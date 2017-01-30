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30.01.2017 17:50
В ЛУКОЙЛ-Коми определят лучших мастеров

В ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» стартовал ежегодный конкурс на звание «Лучший мастер года».soveschanie-na-promysle.JPG

В соревновании участвуют представители структурных подразделений, работающих в Республике Коми и Ненецком автономном округе: трех добывающих предприятий - «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» и «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз», а также нефтешахтного управления «Яреганефть» и Усинского газоперерабатывающего завода.

Комиссия из представителей руководства оценит поступившие от подразделений заявки, по которым и определит победителей и призеров. Оцениваются итоги деятельности в 2016 году: в том числе вклад каждого мастера (и возглавляемой им бригады) в развитие предприятия, трудовые достижения, повышение надежности и безопасности производства, выполнение производственных планов, трудового распорядка.

Конкурс проводится по четырем номинациям: «Мастер по добыче нефти и газа», «Мастер по подготовке и стабилизации нефти», «Горный мастер» и «Мастер (вспомогательное производство)». Он направлен на усиление мотивации к достижению наилучших результатов труда и повышение профессионального мастерства работников, которым на производстве отводится одна из ключевых ролей.

Комментарии (9)

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  • Александр
    30.01.2017, 17:59:02
    2
    Бригада №1 ПТВ КИПиА лучшая.
  • Александр
    30.01.2017, 17:59:02
    2
    Бригада №1 ПТВ КИПиА лучшая.
    • Ольга Ушина
      30.01.2017, 21:29:41
      -1
      Мастера Л- К
      На фото Валентин Дряблов, Валя - с днем рождения!!!
      • Валентин
        30.01.2017, 21:33:08
        0
        Спасибо.!
    • Знаю
      01.02.2017, 17:01:58
      1
      Белоножков лучший!!!!
  • Владислав
    30.01.2017, 21:39:52
    0
    Ну, за Валентина!!!
  • Ирина
    31.01.2017, 9:44:02
    1
    Короленко лучший!!!!!!
  • Валентин
    31.01.2017, 17:39:19
    1
    Прикольно получилось! Я уже больше года там не работаю! Спасибо Василию!
  • Валентин
    31.01.2017, 17:39:20
    1
    Прикольно получилось! Я уже больше года там не работаю! Спасибо Василию!
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