Дело экс-директора Дворца Культуры Усинска о присвоении 1,7 миллионов передано в суд

Заместитель прокурора Усинска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора Усинского дворца культуры.

Органом предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2013-2015 годах директор Усинского дворца культуры, по совместительству – худрук учреждения, без согласования с администрацией города издавал приказы о выплате себе ежемесячных доплат стимулирующего характера: за качество, интенсивность и увеличение объеме выполняемых работ, за высокие показатели работы, а также премии. Право на применение таких поощрений принадлежит лишь работодателю в лице администрации городского округа, о чем директору дворца культуры было известно. Всего таким образом он начислил себе свыше 1,7 млн рублей.

Вину в содеянном экс-чиновник от культуры не признал. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Усинский городской суд. Расследование по делу осуществлено СО ОМВД России по городу Усинску.

Это продолжение нашумевшей истории, которая началась с проверки контрольно-счетной палаты Усинска трудовых правоотношений в ДК. Тогда палатой были выявлены многочисленные нарушения, позже было возбуждено уголовное дело, следствие по которому теперь закончено и оно передано на рассмотрение в суд.

(с) Усинск.Онлайн