В Коми недропользователям предложили 11 участков углеводородов для геологического изучения

Один из них - на территории нашего муниципалитета.

Минприроды России утвердило перечень участков недр, предлагаемых в 2017 году в пользование в целях геологического изучения, сообщает "БНК". Перечень включает 39 участков недр: 38 – с прогнозными ресурсами углеводородного сырья, один – подземных минеральных вод. В частности, 11 участков недр, содержащих прогнозные ресурсы нефти и газа, предлагаются в республике Коми.

В Коми недропользователям предлагаются следующие участки:

Верхнелыжский (территория Усинского, Печорского, Ижемского районов) общей площадью 1055 кв.км с оцененными ресурсами нефти категории Д1л - 1,076 млн т, Д1 - 1,2 млн т;

Керкавожский (Печорский район) площадью 420,5 кв.км с ресурсами нефти категории Д1л - 1,8 млн т, Д1- 1,3 млн т, газа Д1 - 0,6 млрд куб.м (исключается площадь лицензионного участка «Керкавож» (лицензия ПЕЧ 00282 ПП);

Южно-Поварницкий (Интинский район) площадью 309,7 кв.км с ресурсами нефти Д1 - 2,5 млн т;

Ягванский (подготовленная структура: Северо-Янгваньская) (Сосногорский, Трогицко-Печорский районы) площадью 368,2 кв.км с ресурсами нефти С3 - 1,064 млн т, Д1л - 1,3 млн т, Д1 - 1,8 млн т;

Пиляельский (Сосногорский, Троицко-Печорский районы) площадью 157,4 1 кв.км с ресурсами нефти Д1 - 1,6 млн т;

Шалимовский (Сосногорский район) площадью 590 кв.км с ресурсами нефти Д1 - 6,0 млн т;

Восточный (Сосногорский, Троицко-Печорский районы) площадью 105,9 кв.км с ресурсами нефти Д1 - 1,2 млн т;

Западно-Белый (Вуктыльский, Печорский районы) площадью 1361,3 кв.км с ресурсами нефти Д1 - 0,5 млн т, газа - Д1 - 1,2 млрд куб.м. В южной части участка находится памятник природы Река Лемью. Проведение работ на этой территории необходимо согласовать с природоохранными органами;

Восточно-Ордымский (Троицко-Печорский район) площадью 275,2 кв.км с ресурсами нефти Д1 - 2,5 млн т;

Викторовский-1 (Троицко-Печорский район) площадью 683,9 кв.км с запасами нефти Д1 - 5,1 млн т;

Восточно-Седъельский (Ухтинский, Ижемский районы) площадью 157,8 кв.км с запасами нефти Д1 - 1,6 млн. т.

Заявки на получение права пользования участками недр, расположенными на территории субъектов Российской Федерации, принимаются территориальными органами Роснедр. Срок приема заявок - до 16.00 (местное время) 15 марта 2017 года.