31.01.2017 16:12
В Коми установили величину прожиточного минимума
Какой он для Усинска? Читайте ниже.
Спойлер: вы будете смеяться.
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за IV квартал 2016 года утверждена в следующем размере:
Соответствующее постановление издано Правительством Республики КомиТаким образом, взрослый усинец должен прожить на 14 273 рублей в месяц.
(с) Усинск.Онлайн
Ну поем я на пять... "Щи, да каша - пища наша"...
Но на улицу-то в чем выйти!? Одежду брать уже не на что, (=
Так-то излишний вес, тоже ни к чему.
И это, у меня пенсия -24 тысячи.
При отсутствии кредитов, вполне можно существовать.
А фоткать и на мобилу можно.
Важно же не на что, а кто... (=
И я тоже начинал 12 89х р. и 4х копеек. (=
Просто продолжил работать. Про индексировалась. (=
Не секрет. (=
Работал в геологоразведке, в добыче, в транспортировке.
Увлекаюсь фотографией. Сегодня снимал Северное сияние. (=
Со всеми достоинствами и недостатками.
Кому это не по нраву. Можете валить из НАШЕЙ страны.
И чем скорее, тем лучше.
Перечитай, мой первый комментарий, который бандеры -таки затролили (страна им наша, не нравится... )
У моей мамы, пенсия - ~18 т. руб. За три года, на карту, набежало 100 000.
Может она не правильный пенсионер? (=