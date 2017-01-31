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31.01.2017 12:01
Во второй школе пройдет вечер встречи выпускников
Всех желающих вспомнить школьные годы администрация школы №2 приглашает на вечер встречи.
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Уважаемые выпускники школы №2 г.Усинска!!!

Настал прекрасный момент вспомнить былое, счастливое и беззаботное детство. А именно ВРЕМЯ ШКОЛЬНЫХ ЛЕТ.

Мы с огромной радостью будем вас видеть 4 февраля в 16.00 в вашей родной школе.

Просьба большая к вам, уважаемые выпускники. По возможности принесите с собой школьные фотографии, сочинения, записки и т.п.

Приглашаем Вас:

- с 16.00 до 16.30 регистрация выпускников и гостей мероприятия – фойе школы

- с 16.00 до 16.30 – стендовая выставка фотоархива в фойе школы

- с 16.30 до 17.15 – праздничный концерт в актовом зале

- с 17.30 до 18.30 – Урок воспоминаний (по кабинетам)

- с 18.30 до 19.00 - праздничное чаепитие в столовой школы

Комментарии (5)

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  • Ученик
    31.01.2017, 12:53:12
    9
    Спиртное с собой
    • Ученику
      31.01.2017, 13:03:52
      -7
      Ну и Мудила!?
  • Гость
    31.01.2017, 21:10:37
    3
    Какие молодцы! Организовали!
  • девушка
    01.02.2017, 0:00:12
    0
    а вот моих учителей почти и не осталось в школе, кто на повышение пошёл в УО, кто в другие школы, кто на предприятия, кто уехал из города. Не с кем будет и вспомнить школьные годы.
    • Аля
      02.02.2017, 19:35:59
      0
      Приходите
      Приходите, многие учителя, которые не работают уже в школе или работают в других школах, и даже те, кто "пошел на повышение в УО" обещались прийти...
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