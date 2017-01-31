Во второй школе пройдет вечер встречи выпускников

Всех желающих вспомнить школьные годы администрация школы №2 приглашает на вечер встречи.

Уважаемые выпускники школы №2 г.Усинска!!!

Настал прекрасный момент вспомнить былое, счастливое и беззаботное детство. А именно ВРЕМЯ ШКОЛЬНЫХ ЛЕТ.

Мы с огромной радостью будем вас видеть 4 февраля в 16.00 в вашей родной школе.

Просьба большая к вам, уважаемые выпускники. По возможности принесите с собой школьные фотографии, сочинения, записки и т.п.

Приглашаем Вас:

- с 16.00 до 16.30 регистрация выпускников и гостей мероприятия – фойе школы

- с 16.00 до 16.30 – стендовая выставка фотоархива в фойе школы

- с 16.30 до 17.15 – праздничный концерт в актовом зале

- с 17.30 до 18.30 – Урок воспоминаний (по кабинетам)

- с 18.30 до 19.00 - праздничное чаепитие в столовой школы