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31.01.2017 11:04
Как чиновники жителей Коми на тарифах «нагрели»
Начинаются судебные процессы над коррупционерами, которые искусственно завышали цены на коммунальные услуги в Республике.
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Как пишет на своем сайте газета "Комсомольская правда", следственные органы продолжают разбираться в деле экс-главы Коми Вячеслава Гайзера. Напомним, осенью 2015 года его заподозрили в организации преступного сообщества. 30 сентября года президент России Владимир Путин освободил Гайзера от должности «в связи с утратой доверия».

Вместе с Гайзером под суд пошли несколько десятков местных чиновников, обвиняемых во взятках и мошенничестве. От их действий пострадали в первую очередь жители Коми - например, из-за чрезвычайно завышенных цен на коммунальные услуги.

В числе «отличившихся» были руководитель службы Коми по тарифам Илья Перваков и референт ведомства Олег Рябинин. Пока жители Республики едва сводили концы с концами, указанные персонажи ни в чем себе не отказывали. Например, расплачивались с кредитами за... государственный счет, получая деньги (будем полагать, путем не совсем честным) от ныне бывшего заместителя председателя правительства Коми Константина Ромаданова.

- В апреле 2014 года Перваков, действуя совместно с Рябининым, получил от Ромаданова часть от общего незаконного вознаграждения в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, - говорится в официальном сообщении СК РФ по Республике Коми. - В частности, по указанию Ромаданова была погашена задолженность Первакова и его жены в размере более 5,8 миллионов рублей перед фирмой по договору купли-продажи квартиры стоимостью 12 миллионов рублей, которую Перваковы приобрели в 2012 году.

Сам Ромаданов – персонаж не менее интересный. Он, как пишут многие СМИ, является одним из самых состоятельных российских чиновников. По данным следствия управленец лично отдавал распоряжения Первакову, какой тариф в ЖКС установить на ту или иную услугу. А взамен оказывал покровительство. Жители Коми лишь удивлялись: «Батареи в доме холодные, а тарифы взлетели. За что платим?». Так продолжалось годами.

Разумеется, Ромаданов действовал не один. В энергетической сфере он крутится давно – с 1998 года успел поработать директором по финансовым вопросам в ОАО «АЭК «Комиэнерго» и руководителем Службы Республики Коми по тарифами. Неудивительно, что за это время Ромаданов успел обзавестись полезными связями. Например, ему доверял бизнесмен Александр Зарубин.

По данным источников в правоохранительных органах, они вместе разрабатывали и просчитывали схемы – какой доход принесет то или изменение тарифов, – а потом делили «выручку», не забывая «благодарить» всех заинтересованных в деле функционеров.

Некоторое время назад Ромаданов заключил досудебную сделку со следствие и подробно рассказал о провернутых аферах. Именно после его показаний у стражей порядка возник живой интерес к персонам Ильи Первакова и Олега Рябинина. Расследование уголовного дела, возбужденного против них, завершилось как раз перед новогодними праздниками.

Немало рассказал Ромаданов и про Зарубина. В беседе со следователем невзначай прозвучали такие слова, как «Кипр» и «оффшоры»... Сколько денег туда могло быть отправлено, сказать трудно. Наверное, сумма приличная.

Впрочем, и без показаний Ромаданова его товарищ мог бы «получить прописку» в Матросской тишине или в любом другом исправительном учреждении. Но вот беда: Александр Зарубин... внезапно пропал из поля правоохранителей. Делся куда-то. Предпринимателя объявили в международный розыск. Но пока не нашли. Поймать беглеца не в силах даже Интерпол.

- А чего тут удивляться? Он человек не бедный: разбогател за счет продажи за бесценок всевозможных государственных предприятий, - рассказывают близкие к ситуации источники, пожелавшие остаться анонимными. – Например, он продал одну из птицефабрик, на реконструкцию которой перед продажей было потрачено несколько миллиардов рублей...

Удастся ли международной полиции напасть на след бизнесмена, не знает никто. Понятно одно – у жителей Коми, сидящих без отопления уже которую зиму, сложилось особое мнение по поводу всей этой ситуации. Им есть что припомнить разномастным взяточникам: это не только замерзающие за школьными партами дети, но и ямы на дорогах, и недостроенные социальные объекты...

