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31.01.2017 10:05
Дело экс-директора Дворца Культуры Усинска о присвоении 1,7 миллионов передано в суд
Заместитель прокурора Усинска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора Усинского дворца культуры.
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Органом предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2013-2015 годах директор Усинского дворца культуры, по совместительству – худрук учреждения, без согласования с администрацией города издавал приказы о выплате себе ежемесячных доплат стимулирующего характера: за качество, интенсивность и увеличение объеме выполняемых работ, за высокие показатели работы, а также премии. Право на применение таких поощрений принадлежит лишь работодателю в лице администрации городского округа, о чем директору дворца культуры было известно. Всего таким образом он начислил себе свыше 1,7 млн рублей.

Вину в содеянном экс-чиновник от культуры не признал. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Усинский городской суд. Расследование по делу осуществлено СО ОМВД России по городу Усинску.

Это продолжение нашумевшей истории, которая началась с проверки контрольно-счетной палаты Усинска трудовых правоотношений в ДК. Тогда палатой были выявлены многочисленные нарушения, позже было возбуждено уголовное дело, следствие по которому теперь закончено и оно передано на рассмотрение в суд.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (35)

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  • А
    31.01.2017, 10:13:50
    5
    кто бывший директор? А кто нынешний?
    • скр скр
      31.01.2017, 10:18:34
      17
      Экс - Хохлов, нынешний - Хохлова.
      • )))
        31.01.2017, 10:28:31
        14
        ))))))))))))
  • Уж для приличия
    31.01.2017, 11:17:35
    14
    По Сакерину написали бы, что аналогичное дело и решение в Верховном суде утвердили.
  • кон
    31.01.2017, 11:18:28
    31
    Кормушка
    Что у нас за народ ? Только до кормушки до лезет сразу тырить по крупному начинают. Ведь кругом и всюду одни уголовные дела о присвоении бюджетных средств. Одни богатеют другие беднеют. Пипец какой то и конца ему нет!
  • Гость
    31.01.2017, 11:18:58
    35
    Пора уже ЦРБ шерстить!
    • Абориген
      31.01.2017, 11:27:55
      22
      Вы даже не представляете как давно пора!!!!
      • father
        31.01.2017, 13:31:11
        -11
        Не трогайте больницу, там все договорено. )))
    • Укнп
      31.01.2017, 12:42:05
      11
      Ждемс
      Теперь дело ждём Филипповой, затем Андрюшина. Тоже себе проценты за интенсивность ставили.
  • Усинец
    31.01.2017, 12:21:42
    1
    Счетной палате
    Администрацию района в первую очередь проверять надо. Видимо экс-директор не поделился, вот и выяснилось, что администрация не утверждала ему интенсивку и премии. А если б поделился, то и дальше бы управлял ДК.
    А по поводу администрации...
    Работал там один паренек 79-80-го гр. Была у него особенность, лоялен был в вышестоящему руководству аж до нетрадиционных сексуальных отношений. Работал лет 5, все было у него замечательно. И путевки в Сочи, в Анапу и т.д. каждый год, и с голода не пух. Да вот только застукали как он лоялен был кому-то из боссов, прям в процессе застали...
    Уволился и уехал по-быстрому, в Москву, столицу покорять, купил квартирку небольшую, живет и не тужит. Недешево лояльность его обходилась городскому бюджету. Мама с папой его от позора такого (не то, что хорошо зарабатывает, а от того, как он это делает) спустя какое-то время тоже уехали, на историческую родину.
    Вот такие истории происходят в нашем Усинске.
    Сам не застукивал. Рассказали. Но про покупку квартиры в Москве, факт. А родительская двушка 112-й серии однозначно не потянет даже на комнату в Подмосковье, это тоже факт.
    • Аленка
      31.01.2017, 12:46:01
      21
      Так он и сейчас управляет ДК, это только на бумаге жена его рулит)))))) Так что он особо не пострадал)
      • Алёнке
        31.01.2017, 16:04:07
        15
        Там така жена, что неизвестно кто кем рулит и кто рулил в тот момент. Сама Хохлова производит впечатление беспринципного человека готового на многое ради своих целей. В общем муж и жена одна......
    • Счётная палата - Усинцу
      31.01.2017, 12:52:56
      15
      Товарищ Усинец, Вас поняли - приступаем к проверке сексуальных предпочтений Администрации.
      • Усинец Счетной палате
        31.01.2017, 13:04:26
        3
        Усинец Счетной палате
        Так там и без проверки все ясно)))
        А вот раскрыть информацию для граждан, когда деньги п@зд@т, до..., понимаешь, после или во время ентого))), считаю просто необходимым. Налогоплательщикам будет очень интересно.
        А уж если Счетная палата подключит компетентные органы, телекомпанию и киностудию 20векФокс и в ходе расследования будет создан фильм в формате HD и "без купюр", с участием сотрудников администрации, то жители Усинска будут просто в восторге. И хрен с ними, что п@зд@т, главное как хорошо они это делают, с удовольствием)))))
  • лидия
    31.01.2017, 12:39:32
    16
    Муж с женой одно дело делали как можно руководителем поставить жену ничего значит им не будет
    • father
      31.01.2017, 13:26:15
      9
      А что им должно быть? Начинать надо с Управления культуры. нее? Поставить туда начальником, студента с архивным образованием...
