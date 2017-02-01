01.02.2017 08:39
Спасатели сняли с моста мужчину
Он собирался спрыгнуть оттуда.
С железнодорожного моста, который пролегает над автомобильной трассой "Усинск-Усть-Уса", собирался спрыгнуть мужчина.
Подоспевшие на место сотрудники МЧС не дали ему спрыгнуть. Сначала один из спасателей отвлек внимание "прыгуна" и перетащил его за ограждение, подальше от края моста. После этого мужчина ещё дважды порывался спрыгнуть, однако был ограничен в движении и помещен в автомобиль "скорой помощи".
(с) Усинск.Онлайн
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