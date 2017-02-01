Жители Коми не предложили изменений в проект повышающего тарифы на капремонт постановления

Обсуждения длились девять дней.
Фото Владилена Олофинского
На сайте общественных обсуждений опубликован отчет об итогах публичных слушаний постановления правительства Коми, которое предполагает рост тарифов на капремонт почти в три раза. Высказать свое мнение и внести правки в документ можно было с 19 по 28 января. Но как сообщается в итоговом отчете, ни одного замечания или предложения в адрес министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики не поступило. Проект остался в первоначальном виде.
Это означает, что средний минимальный взнос за квадратный метр жилья по Коми увеличат с 2,1 рубля до 7,26 рубля.
Как говорится в пояснительной записке к документу, изначально минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный в республике, был занижен и не обеспечивал финансирование даже минимального набора услуг и работ по капремонту без привлечения бюджетной поддержки. Новый же расчет минимального взноса выполнен в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя России и отталкивается от оценочной стоимости капремонта. Кроме того, учитывалось мнение местных властей и оценивалась доступность такого платежа для граждан.
После всех подсчетов предлагается установить минимальный взнос в 2017 году от 6,53 рубля до 7,26 рубля за «квадрат». Тариф в 2018 и 2019 годах будет индексироваться в зависимости от уровня инфляции.
Предлагаемые тарифы в разрезе муниципалитетов:
*** О том, что тариф необходимо повышать, в апреле 2016-го говорила занимавшая пост руководителя Фонда капремонта Анна Воробьева. В ноябре с подобным заявлением выступила депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина, а затем и руководитель Минстроя Константин Лазарев. Он заверил, что поднимать тариф необходимо – он и так самый низкий по стране. По его словам, в идеале тариф нужно установить на отметке в 12-15 рублей за «квадрат», но рассматривается вариант повышения хотя бы до 6-7 рублей. На тот момент проект документа находился в стадии разработки.
Успокойтесь - Крым наш. (=
Вы его проскакали. ..
И, г-н Гапликов, Вы обещали навести порядок в сфере ЖКХ- пока на лицо всё тот же БАРДАК!
Возникает вопрос с чего вдруг нужно платить, если я не хочу?
Все таки есть еще надежда, что эти грабители во властях уж захлебнутся скоро. Были завышенные тарифы, судят руководство за это, а теперь снова повышаются тарифы с учетом воровских. Это есть правильно? Задолбало ворьё, зарабатывать не успеваем, как раздевают догола.
Ни в каком случае бежать не собираюсь. Живёт во мне уверенность, что "хорошо там, где нас нет". И больше всего на свете хочу, чтобы не было войны, ни под каким предлогом.
И ведь осознаешь, что там где тебя нет - не лучше.
Одно дело сгонять на две недели в Таиланд. И совсем другое - переселиться труда навсегда.
В нашей стране, как ни крути, а уютнее.
Не отрицаю. Мне бы хватило 250 тысяч в месяц.
Я бы, был средним классом. ($=
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/699998/#ixzz4XQJDpIJS
12 апреля 2016 года Конституционный Суд РФ провозгласил Постановление по делу о проверке конституционности части 1 ст. 169, частей 4 и 7 ст. 170 и части 4 ст. 179 Жилищного кодекса РФ по запросам групп депутатов Государственной Думы:
Позиция Суда
Конституционный Суд отметил, что из права собственности на жилые помещения вытекает обязанность заботиться об общем имуществе и сохранности многоквартирного дома.
Введение взносов не отменяет обязательств государства перед жителями домов, требовавших капитального ремонта на момент приватизации жилья. Подобные здания должны в первоочередном порядке включаться в соответствующую региональную программу. Для проведения их капитального ремонта из бюджетов всех уровней может оказываться дополнительная финансовая поддержка.
По ссылке размещено постановление и указаны сроки капитального ремонта МЖД Республики Коми.
г. Усинск на 73 странице. Исходя из этого постановления у меня в доме в этом году будет капитальный ремонт лифтового хозяйства, только лифта у нас в доме по Нефтяников 42 никогда и не было. Видимо лестницы покрасят)))
Все остальное, делал правильно!