В ЛУКОЙЛ-Коми определят лучших мастеров

В ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» стартовал ежегодный конкурс на звание «Лучший мастер года».

В соревновании участвуют представители структурных подразделений, работающих в Республике Коми и Ненецком автономном округе: трех добывающих предприятий - «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» и «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз», а также нефтешахтного управления «Яреганефть» и Усинского газоперерабатывающего завода.

Комиссия из представителей руководства оценит поступившие от подразделений заявки, по которым и определит победителей и призеров. Оцениваются итоги деятельности в 2016 году: в том числе вклад каждого мастера (и возглавляемой им бригады) в развитие предприятия, трудовые достижения, повышение надежности и безопасности производства, выполнение производственных планов, трудового распорядка.

Конкурс проводится по четырем номинациям: «Мастер по добыче нефти и газа», «Мастер по подготовке и стабилизации нефти», «Горный мастер» и «Мастер (вспомогательное производство)». Он направлен на усиление мотивации к достижению наилучших результатов труда и повышение профессионального мастерства работников, которым на производстве отводится одна из ключевых ролей.