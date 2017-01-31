В Усинске будущего первоклассника можно записать в школу через портал госуслуг

Записать ребенка в первый класс в Усинске стало проще – без ночных очередей и списков. Усинск стал пилотным проектом, и пока единственным муниципалитетом, где предоставляется эта услуга.



Направить заявление в выбранную школу можно на Региональном портале госуслуг Республики Коми (https://pgu.rkom i.ru/new/service s/11423000100000 29862 ).

Документы на зачисление в первый класс по закрепленной территории принимаются в электронном виде с 01 февраля 2017 года. Вместе с заявлением родители предоставляют паспорт, а также свидетельство о рождении и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства.

Записать детей в школу могут пользователи с Подтвержденной учетной записью ЕСИА (как получить Подтвержденную учетную запись ЕСИА – в справочном материале «Как зарегистрировать ся на Портале» - https://pgu.rkom i.ru/new/help/in fo_items/56 ).

«Пока услуга предоставляется только жителям города Усинск. Портал технически готов, чтобы подключить остальные муниципальные образования. Следующий шаг за местным руководством, – отметила директор ГАУ РК «Центр информационных технологий» Анастасия Голубых, – Для запуска услуги должны быть приняты соответствующие муниципальные правовые акты. Управление образования Усинска уже завершило эту работу, облегчив жизнь родителям будущих первоклашек».

Услугу «Прием детей в 1 класс» модернизировал и запустил на Портале госуслуг Коми Центр информационных технологий, исполняющий обязанности оператора Электронного Правительства региона, при участии Управления образования Усинска.

Узнать больше о работе с Порталом госуслуг Коми (https://pgu.rkom i.ru/ ) можно по бесплатному телефону 8 800 200 8212.

Контакты Управления образования МО ГО «Усинск»:

http://усинск-об р.рф/

Усинск, ул. Возейская, д. 3а