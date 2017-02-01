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01.02.2017 09:56
Жители Коми не предложили изменений в проект повышающего тарифы на капремонт постановления

Обсуждения длились девять дней.

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Фото Владилена Олофинского

На сайте общественных обсуждений опубликован отчет об итогах публичных слушаний постановления правительства Коми, которое предполагает рост тарифов на капремонт почти в три раза. Высказать свое мнение и внести правки в документ можно было с 19 по 28 января. Но как сообщается в итоговом отчете, ни одного замечания или предложения в адрес министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики не поступило. Проект остался в первоначальном виде.

Это означает, что средний минимальный взнос за квадратный метр жилья по Коми увеличат с 2,1 рубля до 7,26 рубля.

Как говорится в пояснительной записке к документу, изначально минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный в республике, был занижен и не обеспечивал финансирование даже минимального набора услуг и работ по капремонту без привлечения бюджетной поддержки. Новый же расчет минимального взноса выполнен в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя России и отталкивается от оценочной стоимости капремонта. Кроме того, учитывалось мнение местных властей и оценивалась доступность такого платежа для граждан.

После всех подсчетов предлагается установить минимальный взнос в 2017 году от 6,53 рубля до 7,26 рубля за «квадрат». Тариф в 2018 и 2019 годах будет индексироваться в зависимости от уровня инфляции.

Предлагаемые тарифы в разрезе муниципалитетов:

nerpm.jpg

*** О том, что тариф необходимо повышать, в апреле 2016-го говорила занимавшая пост руководителя Фонда капремонта Анна Воробьева. В ноябре с подобным заявлением выступила депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина, а затем и руководитель Минстроя Константин Лазарев. Он заверил, что поднимать тариф необходимо – он и так самый низкий по стране. По его словам, в идеале тариф нужно установить на отметке в 12-15 рублей за «квадрат», но рассматривается вариант повышения хотя бы до 6-7 рублей. На тот момент проект документа находился в стадии разработки.

Комионлайн

Комментарии (39)

