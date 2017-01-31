Не выбрасывайте старые шубы

Для жительниц Усинска появилась возможность перешить свою старую шубу в новую модель.

Практика показывает что если шуба вышла из моды, фасон устарел и носить её уже совсем не хочется то такая шуба продолжает свое существование в шкафу. Как говорится - выкинуть её жалко, а продать очень и очень сложно.

Именно по этим причинам мы утешаем себя мыслью о том что в ней можно выгуливать собачку или одевать, в крайнем случае, в лютые морозы. Но с недавних пор появилось решение этой проблемы, и теперь милые дамы красуется в переделанных, совершенно новых, шубках от ателье "Мехаша", которое уже более года продолжает работать в республике Коми.

В ателье "Мехаша" работают квалифицированные специалисты, которые посвятили всю свою жизнь меховому искусству. Благодаря этому и появилась возможность из старой шубы сделать совершенно новую, главное чтобы мех был в нормальном состоянии, тогда есть смысл вкладываться в шубу, потому что в итоге получишь ту вещь которую хочешь причём сшитую специально по Вашей фигуре.

Цена переделки норковой шубы составляет 24 000 руб., мутоновой 17 000. Также следует отметить, что при перекрое мех проходит специализированную химчистку, которой нет аналогов по всей республике Коми.

Более подробно информацию вы можете посмотреть на страничке в ВК, а так же в группе "Мехаша". Для предварительной записи и консультации звоните по номерам: 89129412252, 89129479749 и мы с радостью поможем Вам и Вашей шубке.