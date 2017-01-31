Дело экс-директора Дворца Культуры Усинска о присвоении 1,7 миллионов передано в суд

Органом предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2013-2015 годах директор Усинского дворца культуры, по совместительству – худрук учреждения, без согласования с администрацией города издавал приказы о выплате себе ежемесячных доплат стимулирующего характера: за качество, интенсивность и увеличение объеме выполняемых работ, за высокие показатели работы, а также премии. Право на применение таких поощрений принадлежит лишь работодателю в лице администрации городского округа, о чем директору дворца культуры было известно. Всего таким образом он начислил себе свыше 1,7 млн рублей.
Вину в содеянном экс-чиновник от культуры не признал. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Усинский городской суд. Расследование по делу осуществлено СО ОМВД России по городу Усинску.
Это продолжение нашумевшей истории, которая началась с проверки контрольно-счетной палаты Усинска трудовых правоотношений в ДК. Тогда палатой были выявлены многочисленные нарушения, позже было возбуждено уголовное дело, следствие по которому теперь закончено и оно передано на рассмотрение в суд.
(с) Усинск.Онлайн
А по поводу администрации...
Работал там один паренек 79-80-го гр. Была у него особенность, лоялен был в вышестоящему руководству аж до нетрадиционных сексуальных отношений. Работал лет 5, все было у него замечательно. И путевки в Сочи, в Анапу и т.д. каждый год, и с голода не пух. Да вот только застукали как он лоялен был кому-то из боссов, прям в процессе застали...
Уволился и уехал по-быстрому, в Москву, столицу покорять, купил квартирку небольшую, живет и не тужит. Недешево лояльность его обходилась городскому бюджету. Мама с папой его от позора такого (не то, что хорошо зарабатывает, а от того, как он это делает) спустя какое-то время тоже уехали, на историческую родину.
Вот такие истории происходят в нашем Усинске.
Сам не застукивал. Рассказали. Но про покупку квартиры в Москве, факт. А родительская двушка 112-й серии однозначно не потянет даже на комнату в Подмосковье, это тоже факт.
А вот раскрыть информацию для граждан, когда деньги п@зд@т, до..., понимаешь, после или во время ентого))), считаю просто необходимым. Налогоплательщикам будет очень интересно.
А уж если Счетная палата подключит компетентные органы, телекомпанию и киностудию 20векФокс и в ходе расследования будет создан фильм в формате HD и "без купюр", с участием сотрудников администрации, то жители Усинска будут просто в восторге. И хрен с ними, что п@зд@т, главное как хорошо они это делают, с удовольствием)))))
Надо зайти себе премию выписать. :lol: