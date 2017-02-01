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01.02.2017 11:45
Постеснялась признаться
На пенсионерку из Усинска завели уголовное дело за присвоение денег из найденного кошелька.
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В полицию Усинска обратилась женщина. В одном из отделений банка она забыла кошелёк. Когда вернулась - кошелёк лежал на месте, однако в нём не доставало 3500 рублей.

В помещении присутствовала и ещё одна женщина, которая на вопрос, не заметила ли она, кто вытащил деньги, ответила, что ничего не знает.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что именно эта женщина и похитила деньги из кошелька. Как она сама призналась, она увидела "беспризорный" кошелёк, решила забрать оттуда деньги, а после признаться хозяйке постеснялась, ведь это означало вытащить деньги из своего кармана.

Полицейским задержанная - женщина 1961 года - пояснила, что деньги потратила на продукты.

В данный момент в отношении неё возбуждено уголовное дело.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (29)

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  • ну да
    01.02.2017, 11:58:16
    30
    сейчас впаяют лет несколько. Не миллиард же украла...
    • -=-=
      01.02.2017, 12:02:24
      5
      Почему украла? Взяла. Потеряла- можешь не рассчитывать, что вернут, или вернут полностью. Пенсионерка взяла вознаграждение, за кошелек с остатками, могла бы и всё схапать.
  • Н
    01.02.2017, 12:20:51
    3
    Воровать надо по честному.
  • Обыватель
    01.02.2017, 12:33:05
    0
    Ситуация конечно же сложная.Вообще то женщина присвоила чужие деньги."Нашла" это когда человек пытается отдать хозяину утерянного предмета.Здесь же она попыталась утаить содержимое найденного.Алчность.Стоило ли мараться.Воровать нужно миллионы.В таком случае "переступи"...для тебя же лучше.
    • Алчность?
      01.02.2017, 13:52:13
      1
      или кушать очень хочется?
      Зачем ей миллионы? Она же на продукты взяла, праздник животу устроить, а дальше - всё вернулась бы на "круги своя"
  • Димон
    01.02.2017, 12:40:35
    24
    Я бы написал отказной. Найденное не является хищением.
    • Димону
      01.02.2017, 22:42:23
      0
      Кофелек-кофелек. Какой кофелек?
      Найти ей нужно было весь кофелек. Честно нашла, несла сдавать.
      • father
        01.02.2017, 22:47:22
        0
        Почитайте внимательно. Дело было в Сбере.
        "В ходе следствия..."
        Там везде камеры. (=
  • Депутат
    01.02.2017, 12:45:50
    -5
    Моя предвыборная компания такова. Не бери, пока не дали.
    • Rio
      01.02.2017, 14:33:46
      1
      Улюкаеву дали. И снова дадут, только уже в других единицах измерения.
    • Тоже депутат
      01.02.2017, 16:08:26
      0
      И когда дают - не бери! Но если бьют, все равно беги!
  • 1234
    01.02.2017, 12:49:58
    21
    Довели наших пенсионеров..
  • Ангел
    01.02.2017, 12:51:31
    10
    С нашими пенсиями крошечными и огромными ценами на квартплату и продукты питания не удивительно, что женщина присвоила чужие деньги. Находка — это вещь, потерянная одним лицом и найденная другим а Кра́жа — тайное хищение чужого имущества. Там грань между ними на столько тонка что для того чтоб определить что это было и как квалифицировать нужно изучить все обстоятельства этого дела.
    • father
      01.02.2017, 13:13:31
      1
      Вчера покупатель забыл на весах картошку...
      Продавец побежала его искать, (=
      В общем, пенсионерка, на будущее, под камерами, не надо ничего подозрительного делать.
      Вынесла, опустошила, выкинула... Чистая!
  • Офигеть
    01.02.2017, 13:39:39
    18
    Руководители себе проценты бешеные ставят
    Есть бумаги! А тут... сразу уголовное! А все перечисленные в комментах про ДК: Хохлов, Сакерин, Андрюшин, Филиппова, Анисимова, до сих пор работают и продолжают ставить проценты. И никакой уголовщины! Страна дураков.
  • Макс
    01.02.2017, 13:45:02
    -2
    Типичное крысятничество , взяла у такой же как и она женщины а не у олигарха .
    • father
      01.02.2017, 22:49:34
      0
      Заметь. Там еще пачка евро была. К ним, она не прикоснулась. )))
  • кон
    01.02.2017, 13:46:43
    5
    ЭТО РОССИЯ
    Так уж заведено у нас, что жульё ворующие огромные цифры
    вместо тюрьмы идут на повышение. Вот сегодня ещё прочитал про Сердюкова https://www.bfm.ru/news/345465
  • Бим
    01.02.2017, 14:02:21
    10
