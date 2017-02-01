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01.02.2017 08:39
Спасатели сняли с моста мужчину
Он собирался спрыгнуть оттуда.
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С железнодорожного моста, который пролегает над автомобильной трассой "Усинск-Усть-Уса", собирался спрыгнуть мужчина.

Подоспевшие на место сотрудники МЧС не дали ему спрыгнуть. Сначала один из спасателей отвлек внимание "прыгуна" и перетащил его за ограждение, подальше от края моста. После этого мужчина ещё дважды порывался спрыгнуть, однако был ограничен в движении и помещен в автомобиль "скорой помощи".

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (25)

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  • Встретимся
    01.02.2017, 7:43:28
    15
    Клоун, на публику работает, хотел пригать прыгнул бы не дожидаясь спасателей
  • так
    01.02.2017, 8:52:13
    3
    Кто МЧС вызвал?
    • Алекс
      01.02.2017, 9:03:38
      4
      Саруман. У него есть всевидящее око.
      • Гога
        01.02.2017, 16:30:41
        -1
        Вообще-то фамилия его СарумЯн
    • >>>
      01.02.2017, 10:06:08
      2
      Сам же и вызвал ))
  • Гость
    01.02.2017, 9:13:38
    4
    Да пусть бы прыгал, ещё одним идиотом меньше.
  • Вите надо выйти
    01.02.2017, 9:24:10
    4
    маленький мост выбрал для прыжка
    • Надин
      01.02.2017, 12:10:50
      0
      Какой был) у нас тут не изобилует мостами )))))
      • Ло
        01.02.2017, 16:49:00
        1
        На мост через Усу бы ехал, там наверняка
        • Ол
          01.02.2017, 17:06:59
          0
          не, сейчас не наверняка, снега много
  • Сальтуху
    01.02.2017, 9:26:10
    7
    в сугроб крутануть хотел((( не дали
  • Гость
    01.02.2017, 9:36:04
    -2
    Ужас ((( какие люди злые !!!Малоли что у человека в жизни произошло !!!!
    • Тролль
      01.02.2017, 9:45:50
      0
      При чем тут злые или добрые. Правильно говорят: хотел бы прыгнуть, прыгнул бы. Клоун.
    • Гость
      01.02.2017, 9:47:10
      1
      гостью
      И что сразу прыгать надо с моста усложняя людям жизнь ? Типа мне хренова пусть и вам тоже.
  • Hg
    01.02.2017, 9:46:35
    -6
    Fg
    Читая коментарии на этом сайте делаю вывод что 90% читателей бездушные твари
    • Тролль
      01.02.2017, 9:50:56
      9
      Hg
      Самое интересное, что твои выводы мало кого интересуют.
      • Троллю
        01.02.2017, 11:44:34
        0
        с большой буквы.
        А ваши? Кому?
        • Тролль
          01.02.2017, 16:43:26
          -1
          А я выводы в отличие от Вас не делал. Я высказал свое отношение к происшедшему. Как собственно большинство комментаторов.
  • Обыватель
    01.02.2017, 9:47:17
    5
    "Хотел спрыгнуть!" - если бы хотел. то спрыгнул бы. Слабак. Это каким нужно быть ничтожеством ,чтобы себя лишить жизни...не думать о своих родных и близких которым он своей дуростью причинит боль.Тупой эгоизм."Ах как мне "любимому" плохо,больно...нет выхода..."Выход есть всегда.Нужно смирение,терпимость,терпение, а главное вера в Бога. На все Божья Воля.Даже в этой ситуации Господь не допустил гибели его.
    • Аноним
      01.02.2017, 10:32:54
      2
      Конечно бы не допустил... Просто сделал бы инвалидом на всю оставшуюся жизнь...
  • -=***=-
    01.02.2017, 9:51:20
    16
    маловат мостик то... если только хотел под машину прыгнуть, ну так а водила бы потом как оправдывался, если нет регистратора? хрен бы доказал, что не сбил на дороге, а этот чудик сверху прилетел.... дол...б одним словом!
  • Иван
    01.02.2017, 10:51:16
    1
    Клоун дешёвый , на публику сработал .
  • Белочка
    01.02.2017, 14:10:58
    0
    Че, друг,крышка поехала?Как всегда говорят-от неразделенной любви поди ка?Зря удержали,одним ,,козлом,,создающим проблемы было бы меньше.
  • Народ
    01.02.2017, 17:30:14
    0
    Надоело жить иди в исполком и прихвати с собой парочку единоросов
  • */*
    02.02.2017, 5:04:59
    1
    С такой жизни люди уже с ума сходят. Посадили на кредитные иглы, обдирают тарифами и прочим. Вот у человека психика и не выдержала. Зачем осуждать человека, обзывать. Он болен, у него тяжёлая депрессия. Сам он не справится, нужно у психиатра лечить.
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