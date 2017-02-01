Баскетболисты Усинска - первые в Республике!

Они провели чемпионат без единого поражения.

30 января в Ухте завершилось Первенство Республики Коми по баскетболу среди юношей и девушек 2001 года рождения.

Соревнования проходили в спортивном комплексе «Буревестник» с 26 по 30 января 2017 года. В соревнованиях приняло участие 7 команд юношей: Воркута, Инта, Усинск, Печора, Сыктывкар, Емва, Ухта и 4 команды девушек: Сыктывкар, Воркута, Ухта и Ухта-2.

Среди команд юношей победителем соревнований стала команда города Усинска (тренер команды Мишок Виктор Алексеевич)!

Ребята выиграли все 6 матчей и получили максимальное количество баллов - 12. Самы напряженный матч состоялся с командой Инты - финальный счёт - 68:63. В остальных поединках разрыв оказался ещё более существенный.

Второе место у команды Ухты (тренер команды Николаев Александр Сергеевич). Ухтинцы проиграли только усинцам и заработали в сумме 11 очков. На третьем месте - команда Сыктывкара (тренер команды Витков Олег Викторович).

По итогам соревнований у девушек города Воркуты - 3 место (тренер команды Фирсова Наталья Михайловна), у команды Ухты - 2 место (тренер команды Орловская Татьяна Борисовна). Победителем Первенства стала команда города Сыктывкара (тренер команды Рожко Юлиана Альбертовна).

Поздравляем наших чемпионов!

(с) Усинск.Онлайн