  • father
    31.01.2017, 13:29:13
    8
    Право на применение таких поощрений принадлежит лишь работодателю в лице администрации городского округа
    И это "лицо" подмахивало все, что на стол кинут?
    Надо зайти себе премию выписать. :lol:
  • ГОРОЖАНКА
    31.01.2017, 13:50:04
    13
    Руководитель отдела культуры тоже себя не обделяла. И правильно! Быть у воды- и не напиться! Поощряла себя, любимую за всё! Даже за то, что вовремя приходила на работу.! Браво! Поэтому и другие руководители культурных учреждений бюджетные деньги считали исключительно своими. В ДШИ , например, вся семейка директора пристроена в штат.
  • Путник
    31.01.2017, 14:03:27
    -18
    Ну что за народ вы
    Какие же вы поганые людишки, как же вы любите в чужую ж@пу залезть да пообсасывать всё там хорошенько....
    • "
      31.01.2017, 14:07:30
      14
      А Вы оттуда?
    • кон
      31.01.2017, 14:12:08
      14
      Бюджетные деньги это значит НАРОДНЫЕ налоги
      Вообще то мы имеем полное право знать как и куда тратились наши налоги! Вот теперь узнали ! Хохлов тырил с деловой хваткой руководителя, а кажется мне что он депутатом ещё был? народ был или ещё депутат?
      • кон
        31.01.2017, 14:23:58
        4
        НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ
        http://city.usinsk.ru/?p=68439 Он ещё и депутат ну ТРЫНДЕЦ полный !!! ЕДИНАРОСС ! НУ ТОГДА ВСЁ ПОНЯТНО! я не удивлен.
        • Упс
          31.01.2017, 14:42:38
          4
          Нет, он не депутат. Был, но теперь нет.
          • кон
            31.01.2017, 14:54:28
            5
            БЫЛ
            Понятно, славятся своими депутатами партия Единая Россия , теперь у него всё БЫЛ (певец,депутат,директор). Ну есть ещё шанс остаться если вернёт. Я помню начальника ГОиЧС Усинска поймали на премиях тоже сам себе премии выписывал на 300тыс так его оставили когда он вернул и дальше до пенсии доработал.
    • Спутник
      31.01.2017, 14:27:39
      2
      Путнику
      Шли бы вы... путник...
      • "
        31.01.2017, 14:30:40
        7
        Ага. время разучивать " Мурку".
  • 忍者
    31.01.2017, 14:40:36
    3
    Автор-исполнитель гимна города Усинск "белые ночи усинска", а теперь точно настоящая гордость города!
  • А
    31.01.2017, 14:44:20
    19
    интересно вообще получается: в двух весьма доходных муниципальных учреждениях рулят семейства - в ДК чета Хохловых, в БАССЕЙНЕ - чета Сакериных!!! И самое главное: Сакерина признали виновным в совершении уголовного деяния, теперь вот дело Хохлова. Господа чиновники города Усинска: не считаете-ли ВЫ, что одно уголовное дело, второе это уже в муниципальных учреждениях!! или показатель роста преступности норма для Вас??!!!! Не пора ли Вам почистить ряды ваших директоров??? Или Вам страшно распрощаться со своими кормушками?? не жалейте!!! увольняйте!!! ну подумаешь, не съедите лишний бутерброд с икрой!!!
  • О
    31.01.2017, 14:49:24
    11
    о каких проверках вы пишите??? если по госпоже Анисимовй сначало Финуправлением, потом Контрольно-счетной палатой было найдено нецелевое использование средств, а сумма то не малая: более 700 тыс рублей. и данные средства были получены лично ею и что?!!!! кто-то заставил ее вернуть??!!! нет. актики убрали и забыли о них!! а ведь она возглавляет ту самую социалку!!! где уголовные дела растут как грибы!!!
    • Помнящий
      31.01.2017, 15:58:30
      5
      Анисимова это не та ли Артеева от Хахалкина? Помню её на общественных слушаниях осенью, глядя на неё сразу вспомнилось: эти лица не внушаю доверия...(с) Земфира
    • Для О
      31.01.2017, 21:24:34
      5
      Вы бы эти актики
      Если они точно есть, направили в прокуратуру республики Коми! Толк бы был!
  • Демократ
    31.01.2017, 19:31:35
    -6
    Ребята, с другой стороны ,вон в Америке целой страной семьи руководят и как-то ничего...А там ведь не то что у нас...
  • Тырят
    31.01.2017, 19:44:22
    6
    Может поэтому бассейн, ДК, Жилкомхоз , перевозки муниципальные и другие МУПы убыточные? А не распихивание по карманам и доходы приносили?
  • Аноним
    03.02.2017, 7:39:14
    0
    За два года 1,7 ???Шумиху подняли такую,а ведь за эти деньги даже машину хорошую щас не купить.Никого не защищаю но по моему это смешно.У нас система так поставленна что не один чиновник не работает полностью по закону где то да нарушают так как дыры в законе и работать полностью по нему невозможно.А дела открывают подобные когда человек чем то мешает кому то.Тут куда не глянь бардак похлеще,а о ДК ничего в общем плохого не слышал.А возьмите ЖКХ где лепят суммы непонятные и вполне легально деньги наши вытаскивают или здравоохранение,у нас вообще медицина бесплатная а в аптеках очереди,кто нибудь хоть раз болел полностью за счет государства не ходя с деньгами в аптеку?Перечислять много можно.Рыба гниет с головы.Нет законов нормальных,нет правосудия нормального поэтому все так и будет.
  • усинец
    03.02.2017, 8:41:44
    0
    САкерина видите он что воровал, а сейчас на директорское кресло кто метит? Такой же ворюга, ни себя готов усадить в кресло, так сыночка. Вот и выходит что семейный подряд. Сакерина еще не уволили, а с заявлениями в мэрию бегут и папа и сынок. Кто быстрее. Ах как власть любят!
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