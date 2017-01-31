<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

31.01.2017 15:02
Валерий Леонтьев даст концерт в Усинске 16 февраля
Валерий Яковлевич в рамках гастрольного тура посетит Усинск, Ухту и Сыктывкар.
valeriy-leontiev.jpg

В программе будут представлены хиты разных лет, которые так любит усинская публика. Вместе с Народным артистом России Валерием Леонтьевым приедет и вся его группа - шоу-балет и музыканты.

Вале́рий Я́ковлевич Лео́нтьев (род. 19 марта 1949, село Усть-Уса, Коми АССР) — советский и российский певец, автор песен, актёр. Народный артист России, Лауреат премии Ленинского комсомола, Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, ордена Почёта и ордена Дружбы. Обладатель премий «World Music Awards», ZD Awards, Овация, Золотой Граммофон, практически бессменный победитель номинаций «Певец года» и «Шоу года» за 1980—2001 годы в российских музыкальных рейтингах того времени.

t1kXe2UVaSw-1.jpg

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (53)

Добавить комментарий
  • 9
    31.01.2017, 15:20:10
    0
    Исправьте на 16 февраля
  • кон
    31.01.2017, 16:16:24
    2
    ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
    ВАЛЕРА ЗАЖГИ УСИНСК ! надеюсь цена билета будет разумной.
  • ДЛ
    31.01.2017, 16:19:24
    2
    Билеты от пятеры всего для землячков)
  • узнавала
    31.01.2017, 16:36:44
    2
    от 3 до 7 тыщ
  • кон
    31.01.2017, 16:37:34
    2
    Народный артист ? для народа, а ценник не народный
    Даа с таким ценником я подумаю идти или КВАРТПЛАТУ заплатить лучше ... Народный артист мог бы 1 выступление для народа бесплатно дать иначе он не народный, а ЭЛИТНЫЙ "VIP VALERA". Думаю в больших городах аншлагов уже не собирает, а на окраинах страны народ ещё ломанётся по старой памяти. Валерий уже Тираж поэтому скоро вместе с Антоновым и Лозой будут вместе в Ретро Хите петь.
    • так
      31.01.2017, 17:29:16
      10
      Как бы там ни было, а Леонтьев -все видят, сам зарабатывает, глотку свою"дерёт", и костюмы, и музыканты, и оформление - всё затратно и классно и людям праздник делает. Хоть и дорого для нас, но он и не ширпотребный артист, своё имя сделал заслуженно.
      Это мы не видим как чиновники стараются в своём "рвении к работе" да и работу сделанную не видим. А зарплата у них де меньше, а скорее больше. Вот этот факт действительно напрягает.
    • Катя
      31.01.2017, 17:48:07
      6
      Ну так сделайте бесплатный перелёт всему коллективу (20 человек), бесплатное проживание , питание, аренду зала, свет и звук привезённый специально , 500 кг перегруза костюмов , зарплаты музыкантов , танцоров , и тогда просите бесплатные билеты !
      • кон
        31.01.2017, 18:44:06
        -5
        Бесплатно для народа
        Платный концерт для сливок Усинска,а 1 концерт бесплатно мог бы дать для простых людей не богатых.
      • Кате
        31.01.2017, 19:03:28
        2
        Конечно, не дешево ему обходится все. Особенно , если учесть, что лететь то надо с Америки, где он уже давно живет постоянно. Так что неплохо бы и поддержать "земляка". Сброситься в среднем по "пятерочке")))
    • комментарий
      31.01.2017, 17:50:45
      14
