31.01.2017 15:02
Валерий Леонтьев даст концерт в Усинске 16 февраля
Валерий Яковлевич в рамках гастрольного тура посетит Усинск, Ухту и Сыктывкар.
В программе будут представлены хиты разных лет, которые так любит усинская публика. Вместе с Народным артистом России Валерием Леонтьевым приедет и вся его группа - шоу-балет и музыканты.
Вале́рий Я́ковлевич Лео́нтьев (род. 19 марта 1949, село Усть-Уса, Коми АССР) — советский и российский певец, автор песен, актёр. Народный артист России, Лауреат премии Ленинского комсомола, Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, ордена Почёта и ордена Дружбы. Обладатель премий «World Music Awards», ZD Awards, Овация, Золотой Граммофон, практически бессменный победитель номинаций «Певец года» и «Шоу года» за 1980—2001 годы в российских музыкальных рейтингах того времени.
(с) Усинск.Онлайн
Это мы не видим как чиновники стараются в своём "рвении к работе" да и работу сделанную не видим. А зарплата у них де меньше, а скорее больше. Вот этот факт действительно напрягает.
Недавно выступил коллектив "Без названия", цены были более, чем скромные...
На Леонтьева, за 8 штук, не пойду. Кто-то решил на нем бабок поднять. (=
На Блак Саббат, дешевле билеты были. В Олимпийском...
Результат на лице.
Зато в партиях не состоял, туфли и пряники от Валерия Леонтьева не выпускал, а про его семейную жизнь никто и ничего не знает. Ну и уж тем более с девочками на 40 лет моложе себя перед камерами не рисуется.
И при этом он не главный пид@рас России, а народный артист и шоумен
Мой отец в 52 выглядел старше, чем Леонтьев в 67. Баранку крутил с 18 лет. До пенсии (до 55 лет) не дожил.
Но те кто здесь по клавишам стучит, вряд ли на ветру лицо морозит, ну разве самую малость, когда биг боссы на вверенный участок приезжают, и надо пыль в глаза пустить и отчитаться...
А с другой стороны, кто на что учился. Леонтьев с грузом - отец ссыльный и сам из комсомола исключенный, сделал себя. А уж легче или тяжелее водителя или нефтяника из Усинска его труд, не мне судить.
Кроме того, он дает благотвотительные концерты там, где это необходимо. А здесь- наше личное дело идти или не идти в зал, или дома послушать. Мы худо - бедно зарабатываем
А то у нас сейчас столько "талантов" развелось, но ни одной фамилии не помню.
Меняться с ним не буду. У меня нет такого таланта, я на своём месте работаю честно. А так - кто на что учился. Что вам мешало, кон, выбрать себе этот путь? Ещё не поздно, пойте, можете и губы красить, мы простим, если лучше споёте, ну, или не хуже.
Думаю, что если бы Леонтьев, с собой ничего не делал, выглядел бы не хуже.
Ну сделал скромную подтяжку (раз деньги есть), зачем больше-то?
Тем более, что при его образе жизни, в постоянном движении, он должен и так прекрасно выглядеть.
Похоже, это сродни наркотику, заниматься модификацией своего тела. (=
Это болезнь.
Олег Газманов. Ну тоже как бы не молод. (=
Их труд - развлекать зрителя, чтобы он шел, смотрел и платил: за билеты на концерт, за диски и т.д.
Если артист гастролирует и в его залах аншлаг - он артист, если залы пустые, то херовый артист.
У Боярского свое амплуа. Юношу-красавца он отыграл еще в 70-х.
Жан Поль Бельмондо в 65 выигрывал турниры по бодибилдингу в 80-90-е. Но т.к. слащавым красавцем был в конце 50-х - начале 60-х, а в 70-е уже с возрастным лицом, и это лицо продавалось, то ему делать ничего не нужно было. Как и Челентано например. Артисты-актеры другого формата. Они не шоумены. В общем не стоит картошку с яблоками сравнивать, что вкусней и полезней
На счет, "кто сможет себе это позволить"... и далее.
Да тут мой возраст по обсуждали уже со всех сторон. )))
Там в Нижнем, кстати, периодически приезжает группа "Чайф", выступают на площади - бесплатно. (=
Доктор у них один, с Пугачихой.
В Усинск, не плохие были исполнители. (=
По вырасти, разъехались...
Не надо волну гнать.
Леонтьев, исполнитель, на любителя.
Ну Лукойлы, за счет предприятия, сходят.
Знаю человека, которому не жалко восемь штук, за шоу отстегнуть. Мне, жалко. Не мой формат.
На Пелагею бы, сходил. (=