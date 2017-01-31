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31.01.2017 16:12
В Коми установили величину прожиточного минимума
Какой он для Усинска? Читайте ниже.
Спойлер: вы будете смеяться.
prozhitochnyj-minimum-2017-2.jpg
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за IV квартал 2016 года утверждена в следующем размере:
minimum.jpg

Соответствующее постановление издано Правительством Республики КомиТаким образом, взрослый усинец должен прожить на 14 273 рублей в месяц.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (39)

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  • кон
    31.01.2017, 16:26:59
    32
    ШОУ ВЫЖИВАЛЬЩИК
    Моя мечта увидеть СКОЛЬКО ПРОЖИВЕТ ДАРМОЕД который придумывает такие: миним.зарплаты,пособия на детей, инвалидов, на пенсии стариков. Пускай покажет пример, а потом людям назначает! НАЧНИ С СЕБЯ!
    • /\/\
      31.01.2017, 16:32:52
      11
      Спасибо! Мы уже давно смеёмся. Скоро истерика будет, если не остановитесь.
  • Ю-ю
    31.01.2017, 16:35:15
    19
    Ну, если только на "покушать", то мне хватит. А ходить придется в шкурах и жить в чуме.
  • Живущий в Усинске
    31.01.2017, 16:41:04
    32
    А глава Р.К на такую-же сумму питается?. Как ему удается?. Пусть поделится секретом.
    • кон
      31.01.2017, 19:19:59
      3
      Будет Выглядеть лучше чем был
      Хадорковский 10лет отсидел вышел стал выглядеть лучше чем был до отсидки. Поехал в Швейцарию к своим миллионам. И этот такой же будет и с деньгами. А теперь вопрос: простой бродяга отсидит 10лет как он будет выглядеть? Догадайтесь.
  • father
    31.01.2017, 16:45:49
    19
    У меня квартплата - 9 тысяч
    Ну поем я на пять... "Щи, да каша - пища наша"...
    Но на улицу-то в чем выйти!? Одежду брать уже не на что, (=
    • Аноним
      31.01.2017, 16:51:00
      8
      Зато, мы говорим с гордостью - ЭТО НАША СТРАНА, А НЕ ЭТА СТРАНА!!! Правда ведь, father?)))
      • ))))) анониму
        31.01.2017, 17:07:07
        8
        А фазеру то чего????
        Он маскарпоне для тирамиссу покупает и сыр по 1000 рублей)))))
        • father
          31.01.2017, 17:42:04
          -10
          Ну не каждый день... (=
          Так-то излишний вес, тоже ни к чему.
          И это, у меня пенсия -24 тысячи.
          При отсутствии кредитов, вполне можно существовать.
          А фоткать и на мобилу можно.
          Важно же не на что, а кто... (=
          • маргоша
            31.01.2017, 21:49:54
            1
            И за что же такая пенсия????????????????? Не секрет? В основном пенсионеры Усинска получают в 1,5-2 раза меньше.
            • father
              31.01.2017, 22:06:59
              -3
              У меня весь стаж, вредный. Весь!
              И я тоже начинал 12 89х р. и 4х копеек. (=
              Просто продолжил работать. Про индексировалась. (=
              Не секрет. (=
              Работал в геологоразведке, в добыче, в транспортировке.
              Увлекаюсь фотографией. Сегодня снимал Северное сияние. (=
              • ))))))
                01.02.2017, 8:33:49
                0
                Так у тех,кто зеков охранял тоже высокая-25-28 тыс...и тоже вредный стаж (
      • father
        31.01.2017, 17:37:21
        -10
        Да, это наша страна.
        Со всеми достоинствами и недостатками.
        Кому это не по нраву. Можете валить из НАШЕЙ страны.
        И чем скорее, тем лучше.
        • ))))) фазеру
          31.01.2017, 17:43:21
          8
          Не...прежде чем я захочу свалить-отдайте мне мою долю от добычи нефти и газа)))А вы оставайтесь здесь с недостатками)))))фазер и КО)))
        • Аноним
          31.01.2017, 17:46:39
          6
          Достоинствами?! Мы может про разные страны говорим?! Вы из России?))))
          • ))))) анониму
            31.01.2017, 17:51:26
            0
            У фазера холуйская психология.Его уровень -половой в трактире))
        • Alex
          31.01.2017, 20:44:24
          3
          Фазэру
          24 - это не 14, ещё 10 остаётся, что бы одется. Тут у работающих нет 20, а вы на пенсии 24, наверно ещё и таксуете (хотя нет, если столько бреда из Вашей писанины. общения с людьми не хватает?)
          • father
            31.01.2017, 21:05:15
            -3
            Не буду отвечать.
            • Вопрос-ответ
              31.01.2017, 21:32:00
              5
              Фазеру
              И не стоит . Кому ? Всю жизнь работать, находясь на пенсии продолжать работать , чтобы позволить себе купить из продуктов то , что хочется , ещё и укоряют .... Маразм ..., а судьи кто ???? В свой кошелёк пусть смотрят.