      Если не ошибаюсь, то Леонтьев - сын ветеринара, осужденного на поселение Печорлага и учителя сельской школы. Сам в молодости в районе Ухты крутил баранку лесовоза МАЗа. И ВЛКСМом был не обласкан за свой теперь уже фирменный стиль и даже исключен из этого самого ВЛКСМ, что в те времена означало, что его даже на танц.площадку в деревне на 3 двора пару песенок спеть не пустят. И несмотря на это, артист сделал себя. 80-е по центральным каналам в музыкальных передачах мелькал не меньше Примадонны. Мужик заработал, и народного, и состояние. И Ельцина с Путиным и Единую Россию в предвыборных компании "не поддерживал". И пашет до сих пор. Про его творчество много можно говорить. Кому нравится, кому нет. Я вот не ходил, и не пойду. Но как к человеку, который в свои 67 делает шоу я отношусь с уважением. Особенно его физической форме. Пусть попробует каждый в свои 20, 30 или 40 просто подвигаться полтора часа в его темпе и говорить при этом, то поймет, какие это нагрузки. И еще факт из его биографии. В годы советской власти он ни разу не приехал ни с одним концертом на гастроли в "жирный деньгами" Коми край... Из принципа, пока от власти не уйдут те, что его кошмарили в молодости. Это он в интервью еще году в 1992-м говорил. Вот никого из тех не осталось. Почти все в земле. А Валерий тур по городам малой родины дает, полный сил и энергии.
  • Валера
    31.01.2017, 17:06:09
    2
    Пусть в Усть усе поет бесплатно для земляков.
  • Кону
    31.01.2017, 17:07:12
    6
    У нас даже Усинские " звёзды" ценники загибают ,а вы говорите про Леонтьева .
    • )))))
      31.01.2017, 17:13:20
      4
      Не..ну конечно молодец,что приезжает.Но Леонтьева под фанеру-я и дома послушаю(((
      • =-=-
        31.01.2017, 17:20:27
        3
        Леонтьев под фанеру не поёт.
        • для =-=-
          31.01.2017, 17:48:00
          2
          Ну тогда нужно сходить))
    • father
      31.01.2017, 18:02:33
      -4
      Не надо ля-ля.
      Недавно выступил коллектив "Без названия", цены были более, чем скромные...
      На Леонтьева, за 8 штук, не пойду. Кто-то решил на нем бабок поднять. (=
      На Блак Саббат, дешевле билеты были. В Олимпийском...
    • кон
      31.01.2017, 19:46:33
      7
      Про Усинских экспонатов я вообще молчу
      Они без флешки вообще поют? И кто у нас Усинская звезда? это тот кто 1,7млн спер? или ещё есть?
  • father
    31.01.2017, 17:51:32
    -3
    Они с Пугачихой, у одного хирурга "лечатся"
    Результат на лице.
    • fatherУ
      31.01.2017, 18:05:26
      15
      Лечится, не лечится... какая разница Его лицо - это как афиша. Если он будет выглядеть как Михаил Сергеевич Боярский и при этом скакать на сцене, как он это делает до сих пор - это диссонанс. Либо ты с гитаркой стоишь и поешь, и ты Боярский, либо после хирурга с лицом Микки Рурка скачешь и поешь при этом, на что ни одна нынешняя звезда не способна, и ты Леонтьев. Как-то так.
      Зато в партиях не состоял, туфли и пряники от Валерия Леонтьева не выпускал, а про его семейную жизнь никто и ничего не знает. Ну и уж тем более с девочками на 40 лет моложе себя перед камерами не рисуется.
      И при этом он не главный пид@рас России, а народный артист и шоумен
      • кон
        31.01.2017, 18:34:40
        -2
        Тяжела жизнь артиста
        Про то что выглядет хорошо скажу одно. Если всю жизнь петь т.е работать в виде ( ласины женские носить и красить голову,глаза, губы и жить в Майами) и конечно же при всём при этом гомосарем не стал, что несомненно является подвигом мужской выдержки то конечно же будешь хорошо выглядеть. А если всю жизнь тягаешь тяжести и рожу обмораживаешь на севере,а после на пенсии думаешь как дотянуть,бесспорно выглядишь хреново.То конечно труд артиста тяжел бесспорно.
        • кон
          31.01.2017, 18:39:28
          2
          Дополнение
          Думаю все бы хотели с ним поменяться местами,а он поменялся бы? Думаю свою нелегкую жизнь он хрен бы на вашу поменял!
        • кону
          31.01.2017, 18:45:43
          4
          Не спорю.
          Мой отец в 52 выглядел старше, чем Леонтьев в 67. Баранку крутил с 18 лет. До пенсии (до 55 лет) не дожил.
          Но те кто здесь по клавишам стучит, вряд ли на ветру лицо морозит, ну разве самую малость, когда биг боссы на вверенный участок приезжают, и надо пыль в глаза пустить и отчитаться...
