные переходы рядом со школами, что создает угрозу безопасности детей.

В связи с итогами мониторинга, Министерство образования, науки и молодежной политики Коми дало указания о необходимости взять на контроль вопрос организации наружного освещения всем главам администраций городов и районов, а также руководителям образовательных учреждений.

Кроме того, как пояснил заместитель министра образования, науки и молодежной политики Коми Максим Ганов, муниципалитетам и руководителям организаций независимо от их балансовой принадлежности также дано указание о том, чтобы освещение было приведено в соответствие с установленными нормативами освещенности улиц и тротуаров на пути следования детей к образовательным организациям. А образовательным учреждениям совместно с территориальными органами ГИБДД поручено провести дополнительные мониторинги пешеходных переходов возле школ и в случае необходимости принять меры, в том числе с привлечением министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми.

В ходе акции «Учение - свет, а у школы - тьма» активисты ОНФ в Коми также установили, что сотрудники ГИБДД не имеют возможности контролировать надлежащий уровень освещенности пешеходных переходов, поскольку ни в одном подразделении нет люксметров. В МВД по Коми признали наличие проблемы и пообещали, что при изыскании дополнительных финансовых возможностей вопрос о приобретении этих приборов будет решен.