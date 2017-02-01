Спасатели сняли с моста мужчину

Он собирался спрыгнуть оттуда.

С железнодорожного моста, который пролегает над автомобильной трассой "Усинск-Усть-Уса", собирался спрыгнуть мужчина.

Подоспевшие на место сотрудники МЧС не дали ему спрыгнуть. Сначала один из спасателей отвлек внимание "прыгуна" и перетащил его за ограждение, подальше от края моста. После этого мужчина ещё дважды порывался спрыгнуть, однако был ограничен в движении и помещен в автомобиль "скорой помощи".

(с) Усинск.Онлайн