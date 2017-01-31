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31.01.2017 17:35
Усинск получил почти 6 млн рублей на авиа- и речные перевозки
Правительство Коми распределило субсидии из республиканского бюджета на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного и речного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные перевозки в труднодоступные населенные пункты.
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Как сообщил "Комиинформ", соответствующее постановление о распределении субсидий на 2017 год подписала первый заместитель председателя правительства региона Лариса Максимова.

На авиаперевозку пассажиров Усть-Цилемский район получит 8,1 млн.рублей, Усинск - 5,8 млн.рублей, Инта - 3,9 млн.рублей, Ухта - 2,3 млн. рублей, Печора - 2 млн.рублей.

На организацию перевозок речным транспортом Ижемский район получит из бюджета республики субсидию в размере 2,4 млн.рублей, Усть-Цилемский район - 2,2 млн.рублей.

Комментарии (8)

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  • )))))
    31.01.2017, 17:46:02
    11
    Дошли хоть????Или как всегда-в офшоры?))
  • ((((((
    31.01.2017, 19:24:41
    4
    Мы на диспетчеров бюджетных 8 миллионов тратим, а тут 7 на перевозки, вообще мелочь, ну может еще с местного бюджета добавят?
  • прохожий
    31.01.2017, 20:26:32
    7
    на PR 25 лямов потратили а на авиаперевозки 6, хотя на пару человек из администрации наверно хватит на год в командировки летать
    • father
      31.01.2017, 20:33:34
      10
      Написано же "внутримуниципальные"...
      Значит на рыбалку и на гусей... (=
      Хватит шесть. (=
  • Просто так ....
    31.01.2017, 21:13:44
    0
    На еде в самолётах сэкономилось ????? Шутка конечно....
  • >_<
    31.01.2017, 21:35:33
    5
    Кабздец
    Более 20млн на пиар местной мафии (зачеркнуто) администрации. И "почти 6млн рублей на авиа и речные перевозки"
    Зазеркалье какое-то
    *рукалицо*
    • >_<
      31.01.2017, 21:36:50
      2
      Хотя...
      Правительство на другой планете живет, родной (с) всем известный фильм
    • я
      01.02.2017, 1:34:23
      0
      это реалии.
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