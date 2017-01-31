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31.01.2017 08:04
Автопарк Почты России в миниатюре появился в почтовых отделениях
В почтовых отделениях по всей стране поступили в продажу игрушечные модели машин, являющиеся копиями автомобилей, используемых Почтой России.
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Модели УАЗ «Hunter», Лада «4х4» («Нива») и микроавтобус выполнены из металла и имеют инерционный механизм. При их производстве используются качественные и безопасные материалы, продукция имеет все необходимые сертификаты и разрешения на использование логотипов. Стоимость коллекционных моделей - от 500 рублей.

Возросший интерес к брендированной продукции Почты России является подтверждением улучшения отношения к самой Почте, к качеству предоставления услуг. Увеличение продаж брендированных игрушек один из ярких сигналов увеличения лояльности клиентов разных возрастов и социальных групп.

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В будущем ассортимент представленных моделей будет расширен, поэтому коллекционеры и любители игрушек смогут собрать весь автопарк Почты России, в том числе фургон УАЗ («Буханку»), Ладу «Ларгус», «ГАЗель», КамАЗ с полуприцепом и другие модели.

Стоит отметить, что на сегодняшний день автопарк Почты России насчитывает более 17 000 единиц транспорта. Общая протяженность магистральных и региональных почтовых маршрутов превышает 2,8 млн км.

Усинск.Онлайн

Комментарии (5)

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  • Ол
    31.01.2017, 8:51:57
    6
    Лучше бы в отделениях очереди исчезли бы...
    • оленевод Бельдыев
      31.01.2017, 20:32:03
      1
      зато з\п у главного печкина не в миниатюре в отличии от Настоящих Почтальонов
      СМИ: ГЛАВНЫЙ ПОЧТАЛЬОН РОССИИ ПОЛУЧАЕТ ДО 120 МЛН РУБЛЕЙ В ГОД
    • father
      31.01.2017, 20:36:33
      0
      Они исчезли.
      По крайней мере на 60 лет Октября. (=
      И посылки проще отправлять стало. Не надо сто бумажек каллиграфическим почерком заполнять. (=
  • гость
    31.01.2017, 12:05:29
    0
    среднедневная протяжённость очередей в отделениях почты России 2,8 млн.км.)
    • father
      31.01.2017, 20:37:23
      0
      Сам мерял? Или опять либерастню перечитал?(=
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