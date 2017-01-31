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31.01.2017 07:01
В феврале отдыхаем четыре дня подряд
В Роструде напоминают, что в феврале россиян ждут дополнительные выходные и еще одни каникулы.
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Это стало благодаря тому, что ранее постановлением правительства выходной день 1 января был перенесен на пятницу 24 февраля, напомнил "РГ" замглавы Роструда Иван Шкловец. Таким образом, гулять будем в феврале четыре дня - с 23 по 26 включительно.

Также Иван Шкловец уточнил, что по трудовому законодательству, наличие в месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения окладов работников, таким образом, февральские получки не должны отличаться, например, от апрельских.

Впрочем, если в зарплате есть другие составляющие, которые зависят от каких-то производственных успехов, например, объема выполненной работы, то эта часть зарплаты может сократиться из-за более короткого рабочего времени.

В марте каникул не будет. Международный женский день выпадает в этом году на среду, поэтому он просто разрывает рабочую неделю. Единственное утешение для любителей праздников - это то, что рабочий день 7 марта должен быть сокращен на один час как предпраздничный, добавил Иван Шкловец.

Комментарии (10)

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  • 123
    31.01.2017, 8:31:54
    5
    Что за Е...ое фото?
    • Встретимся
      31.01.2017, 8:37:24
      0
      Это мы так будем отдыхать 4 дня
  • )))))
    31.01.2017, 9:03:57
    6
    Явно фото сделано в Шарманке или Метелице))))
    • ёёё
      31.01.2017, 9:21:16
      2
      с подключением!
  • 100%
    31.01.2017, 9:22:14
    3
    Даже не Усинск.
    С юмором все в порядке у УО.)))))
  • lol
    31.01.2017, 9:40:33
    5
    Ооочень плохая музыка)))
  • кон
    31.01.2017, 11:26:52
    2
    Фото Наркоман в угаре
    Эту рожу показывали в Человеке и закон про неадекватное поведение наркоманов на дискотеке. Раньше на дискотеках парни знакомились с девушками, а сейчас парни знакомятся с наркотиками.
  • Олег
    31.01.2017, 12:20:40
    0
    Этот крендель на фото с работы выходит навстречу празднику! Он устал.
  • УО-спасибо,
    31.01.2017, 18:18:50
    3
    что поменяли мерзкую рожу на красивую семейную пару с детками)))
  • Иван Шкловец уточнил, что
    31.01.2017, 18:23:48
    1
    февральские получки не должны отличаться, например, от апрельских.
    Пока в стране есть люди ,которые зарплату называют получкой ничего хорошего не будет... ((((
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