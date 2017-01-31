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31.01.2017 09:10
Не выбрасывайте старые шубы
Для жительниц Усинска появилась возможность перешить свою старую шубу в новую модель.
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Практика показывает что если шуба вышла из моды, фасон устарел и носить её уже совсем не хочется то такая шуба продолжает свое существование в шкафу. Как говорится - выкинуть её жалко, а продать очень и очень сложно.

Именно по этим причинам мы утешаем себя мыслью о том что в ней можно выгуливать собачку или одевать, в крайнем случае, в лютые морозы. Но с недавних пор появилось решение этой проблемы, и теперь милые дамы красуется в переделанных, совершенно новых, шубках от ателье "Мехаша", которое уже более года продолжает работать в республике Коми.

В ателье "Мехаша" работают квалифицированные специалисты, которые посвятили всю свою жизнь меховому искусству. Благодаря этому и появилась возможность из старой шубы сделать совершенно новую, главное чтобы мех был в нормальном состоянии, тогда есть смысл вкладываться в шубу, потому что в итоге получишь ту вещь которую хочешь причём сшитую специально по Вашей фигуре.

Цена переделки норковой шубы составляет 24 000 руб., мутоновой 17 000. Также следует отметить, что при перекрое мех проходит специализированную химчистку, которой нет аналогов по всей республике Коми.

Более подробно информацию вы можете посмотреть на страничке в ВК, а так же в группе "Мехаша". Для предварительной записи и консультации звоните по номерам: 89129412252, 89129479749 и мы с радостью поможем Вам и Вашей шубке.

Комментарии (14)

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  • О_О
    31.01.2017, 11:51:04
    1
    цена переделки 24 тыс?????? Ну и цеееены!
  • ллл
    31.01.2017, 12:41:07
    3
    с их ценами проще новую купить))
  • Гость
    31.01.2017, 15:03:19
    0
    Ну, кто еще хочет узнать, что ее норковая шуба из кролика?
  • Усинска
    31.01.2017, 17:20:15
    2
    Вторая жизнь для шубы
    У нас в Усинске есть мастер . Причем она осталась одна кто идеально кроит верхнюю одежду. Цены в два раза дешевле Мехаши а покрой просто сказка )))))
    • Штучка с ручкой
      31.01.2017, 18:03:47
      0
      Усинске
      Просветите, пожалуйста, кто этот мастер? И куда обращаться?
      • Усинска
        01.02.2017, 10:44:36
        0
        мастер Ольга
        мастер Ольга . Она еще с девяностых с ателье Дома Быта ремонтирует и перешивает шубы. Ее выкройки прямо по фигуре. Сейчас в ателье на Парковой 11б работает.
  • ххх
    31.01.2017, 19:21:34
    0
    С ума что ли сошли, за переделку старой шубы такие деньги. Старая она и есть старая, как ты её не переделывай. За такие деньги лучше в Киров махнуть, там сейчас как раз распродажа, а меха на каждом углу и в кредит дают, а где-то и в рассрочку, даже нам Усинским.
  • ххх
    31.01.2017, 19:21:34
    -1
    С ума что ли сошли, за переделку старой шубы такие деньги. Старая она и есть старая, как ты её не переделывай. За такие деньги лучше в Киров махнуть, там сейчас как раз распродажа, а меха на каждом углу и в кредит дают, а где-то и в рассрочку, даже нам Усинским.
  • Лена
    31.01.2017, 19:25:51
    0
    А интересно в Усинске шапки шьют где-нибудь из меха, или переделывают ?
  • да уж
    31.01.2017, 21:27:11
    0
    Мутоновую за такие деньги можно новую купить
  • Анна
    31.01.2017, 22:20:46
    0
    Руки из@
    Честно признаться видела я их перекрой, то плечи уже попы, то рукав разной длины! Подруга перешила, теперь жалеет... носить не возможно, топорная работа( а деньги содрали... вот вам и Мехаша...
  • Вася
    01.02.2017, 1:59:58
    3
    Анне
    Анна а у Вас плечи шире попы? )))
  • "Гостю"
    01.02.2017, 13:09:54
    0
    "Не тупи!" "Кролика" за "норку"...? это похожа свинья на коня...только гривы разные...Внимательней всматривайтесь в гриву...можно "наощуп".
  • Шубка
    01.02.2017, 14:47:23
    -1
    Видела я фото этих переделок: в основном составлены из полосок. Я бы за такие деньги не хотела бы получить примитивщину из полос.
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