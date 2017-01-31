Как чиновники жителей Коми на тарифах «нагрели»

Начинаются судебные процессы над коррупционерами, которые искусственно завышали цены на коммунальные услуги в Республике.

Как пишет на своем сайте газета "Комсомольская правда", следственные органы продолжают разбираться в деле экс-главы Коми Вячеслава Гайзера. Напомним, осенью 2015 года его заподозрили в организации преступного сообщества. 30 сентября года президент России Владимир Путин освободил Гайзера от должности «в связи с утратой доверия».

Вместе с Гайзером под суд пошли несколько десятков местных чиновников, обвиняемых во взятках и мошенничестве. От их действий пострадали в первую очередь жители Коми - например, из-за чрезвычайно завышенных цен на коммунальные услуги.

В числе «отличившихся» были руководитель службы Коми по тарифам Илья Перваков и референт ведомства Олег Рябинин. Пока жители Республики едва сводили концы с концами, указанные персонажи ни в чем себе не отказывали. Например, расплачивались с кредитами за... государственный счет, получая деньги (будем полагать, путем не совсем честным) от ныне бывшего заместителя председателя правительства Коми Константина Ромаданова.

- В апреле 2014 года Перваков, действуя совместно с Рябининым, получил от Ромаданова часть от общего незаконного вознаграждения в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, - говорится в официальном сообщении СК РФ по Республике Коми. - В частности, по указанию Ромаданова была погашена задолженность Первакова и его жены в размере более 5,8 миллионов рублей перед фирмой по договору купли-продажи квартиры стоимостью 12 миллионов рублей, которую Перваковы приобрели в 2012 году.

Сам Ромаданов – персонаж не менее интересный. Он, как пишут многие СМИ, является одним из самых состоятельных российских чиновников. По данным следствия управленец лично отдавал распоряжения Первакову, какой тариф в ЖКС установить на ту или иную услугу. А взамен оказывал покровительство. Жители Коми лишь удивлялись: «Батареи в доме холодные, а тарифы взлетели. За что платим?». Так продолжалось годами.

Разумеется, Ромаданов действовал не один. В энергетической сфере он крутится давно – с 1998 года успел поработать директором по финансовым вопросам в ОАО «АЭК «Комиэнерго» и руководителем Службы Республики Коми по тарифами. Неудивительно, что за это время Ромаданов успел обзавестись полезными связями. Например, ему доверял бизнесмен Александр Зарубин.

По данным источников в правоохранительных органах, они вместе разрабатывали и просчитывали схемы – какой доход принесет то или изменение тарифов, – а потом делили «выручку», не забывая «благодарить» всех заинтересованных в деле функционеров.

Некоторое время назад Ромаданов заключил досудебную сделку со следствие и подробно рассказал о провернутых аферах. Именно после его показаний у стражей порядка возник живой интерес к персонам Ильи Первакова и Олега Рябинина. Расследование уголовного дела, возбужденного против них, завершилось как раз перед новогодними праздниками.

Немало рассказал Ромаданов и про Зарубина. В беседе со следователем невзначай прозвучали такие слова, как «Кипр» и «оффшоры»... Сколько денег туда могло быть отправлено, сказать трудно. Наверное, сумма приличная.

Впрочем, и без показаний Ромаданова его товарищ мог бы «получить прописку» в Матросской тишине или в любом другом исправительном учреждении. Но вот беда: Александр Зарубин... внезапно пропал из поля правоохранителей. Делся куда-то. Предпринимателя объявили в международный розыск. Но пока не нашли. Поймать беглеца не в силах даже Интерпол.

- А чего тут удивляться? Он человек не бедный: разбогател за счет продажи за бесценок всевозможных государственных предприятий, - рассказывают близкие к ситуации источники, пожелавшие остаться анонимными. – Например, он продал одну из птицефабрик, на реконструкцию которой перед продажей было потрачено несколько миллиардов рублей...

Удастся ли международной полиции напасть на след бизнесмена, не знает никто. Понятно одно – у жителей Коми, сидящих без отопления уже которую зиму, сложилось особое мнение по поводу всей этой ситуации. Им есть что припомнить разномастным взяточникам: это не только замерзающие за школьными партами дети, но и ямы на дорогах, и недостроенные социальные объекты...