Комментарии (58)

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  • Усинка
    31.01.2017, 11:30:19
    53
    на волне этого всего, может нас жителей Коми освободят от взносов на капремонт? не хочу платить за неизвестно что, неизвестно когда, неизвестно как рассчитано.. очередная кормушка для ушлых чиновников....конечно легче всего грабить обычных обывателей....
    • оленевод Бельдыев
      31.01.2017, 12:03:07
      55
      одних закрыли-другие пришли да на наших шеях "пируют"-типа "забота о гражданах
      Чего далеко ходить-загляните каждый в свою квитанцию за январь 2017. Строчка № 4...читаем-общедомовые нужды за электроэнергию.... НОВЫЙ ТАРИФ !!! 8 РУБЛЕЙ 52 КОПЕЙКИ !!! умножаем на м2 квартиры и получаем МАМА НЕ ГОРЮЙ за лампочку в подъезде!!!! (которую сами же и вкручиваем) Сегодня куда только не звонил узнать с какого потолка вяли этот тариф. Ответ один у всех как у попугаев....это не мы-это постановление правительства.....и приводят к примеру расчет формулы тарифа.....мать вашу..."экономисты" грёбано-экибастуские"....почему тогда ссылаясь на формулу и общую площадь всего дома тариф один получается что у 12-ти подъездного дома, что у 2-х подъездного 8руб. 52 коп.....ЧЕМ ТОГДА вы ГРАМОТЕИ ОТЛИЧАЕТЕСЬ ОТ ВОРЬЯ О КОТОРОМ СТАТЬЯ???
      • Миша
        31.01.2017, 12:46:21
        9
        У каждой УК "свой" тариф получился, у меня 5 с чем-то рублей за кв.м. У вас 8.52 руб. Сколько совесть позволила, столько и насчитало ворьё !!! Верните назад гос.управление услугами ЖКХ !!! Только тогда станут нормальные цены эти услуги. Гелиос, кстати, пока по старому всё посчитал, без этой новой строки.
        • Ю-ю
          31.01.2017, 12:47:28
          4
          У меня 4,39 "Строй-Мастер"
          • Миша
            31.01.2017, 12:48:49
            0
            А лифт есть у вас ?
            • Ю-ю
              31.01.2017, 12:54:43
              1
              Если вопрос ко мне - нет лифта. Пятиэтажка.
          • Наталья
            31.01.2017, 13:12:43
            0
            У меня тоже "Строй-мастер" 4, 6 руб
            • Ольга
              31.01.2017, 15:21:57
              0
              У меня тоже Строймастер 7,64 руб.
        • Мише
          31.01.2017, 13:43:35
          4
          А Вы внимательно строку "Содержание и ремонт общего имущества читали"? Думаю, нет. Иначе глупость про Гелиос, что он "пока по старому всё посчитал" не написали бы. Тариф вырос. Причём в одностороннем порядке. А когда выяснять начнёте, то окажется, что Вы и договор подписали, где он, Гелиос, может в одностороннем порядке Вам этот тариф поднимать.
        • 11
          31.01.2017, 15:24:38
          -3
          Вот многие ругали Гелиос, а они получается молодцы. Ничего себе сколько затрат собственников на себя взяли. Получается услуга УК подорожала на четверть!
          • 123
            31.01.2017, 15:32:48
            1
            почитайте ответ мише, тогда все поймете
          • 11-му
            31.01.2017, 15:42:12
            1
            Ну, посмотрим ещё, какой тариф Гелиос нарисут, когда ОДН к строке за содержание общего мущества прибавит. Этот "руководитель" своего не упустит!
      • -_-
        31.01.2017, 12:56:41
        0
        а кто у вас УК?
        у нас 6,78р., лифт есть, УК "Управдом"

