Усинск получил почти 6 млн рублей на авиа- и речные перевозки

Правительство Коми распределило субсидии из республиканского бюджета на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного и речного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные перевозки в труднодоступные населенные пункты.

Как сообщил "Комиинформ", соответствующее постановление о распределении субсидий на 2017 год подписала первый заместитель председателя правительства региона Лариса Максимова.

На авиаперевозку пассажиров Усть-Цилемский район получит 8,1 млн.рублей, Усинск - 5,8 млн.рублей, Инта - 3,9 млн.рублей, Ухта - 2,3 млн. рублей, Печора - 2 млн.рублей.

На организацию перевозок речным транспортом Ижемский район получит из бюджета республики субсидию в размере 2,4 млн.рублей, Усть-Цилемский район - 2,2 млн.рублей.