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  • я
    01.02.2017, 10:15:43
    5
    пора и налог на грибы и ягоды вводить. и в правду у россиян рабская психология
    • для "я"
      01.02.2017, 10:26:10
      6
      Ну, вашего замечания как-то там тоже не обнаружили. У вас какая психология? Подстрекательская? Пусть другие за меня сделают? Вы не россиянин(ка)? -Тогда чего лезете со своими провокациями?
      • father
        01.02.2017, 10:50:51
        0
        У себя, на бандеровщине, раз ворошили. Теперь к нам лезут.
        Успокойтесь - Крым наш. (=
        Вы его проскакали. ..
  • Гость
    01.02.2017, 11:17:11
    19
    После такого повышения, еще больше людей перестанет платить непонятно за что, вот увидите... или скоро пойдут на площадь высказывать свое мнение!
  • !
    01.02.2017, 11:20:43
    -2
    ПУСТЬ ТОЛЬКО ПОДЫМУТ...ЭТОТ ТАРИФ НЕ ИЗВЕСТНО КОМУ ПЛАТИМ..
  • Алла
    01.02.2017, 11:29:37
    24
    Если такие умные, г-н Лазарев и г-жа Максимова, пришлите ДОГОВОР (уже неоднократно писала об этом. И не только я), на основании которого я должна платить за этот так называемый кап.ремонт, до срока проведения которого я не доживу! И кроме как продать квартиру- вариантов нет! Если вам обоим некуда з/пл девать, то в Усинске за последние 6 мес. з/пл стали не совместимы с жизнью! Ещё и с учетом постоянных задержек!
    И, г-н Гапликов, Вы обещали навести порядок в сфере ЖКХ- пока на лицо всё тот же БАРДАК!
    • Алла
      01.02.2017, 11:47:45
      13
      + и если уж втюхиваете нам повышение тарифов, мы вам всем предъявляем "утрату доверия" (как Путин Гайзеру). А что? Всё логично.
  • Алекс
    01.02.2017, 11:31:08
    11
    чет ни как не вкурю - это же фонд, а Фонд- это не имеющая членства некоммерческая организация, основанная на добровольных имущественных взносах граждан или организаций и преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели.
    Возникает вопрос с чего вдруг нужно платить, если я не хочу?
    • =-=-
      01.02.2017, 11:41:30
      1
      Так-то и Пенсионный у нас фонд....
      • Алекс
        01.02.2017, 14:17:01
        2
        Ещё один казус в нашем законодательстве
  • ДЛ
    01.02.2017, 11:32:33
    -3
    Ну наконец то подняли тарифы, вот щас то заживём!!!
  • вопрос
    01.02.2017, 11:40:41
    12
    вот для чего нужны всякие общественные палаты, общественные советы? Хернёй страдать? Пиарят себя радетелями за народ, а на самом деле лоббируют свои личные интересы на разных уровнях. Толкают свой бизнес на нужный лад. Плиать, зла не хватает.
    Все таки есть еще надежда, что эти грабители во властях уж захлебнутся скоро. Были завышенные тарифы, судят руководство за это, а теперь снова повышаются тарифы с учетом воровских. Это есть правильно? Задолбало ворьё, зарабатывать не успеваем, как раздевают догола.
  • Аноним
    01.02.2017, 11:46:42
    -1
    Зато - это НАША СТРАНА!!!)))))))))))))))))))))))))))))))
    • так
      01.02.2017, 11:51:49
      7
      Зато или за это, а как не крути - Страна Наша.
      Ни в каком случае бежать не собираюсь. Живёт во мне уверенность, что "хорошо там, где нас нет". И больше всего на свете хочу, чтобы не было войны, ни под каким предлогом.
      • Аноним
        01.02.2017, 12:13:04
        6
        А я бы с удовольствием уехал, были бы деньги... А сейчас, к сожалению, моей (причем немаленькой) зарплаты, благодаря всяческим быстрорастущим тарифам и ценам, хватает только на то, чтобы прокормить и одеть семью, заплатить за ЖКХ.
        • father
          01.02.2017, 22:58:55
          -1
          Так в тебе обида говорит.
          И ведь осознаешь, что там где тебя нет - не лучше.
          Одно дело сгонять на две недели в Таиланд. И совсем другое - переселиться труда навсегда.
          В нашей стране, как ни крути, а уютнее.
          Не отрицаю. Мне бы хватило 250 тысяч в месяц.
          Я бы, был средним классом. ($=
          • /\/\
            01.02.2017, 23:17:25
            1
            В Таиланде водой смоет, и не спросят платили по счетам или нет и сколько евро в кармане...
  • Для решения этих вопросов
    01.02.2017, 12:28:35
    6
    Существует представительный орган муниципалитета - именно для того, чтобы представлять и отстаивать интересы населения.
  • С!
    01.02.2017, 12:32:24
    7
    Согласно ст. 16 Закона РФ от 4 июля 1991 г. № 1541-I "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", действующей и в настоящее время, за бывшим наймодателем приватизированного имущества, то есть органом власти или местного самоуправления, сохраняется обязанность производить капитальный ремонт дома в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда. ВС РФ также подчеркивал ранее, что если бывший наймодатель не произвел капитальный ремонт помещения на момент его приватизации гражданином, данная обязанность сохраняется за ним до исполнения обязательства (Обзор законодательства и судебной практики ВС РФ за II квартал 2007 г., утв. постановлением Президиума ВС РФ РФ от 1 августа 2007 г.). А проведение последующих капитальных ремонтов является уже обязанностью собственников. В связи с этим возложение обязанности по уплате взносов на капремонт на собственников жилых помещений в МКД без учета того, исполнено ли обязательство по проведению капитального ремонта органом власти или местного самоуправления, противоречит принципу правовой определенности. Поэтому ч. 1 ст. 169 Жилищного кодекса РФ противоречит Конституции РФ.

    ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/699998/#ixzz4XQJDpIJS
    12 апреля 2016 года Конституционный Суд РФ провозгласил Постановление по делу о проверке конституционности части 1 ст. 169, частей 4 и 7 ст. 170 и части 4 ст. 179 Жилищного кодекса РФ по запросам групп депутатов Государственной Думы:
    Позиция Суда
    Конституционный Суд отметил, что из права собственности на жилые помещения вытекает обязанность заботиться об общем имуществе и сохранности многоквартирного дома.
    Введение взносов не отменяет обязательств государства перед жителями домов, требовавших капитального ремонта на момент приватизации жилья. Подобные здания должны в первоочередном порядке включаться в соответствующую региональную программу. Для проведения их капитального ремонта из бюджетов всех уровней может оказываться дополнительная финансовая поддержка.
  • -_-
    01.02.2017, 12:37:33
    10
    Предлагаемые тарифы в разрезе муниципалитетов:
    По х вообще, не платили и платить не собираюсь. Коммуналку подняли, при чем существенно, мало того, что кормим эти прокладки, называемые УКашками, ещё и дармоедов из капремонта кормить. Шиш вам!
    • Rio
      01.02.2017, 14:40:51
      2
      Если не ездишь за границу, то прокатит. Пока. Потом начнут через суд. В казне не хватает золота!
  • "анониму"
    01.02.2017, 12:41:40
    3
    Не дал Бог жабе хвост! ...а то бы всю траву вытолочила!"(вытолоить - смять...привести в негодность)
  • Обыватель
    01.02.2017, 12:58:35
    0
    Как бы не ерепенились...но используя свое жилище, периодически его необходимо приводить в порядок...чем старее - тем чаще.Господа собственники, принимая на себя права собственника ,вы (сугубо по советски) не хотите принимать на себя и исполнять еще ОБЯЗАННОСТИ....Порою удивляешься менталитету гражданам страдающим "нахлебным" заболеванием. Например...есть господа собственники не вносят плату за квартиру - собственность. Но при этом без зазрения совести пользуются всеми благами: отоплением,электро энергией ,водой,вывоз мусора и т.д.Объясните мне и мне подобным :по какому праву такие "господа" пользуются всеми благами общества за наш счет? Я ,лично,своего согласия не давала.Допускаю,семья попала в затруднительную ситуацию. В таком случае .пусть обращается в управляющую компанию и просит отрабатывать по уборке подъездов, двора, мусоропровода .. .Ведь сколько дармоедов - нахлебников наплодилось. Главное объяснения странные:не платят - как бы "наказывают"УК...но платят -как ни странно ,добросовестные соседи.Ремонт домов делать прейдеться. Другое дело - ведь есть дома которые юридически не подлежат ремонту.Значит экономичнее просто их сносить ,а не вбухивать в них деньги.
    • Обывателю
      01.02.2017, 13:49:24
      5
      Вам прейдеться, а нам не придется. Кормить воровскую ОПГ не собираемся
      • человек
        01.02.2017, 18:52:06
        2
        (Вам прейдеться, а нам не придется. Кормить воровскую ОПГ не собираемся). Позиция всё же уязвимая. Чтоб всё было по чести предложите ваш вариант содержания ВАШЕГО имущества,отопления ВАШЕЙ квартиры, уборки и вывоза ВАШЕГО мусора и т. д. А то ведь, неровен час, придёте в магазин и отберёте у продавца хлеб (а патому шта). нынешняя ваша позиция смахивает на элементарное воровство. Или я ошибаюсь?..
        • человеку
          01.02.2017, 21:09:25
          3
          Вы ошибаетесь. Знаете, почему над народом глумятся? праааавильно, из-за незнания законов. Я оплачиваю достаточно средств на содержание и ремонт домового имущества. А из этих денег тратится лишь мааааленькая часть, на вывоз мусора и оплату труда дворников. А бОльшая часть оседает неизвестно где. Хотя известно всем. На просьбу о предоставлении отчетов о выполненных работах УК (в частности Гелиос), преподносят на блюдечке филькину грамоту. Если б работали на совесть, глядишь дома не разрушались бы так катастрофически. И нас с Вами не обворовывали б. Поэтому, не сидите тут, а требуйте у ваших слуг (как они себя гордо именуют) выполнения своих прямых обязанностей. На Вашей работе Вам денег платят за что? За то что работаете или присутствуете? Чувствуйте разницу. Народ молчит, верха звереют. Доколе? Они думают, вот подняли цены и все побегут платить. Щаззз. Сейчас перестанет половина из тех, кто платил... Извините за многословие...