        В общем у кого на сколько совесть позволила, такой тариф и нарисовали. Общедомовые за эл.энергию с три раза выше получились >_< было чуть больше сотни, теперь почти четыреста
      • Пенсионерка
        31.01.2017, 15:08:54
        11
        Да... квартплата за январь по сравнению с декабрем поднялась на 761 рубль....Это как???????? Новый тариф у ФОК а 8,22 на основании чего??? Кто утвердил этот тариф??? Грабители!! Воры11111 Позор властям...
  • ВВ
    31.01.2017, 11:32:15
    43
    Ну нагрели..... понятно, а почему тогда после их ухода тарифы не поменялись в меньшую сторону? Только все повышается.
    • Тролль
      31.01.2017, 11:49:59
      13
      Ага, сейчас понизят. А следующие с чего кормиться будут?
  • и
    31.01.2017, 11:48:53
    28
    и тем не менее, никто из верхов в республике не думает даже привести тарифы в соответствие, убрать воровские излишки. Интересно, почему?
  • я
    31.01.2017, 11:50:51
    6
    просто поменяется местный боярин. А доить холопов так и будут, а то и больше) Для них мы КОРМ
    • Гость
      31.01.2017, 14:57:45
      8
      Потому-что голодные пришли.
  • жилец
    31.01.2017, 11:50:58
    13
    И УК пора проверять. Почему опять тарифы повысили? Хоть кто нибудь из администрации подтвердил законно это или нет, а то сейчас заплатим, а может не надо. Ди и заранее надо о таком предупреждать!
    • =-=-
      31.01.2017, 12:06:18
      1
      Вроде бы летом стали поднимать тарифы, почему сейчас -то?
  • м
    31.01.2017, 12:12:08
    0
    Теперь иям на дорогах не будет и тарифы сделоют"реальными"короче заживем без них
  • Аноним
    31.01.2017, 12:25:35
    26
    Что тут говорить... И так все понятно - ничего не менялось, не меняется, и меняться не будет. Жду очередное повышение тарифов ЖКХ, цен на бензин и продукты питания...
  • Даааауужжд
    31.01.2017, 12:55:37
    19
    Ворье на всех уровнях, их аппетиты к сожалению только растут. Думаю нет ни единого звена, где бы не воровали. Безнаказанность порождает беспредел. Мы-быдло, приносящее богатство чинушам. Как все уже надоело!!!
  • кон
    31.01.2017, 13:49:13
    0
    ЯНДЕКС закрыли
    Народ у кого открывается? у меня нет, чего случилось?
    • */*
      31.01.2017, 14:52:24
      0
      всё работает
      кэш почисть
  • Владимир Владимирович
    31.01.2017, 13:52:13
    5
    Вопрос Путину
    Наверно пока Путину прямой вопрос не задашь на следующей пресс-конференции Путина, ни кто не пошевелится.
    • кон
      31.01.2017, 15:05:32
      2
      ЗУБЫ НЫНЧЕ ДОРОГИЕ
      Кто там до сих пор мечтает неправильный вопрос Путину задать вот почитайте https://lenta.ru/news/2005/09/27/held/ ну что желание ещё есть?
      • жилец
        31.01.2017, 15:27:15
        7
        Почитал. Нет, теперь нет. Пошел платить.
      • кону
        31.01.2017, 16:40:08
        2
        Напором шёл, а надо культурно, за то и то..
      • без зубов
        31.01.2017, 17:24:43
        2
        Да и так уже на севере без зубов ходим и в прямом и переносном.
        • father
          31.01.2017, 21:20:33
          -2
          Да там скорее всего о том случае, когда один из недалеких запустил в омоновца )Защитник власти), кусок асфальта и отбил эмаль с зуба...
          Поехал рукавицы шить.
  • Гость
    31.01.2017, 14:13:48
    23
    оплата ж к х
    Давайте где -нибудь собираться и ставить подписи под письмом Путину а говорильня ни к чему не приведет
  • почему
    31.01.2017, 15:48:06
    3
    почему
    Как это так, при пред.суда Нарожниной и пред. Верховного суда РК...(при Торлопове и Гайзер) такие же квартирные вопросы и по ЖКХ народ проигрывали? Получается, что народ у власти требовал законно. Значит остались корни.
  • Народ
    31.01.2017, 16:48:20
    4
    долой произвол давайте вернёмся к старому ЖКХ жуликов будет меньше и цены упадут
    • надоело
      31.01.2017, 18:53:04
      3
      Да вернули к старому ЖКХ, муниципальная УК Жилкомхоз сначала нормально работала, даже после Аверкиева можно сказать хорошо, а потом через год стало все хуже и хуже, а теперь вообще капец. Разве не пример? Навряд ли от муниципального ЖКХ лучше станет. Что у нас муниципальное работает хорошо?
  • Яя
    31.01.2017, 17:01:47
    4
    Вот все такие мастера по кнопкам нажимать, а чего бы не устроить забастовку, пикет или тд, а тож опять все высказали свое недовольство " анонимно" и все, ждем у моря погоды, когда же все наладится
  • да
    31.01.2017, 17:02:05
    6
    нагрели, греют и будут греть. Даже жарить будут... а не греть