          А с другой стороны, кто на что учился. Леонтьев с грузом - отец ссыльный и сам из комсомола исключенный, сделал себя. А уж легче или тяжелее водителя или нефтяника из Усинска его труд, не мне судить.
          • кон
            31.01.2017, 18:53:59
            0
            Не о том обсуждаем
            Да,у каждого своя судьба согласен. Конечно он в любом случае круче чем нынешние от продюсирование во все .... певцы и артисты. И поэтому я и думаю что у него все таки должно быть понимание о доступности билета тем более малая родина. Хотя дело личное.
            • /\/\
              31.01.2017, 19:18:38
              2
              А как он объяснит это тем, кому деньги платит? , Тем. кто ему помогает и на сцене и за ней? Вероятно, он не хочет выглядеть в их лице как наши работодатели -это ему плюс.
              Кроме того, он дает благотвотительные концерты там, где это необходимо. А здесь- наше личное дело идти или не идти в зал, или дома послушать. Мы худо - бедно зарабатываем
        • так
          31.01.2017, 19:05:59
          3
          Леонтьев свою работу честно делает, не важно какую, важно честно. Честно отрабатывает свои деньги, да не на промысле, но талантлив и на своем месте (промысле)
          А то у нас сейчас столько "талантов" развелось, но ни одной фамилии не помню.
          Меняться с ним не буду. У меня нет такого таланта, я на своём месте работаю честно. А так - кто на что учился. Что вам мешало, кон, выбрать себе этот путь? Ещё не поздно, пойте, можете и губы красить, мы простим, если лучше споёте, ну, или не хуже.
          • кон
            31.01.2017, 19:26:16
            -2
            Чур меня
            Нееееее не вжизнь
        • Гость
          31.01.2017, 21:04:33
          2
          Кто на что учился! И не надо завидовать!!
      • father
        31.01.2017, 18:35:53
        -3
        Так Боярский, сигарету не выпускает. (=
        Думаю, что если бы Леонтьев, с собой ничего не делал, выглядел бы не хуже.
        Ну сделал скромную подтяжку (раз деньги есть), зачем больше-то?
        Тем более, что при его образе жизни, в постоянном движении, он должен и так прекрасно выглядеть.
        Похоже, это сродни наркотику, заниматься модификацией своего тела. (=
        Это болезнь.
      • father
        31.01.2017, 18:38:50
        -2
        Я вот, другой пример припомнил.
        Олег Газманов. Ну тоже как бы не молод. (=
        • fatherУ
          31.01.2017, 18:54:42
          4
          Пластика век (не знаю как правильно называется, женщины точно знают) присутствует. Он тоже артист, и он тоже скачет. А скакать с заплывшими глазами пусть и с подтянутым телом - не эстетично, глупо выглядит и т.д. и т.п. На такое шоу мало кто пойдет.
          Их труд - развлекать зрителя, чтобы он шел, смотрел и платил: за билеты на концерт, за диски и т.д.
          Если артист гастролирует и в его залах аншлаг - он артист, если залы пустые, то херовый артист.
          У Боярского свое амплуа. Юношу-красавца он отыграл еще в 70-х.
          Жан Поль Бельмондо в 65 выигрывал турниры по бодибилдингу в 80-90-е. Но т.к. слащавым красавцем был в конце 50-х - начале 60-х, а в 70-е уже с возрастным лицом, и это лицо продавалось, то ему делать ничего не нужно было. Как и Челентано например. Артисты-актеры другого формата. Они не шоумены. В общем не стоит картошку с яблоками сравнивать, что вкусней и полезней
        • fatherУ
          31.01.2017, 18:56:11
          1
          блефаропластика - пластика век. Олег Газманов к ней прибегал.
      • усинка
        31.01.2017, 19:35:17
        0
        Ну не главный , а какой в очереди?
  • Прям плачу
    31.01.2017, 19:08:41
    0