    Одна профукала, другая заныкала... уголовка на второй... раскрытая уголовка выгодна только прокурорским и полицайским
  • Хрен
    01.02.2017, 14:06:44
    6
    Вот и попалась!!!Ну хоть купила себе,чего хотела и поела!!!А полоротая может специально ,,,оставила,,,чтоб узнать,честны ли люди.Не чего щелкать зубами,сама виновата.А эта дама прям криминальный элемент,засудят по самое нихочу....Могли бы и мирно разойтись.Наверно дама с характером!!!!
    • father
      01.02.2017, 14:28:30
      10
      Заявительница, может забрать свое заявление. Тогда можно мировое соглашение подписать.
      Тогда будет ниже процент преступности, а не раскрываемости. (=
      Рекомендую.
  • Усинец
    01.02.2017, 16:21:27
    10
    Аналогичная история
    Дочка 11 лет любительница носить свой телефон яблочный 5S в руках. Замечаний по этому поводу было сделано вагон и тележка.
    Вот, 13.09.16 , днем, часа в 2, расплачиваясь на кассе магазина за сок, положила его на полку у кассы. Полку эту кассиру с его места не видно. Кошелек и сок забрала, трубку забыла. Вернулась минут через 20, трубки нет. Позвонила нам с супругой, поплакалась. Запустил айклуд, телефон отключен. Вечером после работы заехал в магазин, пообщался с охраной, объяснил ситуацию. Пошли к ним, отсмотрели примерный временной интервал по камерам. Нашли дочку, нашли как оставила, установили тетеньку (возраст 55-60, одета далеко не бедно), которая увидев телефон, попросила у кассира рекламку с товарами, а потом накрыв бумажкой запихала в авоську вместе с продуктами. С монитора сделал фото тети и запись. Она еще карту сети предъявляла. У кассиров выяснил номер, но персональных данных не предоставили, только по запросу полиции. По времени было где-то 22.30-23.00.
    В 23.30-00.00 был в отделе, дежурному объяснил ситуацию, попал к дежурному следователю. И внимание, материал он принял, а в заявлении мне указал, что Я ПРОШУ УСТАНОВИТЬ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТЕЛЕФОНА ЗАБЫТЫЙ ДОЧЕРЬЮ ПРИ СЛЕДУЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. Т.е. не установить личность, не найти вора и т.д. Т.к. данное деяние хищением, кражей не является. Находка. А с находкой каждый по совести поступает.
    Через пару дней звонит мне охранник из магазина, говорит, тетя здесь. Задерживать ее не имеют права, да и я по сути ей предъявить ничего не могу. В отделе узнал, что следак отписал участковому. Участковый спустя 4 дня зашел в магаз и попросил охранника в следующий раз тетю задержать до его прихода. 19.09.2016 звонит мне участковый с вопросом, забирать телефон буду или он его в архив вещдоков оформит. Утром 20.09.16 был у участкового, писал бумажки, что получил яблочко обратно, претензий к действиям полиции не имею. Тете не было ничего. По заявлению местонахождение телефона было установлено и возвращено владельцу. Дело закрыто. Участковому вручил от души пару пирогов и термос чаю. Восстанавливая учетку на трубке понял, что пользовался ребенок лет 12-14, возможно внук тетки.
    Может и с этой женщиной, что нашла кошелек и взяла денежку, поступят также гуманно.
    • ???!!!
      03.02.2017, 2:36:08
      0
      Что ваша дочка,11 лет ,в 22.30 не была дома,а шарохалась по улице и магазинам???!!!!
      • smeyn
        03.02.2017, 4:19:04
        0
        гляжу в книгу, вижу фигу
  • ангелу
    01.02.2017, 16:44:06
    2
    Деньги ,тем более "найденные" - это всегда был соблазн.Вот человек и не выдержал испытания на "соблазн".Такой человек всегда возьмет то ,что по его мнению находится без контроля.
  • ю
    01.02.2017, 17:31:39
    3
    Украла бы или взяла бы 3,5 миллиарда и не было бы уголовного дела- и " волки были бы сыты и овцы целы". А так, что с неё взять, поэтому и уголовное дело. И никто не осуждает эту пенсионерку, которая потратила деньги на продукты и дело даже не в этом.
    А в том, как они быстро сработали и отчитаются успешно.
    Вот только, где жульё, ворьё и прочие мошенники воруют миллиарды или даже миллионы, их там нет, а если где-то и есть, так это по команде с самого верха.
    • father
      01.02.2017, 20:53:56
      0
      Все дело в ответственности.
      За миллиарды (или даже за миллионы) - убивают.
  • Ололоша
    03.02.2017, 9:44:28
    0
    Произвол
    https://pravorub.ru/articles/20769.html
    "В одном из отделений банка она забыла кошелёк" Пхаха.
    "Забыла", логически расценивается больше как "потеряла", а не оставила на хранение.
  • Мари
    03.02.2017, 10:32:31
    0
    Читаю комментарии и ужасаюсь. Люди, вы о чем говорите? Потерял, нашел... НИКОГДА не бери чужого!!!
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