  • Вася
    31.01.2017, 17:23:33
    -1
    Да уж
    Така что здесь то вздыхать? надо царю писать
    • Я
      31.01.2017, 22:46:28
      2
      цАРЮ НАС**** НА ЛЮДЕЙ!! ЛИЧИКО ПОВЕРНУТО НА СЕРИЮ И КРЫМ( НА КОЙ Х... ОН НУЖЕН!! ОТДЫХ ТАМ ДОРОЖЕ ЧЕМ В КРАСНОД.КРАЕ)
      • father
        31.01.2017, 23:01:06
        -2
        Он нужен мне. (=
    • Я
      31.01.2017, 22:46:28
      3
      цАРЮ НАС**** НА ЛЮДЕЙ!! ЛИЧИКО ПОВЕРНУТО НА СЕРИЮ И КРЫМ( НА КОЙ Х... ОН НУЖЕН!! ОТДЫХ ТАМ ДОРОЖЕ ЧЕМ В КРАСНОД.КРАЕ)
      • father
        31.01.2017, 23:00:45
        -2
        Он нужен мне. (=
  • Она
    31.01.2017, 20:03:20
    9
    Когда считал КЭСК к примеру в декабре было 60 руб, сейчас пришло 180, в три раза! Думаю это только начало. Почему у них тарифу не как в комиэнерго? Что значит у каждой УК свой? Плюс еще подорожала строка содержание и текущий ремонт. И еще какой-то осмотр газового оборудования, платный! Нормально так в начале года наварились.
  • усинка
    31.01.2017, 20:15:46
    8
    Вы читали Постановление правительства №1498 от 26.12.2016г.? Прочтите и все поймете.Изначально правительством Коми был установлен норматив 5.4квт на 1 кв.м общей площади помещений.Это самый высокий норматив , а самый маленький 2.4. Почему в Усинске самый высокий надо спрашивать в правительства Коми. Опять Усинск впереди планеты всей. И то что здесь на сайте будем возмущаться ничего не измениться . Надо создавать петицию и чтоб подписал весь Усинск.
    • Гость
      01.02.2017, 15:11:40
      1
      Толку не будет. Лучше всего всем дружно свалить из Усинска.
  • о КВИТАНЦИИ
    31.01.2017, 21:16:39
    5
    Внимательно прочитайте, там Упр.компания название "ОБЩЕДОМОВЫЕ" переименовали и всё!!!
    Лапшу повесили всем) я считаю))) Срочно, хоть каким путём нужно передать ФС РФ, с просьбой разъяснить. За декабрь и январь квитанции для оплаты за ЖКУ, а себе оставить копии...
  • аа
    31.01.2017, 21:57:05
    0
    Давно пидер@стов этих по суд отдать надо было
    • бб
      31.01.2017, 22:03:38
      4
      Ну подашь в суд они наймут самых дорогих адвокатов, а затем опять квартплату поднимут, чтоб компенсировать затраты на защитников. Эти УК состоят в разных СРО , которые продвигают их интересы и крышуют при возникновении проблем, за членство в этих СРО выкидывают большие взносы опять же за счёт нашей квартплаты.
      • аа
        31.01.2017, 22:29:33
        4
        тогда на кол сажать на площади
      • !!!!!!!!!!!!!!!
        31.01.2017, 22:43:10
        5
        Ну, да нужно тупо платить!!! А они еще подымут , а мы платим!!!Они все жрут не нажрутся!!!Они пернут , а мы побежали платить!!!
  • Витек
    31.01.2017, 23:42:14
    7
    Общедомовые
    4,13 сагбилдинг без лифта они просто умножили мою квадратуру на этот коэффициент 4,13*46,7=192,87 ,а должны были умножить площадь мест общего пользования 462*4,13=1908 и эту сумму разделить на к-во жильцов или квартир у нас 208 жильцов=9,17на каждого или 18 если делить на квартиры!!!Причем здесь моя личная площадь и общедомовые ???
    • "
      01.02.2017, 8:54:42
      0
      Пишите в прокуратуру
      • Барабашка
        01.02.2017, 9:56:53
        2
        Пишите, пишите...И ждите ответа. В течение 30 дней по закону. А ответ получите, что прокуратура не подменяет органы гос.исполнит.власти и перенаправит в жил.инспекцию. Там ещё 30 дней по закону. В итоге получите ответ с цитатами из жилищного кодекса, которые будете трактовать уже по своему усмотрению. Плавали, знаем...Бюрократия и беспредел.
  • девушка
    01.02.2017, 2:25:17
    4
    поймали и закрыли этих уродов, которые многие годы наживались на нас, жителей республики с копеечными зарплатами... а лучше мы жить не стали!!!!!!!!! цены растут на всё, а зарплаты не поднимают. люди продолжают сводить концы с концами, влезая в долги и кредиты!!! сколько эти уроды своровали можно было уже купить каждой молодой семье по квартире!
    • девушке
      01.02.2017, 7:20:09
      0
      Молодые сами себе заработают, надо сначала обеспечить пенсионеров.
  • !!!!
    01.02.2017, 9:08:50
    4
    А кто-то надеялся на лучшее? Не ту страну Гондурасом назвали, не ту! Тем более, что питерские сохатые юристы пришли для того чтобы только разрушать, уничтожать все живое и грабить.
  • Преспектива
    01.02.2017, 13:20:44
    -7
    Почему вы все пишите здесь? Под х... какими именами? А открыто что страшно ? Драли и будем драть !!!А вы лохи платите!!
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