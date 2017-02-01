Жители Коми не предложили изменений в проект повышающего тарифы на капремонт постановления

Обсуждения длились девять дней.

Фото Владилена Олофинского

На сайте общественных обсуждений опубликован отчет об итогах публичных слушаний постановления правительства Коми, которое предполагает рост тарифов на капремонт почти в три раза. Высказать свое мнение и внести правки в документ можно было с 19 по 28 января. Но как сообщается в итоговом отчете, ни одного замечания или предложения в адрес министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики не поступило. Проект остался в первоначальном виде.

Это означает, что средний минимальный взнос за квадратный метр жилья по Коми увеличат с 2,1 рубля до 7,26 рубля.

Как говорится в пояснительной записке к документу, изначально минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный в республике, был занижен и не обеспечивал финансирование даже минимального набора услуг и работ по капремонту без привлечения бюджетной поддержки. Новый же расчет минимального взноса выполнен в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя России и отталкивается от оценочной стоимости капремонта. Кроме того, учитывалось мнение местных властей и оценивалась доступность такого платежа для граждан.

После всех подсчетов предлагается установить минимальный взнос в 2017 году от 6,53 рубля до 7,26 рубля за «квадрат». Тариф в 2018 и 2019 годах будет индексироваться в зависимости от уровня инфляции.

Предлагаемые тарифы в разрезе муниципалитетов:

*** О том, что тариф необходимо повышать, в апреле 2016-го говорила занимавшая пост руководителя Фонда капремонта Анна Воробьева. В ноябре с подобным заявлением выступила депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина, а затем и руководитель Минстроя Константин Лазарев. Он заверил, что поднимать тариф необходимо – он и так самый низкий по стране. По его словам, в идеале тариф нужно установить на отметке в 12-15 рублей за «квадрат», но рассматривается вариант повышения хотя бы до 6-7 рублей. На тот момент проект документа находился в стадии разработки.

Комионлайн