          • father
            01.02.2017, 23:04:57
            0
            Вообще-то, они больше не несли слуги. У них есть хозяева, чьи интересы они обслуживают, за наш счет. Капитализм. В худшей форме проявления. (=
            • father
              01.02.2017, 23:05:38
              0
              не наши.
  • Эюя
    01.02.2017, 14:15:37
    9
    http://law.rkomi.ru/files/36/14384.pdf
    По ссылке размещено постановление и указаны сроки капитального ремонта МЖД Республики Коми.
    г. Усинск на 73 странице. Исходя из этого постановления у меня в доме в этом году будет капитальный ремонт лифтового хозяйства, только лифта у нас в доме по Нефтяников 42 никогда и не было. Видимо лестницы покрасят)))
    • Rio
      01.02.2017, 14:38:29
      5
      Максимум помоют.
  • Алеша
    01.02.2017, 16:12:41
    6
    Все о том же
    ГАЙЗЕРА КАЖДЫЙ ДЕНЬ РАССТРЕЛИВАЮТ ЗА КАКИЕ ТО ЗАВЫШЕННЫЕ ТАРИФЫ ХОТЯ С ЕГО АРЕСТОМ НИ КТО ЗАНИЖЕННЫХ НЕ ВИДЕЛ А ТУТ ТЕ ЖЕ ЯЙЦА ТОКА ВООБЩЕ ХРЕН ПОЙМЕШЬ С КАКОГО БОКУ...
    • father
      01.02.2017, 23:08:01
      0
      Алеша! Он не делился!
      Все остальное, делал правильно!
  • Я не знаю
    01.02.2017, 16:30:53
    -1
    Во б**, пролетарии шумят )) А чего тут шумите? Чего ни одного предложения и замечания в министерство не было? Ссыте? Или ума не хватает?
  • Мнение
    01.02.2017, 16:58:56
    5
    Интересная формулировка: "Жители Коми не предложили изменений..." А где-когда-как надо было предлагать? Даже если орать - никто не услышит. Имею опыт подобных "предложений", результат - "мы вас не слышим..."
    • человек
      01.02.2017, 18:57:13
      1
      Ну вы маленько замечтались. Это же не выборы депутатов .чего шуметь то по пустякам?
  • Обыватель
    01.02.2017, 20:34:13
    0
    Многим все же "не доходит"...любую собственность в первую очередь должен,а точнее обязанный собственник содержать самостоятельно содержать.Каждый дом рано или поздно приходится ремонтировать.Значит давайте сами организовываться ,собирать деньги и ремонтировать.
  • Йцукен
    01.02.2017, 23:01:10
    2
    Кажется властям коми очень хочется что бы усинск все покинули и тут остался вахтовый посёлок. Выживают население города. По другому такую дикость не объяснить
  • -_-
    02.02.2017, 16:07:26
    0
    вот тут немного буковок про фонды капремонта http://www.activist.msk.ru/2017/01/blog-post_31.html
    "не платите без договора, не платите, это чистая афёра, если без договора. «Финансовое посредничество» - это услуга. А на любую услугу должен быть договор. Если они несут всякую фигню, что типа один раз заплатил – и типа подписал договор, нет, извините меня. Дурачков вы из нас не сделаете. Сделка по Гражданскому кодексу – это письменная сделка. Так что давайте с вами всё пропишем, все обязательства друг перед другом, и все права. А пока что даже в суд они не имеют права подавать, потому что в исках они не пишут, какие же их права нарушены. Их никто на общем собрании не выбирал, с ними договор не заключал, платежек мы от этой шарашкиной конторы не получали. А тот ЕПД, который нам бросают в ящики – анонимный. Там про Фонд капитального ремонта ни слова, про его адрес ни слова, и про его счета ни слова" (с)
  • -_-
    02.02.2017, 16:11:42
    0
    Есть еще одна фишка по этому "ремонту". На официальном сайте по капитальному ремонту находишь свой дом и дату когда будет производится ремонт, затем делаешь принтскрин экрана и сохраняешь это на год. Через год делаешь аналогичную операцию и сравниваешь результат. Будешь наверняка удивлен тем, что дата ремонта сместилась в даль на целый год. В нашем случае был 2035 год, стал 2036. И так можно смещать до бесконечности. МММ отдыхает.
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