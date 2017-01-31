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31.01.2017 13:11
В Усинске будущего первоклассника можно записать в школу через портал госуслуг
Записать ребенка в первый класс в Усинске стало проще – без ночных очередей и списков. Усинск стал пилотным проектом, и пока единственным муниципалитетом, где предоставляется эта услуга.
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Направить заявление в выбранную школу можно на Региональном портале госуслуг Республики Коми (https://pgu.rkomi.ru/new/services/1142300010000029862).

Документы на зачисление в первый класс по закрепленной территории принимаются в электронном виде с 01 февраля 2017 года. Вместе с заявлением родители предоставляют паспорт, а также свидетельство о рождении и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства.

Записать детей в школу могут пользователи с Подтвержденной учетной записью ЕСИА (как получить Подтвержденную учетную запись ЕСИА – в справочном материале «Как зарегистрироваться на Портале» - https://pgu.rkomi.ru/new/help/info_items/56).

«Пока услуга предоставляется только жителям города Усинск. Портал технически готов, чтобы подключить остальные муниципальные образования. Следующий шаг за местным руководством, – отметила директор ГАУ РК «Центр информационных технологий» Анастасия Голубых, – Для запуска услуги должны быть приняты соответствующие муниципальные правовые акты. Управление образования Усинска уже завершило эту работу, облегчив жизнь родителям будущих первоклашек».

Услугу «Прием детей в 1 класс» модернизировал и запустил на Портале госуслуг Коми Центр информационных технологий, исполняющий обязанности оператора Электронного Правительства региона, при участии Управления образования Усинска.

Узнать больше о работе с Порталом госуслуг Коми (https://pgu.rkomi.ru/) можно по бесплатному телефону 8 800 200 8212.

Контакты Управления образования МО ГО «Усинск»:

http://усинск-обр.рф/

Усинск, ул. Возейская, д. 3а
Тел./факс: (82144) 49-1-20, 28-1-26

Комментарии (6)

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  • татьяна
    31.01.2017, 14:47:40
    0
    зато в 2015 и 2016 со скандалами и сколько нервов ушло . чтобы попасть по прописки в эту школу и я не одна такая родительница. сейчас даже 3 места лишних появилось в каждом классе спрашивается откуда же.
  • 5
    31.01.2017, 14:56:47
    0
    не работает ссылка
    • не работает ссылка
      31.01.2017, 15:39:38
      0
      Конечно не работает! Читайте внимательно: прием документов начнется 1 февраля!
    • не работает ссылка
      31.01.2017, 15:39:38
      -1
      Конечно не работает! Читайте внимательно: прием документов начнется 1 февраля!
  • Ольга
    31.01.2017, 16:50:47
    0
    ссылка
    ссылка, размещенная на сайтах школ и детских садов активна), но прием заявлений начнется 01 февраля в 09.00
  • Арина
    01.02.2017, 10:14:06
    0
    заявления
    при подаче заявления с Портала через Яндекс и Эхсплорер появляются ошибки) не пользуйтесь ими)
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