    Почитаешь некоторые комментарии, так аж прослезиться тянет, так жалко "бедных" звезд. Комсомольцем и то не был..Прям натерпелся...
    • не плачь!
      31.01.2017, 19:20:40
      -4
      Комсомол то здесь причём??? Там что кирпичи таскали???
      • )))))
        31.01.2017, 19:35:07
        4
        Колхоз-дело добровольное..Кто хочет пойти,тот и пойдёт.Вернее,кто сможет себе это позволить((Но переходить на обсуждение внешности..это вообще за гранью.На себя посмотрите..некоторые..Желательно с утра и в зеркало.А он медийная личность.И это его личное дело где и что ему "натягивать"(((
        • father
          31.01.2017, 21:01:30
          1
          В 80-х я его слушал. И "Машину Времени" слушал, а потом как-то, в Нижнем, они давали концерт. Билеты от пяти штук... Для меня просто перестала существовать эта группа. (=
          На счет, "кто сможет себе это позволить"... и далее.
          Да тут мой возраст по обсуждали уже со всех сторон. )))
          Там в Нижнем, кстати, периодически приезжает группа "Чайф", выступают на площади - бесплатно. (=
  • -*/*-
    31.01.2017, 19:48:09
    1
    Уж с такими деньгами пластику можно было красивую сделать, аккуратную. Глаза как у ящерицы. На старенькую бабусю похож.
    • Хихика
      31.01.2017, 20:13:12
      2
      вау
      а бабуси молоденькие что ли бывают? Обсуждаете пенсионера, а сами ни фотку свою, ни имя не раскрыли. Сами то на старенького дедусю небось похожи? хихихикаю
    • father
      31.01.2017, 20:54:27
      0
      Я о чем и говорю, (=
      Доктор у них один, с Пугачихой.
  • 忍者
    31.01.2017, 21:37:13
    -2
    О! Шпонькин, тыли это?! На родину стало быть потянуло!
  • Ходок
    01.02.2017, 1:01:29
    -1
    Что ж это Вы, уважаемые горлопаны,закудахтали?Вас,что гонят на концерт Леонтьева?Сидите дома на своих насестах,лупите шары в телевизор и бздите потихоньку.Без вас отпоет Валерка народу!!!
  • Гога
    01.02.2017, 2:36:13
    3
    Пыдр силиконовый, зажги для пацанов ;)
    • Гоге
      01.02.2017, 11:58:42
      2
      Гога, по себе испытал?
  • Обыватель
    01.02.2017, 7:56:40
    0
    Были семьей ни раз на его концертах.в Луганске. там проживала его мама - женщина которая вырастила его. Леонтьев в первую очередь РАБОТЯГА!....Копаться же в его белье и смаковать - минимум НЕ КОРРЕКТНО! Сравнивать его с нашими местными артистами:"народными" и не совсем народными...просто бестактно,по меньшей мере.
    • father
      01.02.2017, 14:09:54
      0
      А Вы ходили, на местных?
      В Усинск, не плохие были исполнители. (=
      По вырасти, разъехались...
      Не надо волну гнать.
      Леонтьев, исполнитель, на любителя.
      Ну Лукойлы, за счет предприятия, сходят.
      Знаю человека, которому не жалко восемь штук, за шоу отстегнуть. Мне, жалко. Не мой формат.
      На Пелагею бы, сходил. (=
  • иваныч
    01.02.2017, 8:03:15
    0
    адрес
    а по какому адресу родился он в Усть-Усн?
  • Гость
    01.02.2017, 9:54:28
    1
    И даром не пойду слушать его блеяние. а по поводу фанеры-попробуйте сами прыгать и в тоже время орать в микрофон. Вряд ли получиться.
    • гостю
      01.02.2017, 11:57:02
      0
      Вас приглашали... даром?
      Он с раннего детства прыгает, проблемы у него из-за этого были в школе. Если у вас не получается, значит вы не Леонтьев.
      • Гость
        01.02.2017, 15:07:21
        -1
        Ответ
        И слава Богу, что я не Леонтьев и не прыгаю. Леонтьев, получается, еще в школе майдан в Украине предсказал?
  • Иванычу
    01.02.2017, 11:50:32
    2
    Чум # 13
  • дядя
    01.02.2017, 14:27:27
    -2
    понаехали, чебуреки
  • Теплая
    01.02.2017, 14:53:07
    2
    А я пойду))))
    • father
      02.02.2017, 1:00:36
      0
      Расскажешь потом. (=
Последние комментарии
Последние объявления
   
 