              • вопросу.....
                31.01.2017, 22:33:05
                0
                Да мне фиолетово что он(фазер) ест и где покупает...Пи...не нужно..а говорить правду!!!!
                • Для фиолетово
                  01.02.2017, 0:24:10
                  1
                  А чё агрессии столько ???? Раз фиолетово ??? Добрее к людям надо быть....
                  • вам
                    01.02.2017, 8:35:04
                    0
                    Ключевое слово-к людям,а не к троллям)
          • Вопрос -ответ
            31.01.2017, 21:21:55
            2
            Алексу
            Вы доживите до пенсии , посмотреть бы как крутиться будете .... А нынче многие молодые , у которых з/плата не достигает и 20 тыс, лентяи по жизни. Кто хочет , тот и подработку найдёт , да не одну. А кто-то , сидя на пятой точке ноет , на пивке виснет, да по клаве стучит , отработав кое как за 20. И все-то у него виноватые кругом. Прав фатер.
            • Алекс
              01.02.2017, 7:38:32
              2
              В чем прав? То, что 14 это нормальный прожиточный минимум? В нашем городе этого мало. А сейчас до пенсии мало кто доживёт, все делается для того, что б нынешнее поколение пенсию не получало (к примеру увеличивают возраст). З. Ы. За 20 я бы тоже сидел на опе ровно и ждал пока у меня стаж будет, что б нормальную работу найти, т.к. без стажа сейчас не берут на работу.
              • father
                01.02.2017, 11:10:07
                2
                Не знаю, Алекс, чем ты читал, но из моих суждений видно, что не хватает.
                Перечитай, мой первый комментарий, который бандеры -таки затролили (страна им наша, не нравится... )
                У моей мамы, пенсия - ~18 т. руб. За три года, на карту, набежало 100 000.
                Может она не правильный пенсионер? (=
        • Игорь
          01.02.2017, 14:44:01
          0
          Такие комментарии - прямой путь к стране рабов и чекистов, как было в СССР.
    • фазеру
      31.01.2017, 17:08:13
      5
      Вы от прямо тролль ,мля ,дешёвый(((((
  • Она
    31.01.2017, 16:55:08
    3
    Срочно ходоков к Путину! Ну охринели господа чиновники администрации Коми!
  • Усинск
    31.01.2017, 17:03:38
    2
    Сейчас и Гайзер так живет и многие его соратники.
    • Ия
      31.01.2017, 17:16:04
      4
      Усинску
      Так Гайзер и его соратники заслужили, а нам за какие такие заслуги? Или это аванс от правительства на будущее? Так на всякий случай, случись что, чтобы легче было адаптироваться)))
      • )
        31.01.2017, 19:54:42
        2
        заслужили и дальше жить за наш счет? не забывайте Ия - сейчас они живут за счет наших налогов.... и не так уж плохо живут )
  • Ххх
    31.01.2017, 18:56:31
    8
    Усинск
    В дет.садике получаю 12т.р. ,прожить та можно,а точнее существовать...Очень тяжело,сожалею таким же мамочкам которым приходится там работать,из за графика,потому ч то дети...
  • Прослезились......
    31.01.2017, 21:15:31
    7
    Как бы не обожраться ......(прошу прощения за бестактность)
  • Сергей
    31.01.2017, 23:44:55
    -1
    Кто хочет, тот работает и зарабатывает. Посмотрите на машины усинцев. На 25000 иномарку не купишь... А кто привык ныть и ничего не делать, тот сидит на сайте и поливает всех отходами.......
  • Обыватель
    01.02.2017, 7:40:01
    3
    В Усинске пенсионеры практически редко кто не работает.Не работающему пенсионеру.на 15 тыс.руб. при нынешней квартплате и ценах не выжить.Многие старики пускают к себе квартирантов.чтобы хоть чуть было легче существовать. ОТНОШЕНИЕ К ПЕНСИОНЕРАМ - К ТЕМ КТО ИМЕННО НАШ ГОРОД СОЗДАЛИ СВОИМ ТРУДОМ .СВОИМИ РУКАМИ ПОДЛОЕ!!! Если отнять % северную надбавку ...то получается основной массе пенсию начисляют "минималку.."При стаже в 30 лет!!! Причем северном 1/1.5!!!.Да еще при валоризации "объегорили"!
  • бас
    01.02.2017, 8:29:05
    1
    14 273 на душу. семье из 4 чел = 57092 руб только на еду оказывется нужно. по минимуму.
    • бас
      01.02.2017, 8:30:37
      0
      Или кроме еды что-то еще входит в минимум?
  • Страна чудес во главе с вовкой
    01.02.2017, 17:20:22
    1
    Нет будующего.... Чучмеки даже в рФ не с особым желанием стремятся)))
  • Тусинец
    02.02.2017, 7:17:35
    0
    Выбрали педросов, будет только хуже!!!!!!!!!!!!!
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