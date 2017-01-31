В Коми установили величину прожиточного минимума

Какой он для Усинска? Читайте ниже.

Спойлер: вы будете смеяться.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за IV квартал 2016 года утверждена в следующем размере:

Соответствующее постановление издано Правительством Республики КомиТаким образом, взрослый усинец должен прожить на 14 273 рублей в месяц.

(с) Усинск.Онлайн