Постеснялась признаться

В полицию Усинска обратилась женщина. В одном из отделений банка она забыла кошелёк. Когда вернулась - кошелёк лежал на месте, однако в нём не доставало 3500 рублей.
В помещении присутствовала и ещё одна женщина, которая на вопрос, не заметила ли она, кто вытащил деньги, ответила, что ничего не знает.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что именно эта женщина и похитила деньги из кошелька. Как она сама призналась, она увидела "беспризорный" кошелёк, решила забрать оттуда деньги, а после признаться хозяйке постеснялась, ведь это означало вытащить деньги из своего кармана.
Полицейским задержанная - женщина 1961 года - пояснила, что деньги потратила на продукты.
В данный момент в отношении неё возбуждено уголовное дело.
(с) Усинск.Онлайн
"В ходе следствия..."
Там везде камеры. (=
Продавец побежала его искать, (=
В общем, пенсионерка, на будущее, под камерами, не надо ничего подозрительного делать.
Вынесла, опустошила, выкинула... Чистая!
вместо тюрьмы идут на повышение. Вот сегодня ещё прочитал про Сердюкова https://www.bfm.ru/news/345465
Тогда будет ниже процент преступности, а не раскрываемости. (=
Рекомендую.
Вот, 13.09.16 , днем, часа в 2, расплачиваясь на кассе магазина за сок, положила его на полку у кассы. Полку эту кассиру с его места не видно. Кошелек и сок забрала, трубку забыла. Вернулась минут через 20, трубки нет. Позвонила нам с супругой, поплакалась. Запустил айклуд, телефон отключен. Вечером после работы заехал в магазин, пообщался с охраной, объяснил ситуацию. Пошли к ним, отсмотрели примерный временной интервал по камерам. Нашли дочку, нашли как оставила, установили тетеньку (возраст 55-60, одета далеко не бедно), которая увидев телефон, попросила у кассира рекламку с товарами, а потом накрыв бумажкой запихала в авоську вместе с продуктами. С монитора сделал фото тети и запись. Она еще карту сети предъявляла. У кассиров выяснил номер, но персональных данных не предоставили, только по запросу полиции. По времени было где-то 22.30-23.00.
В 23.30-00.00 был в отделе, дежурному объяснил ситуацию, попал к дежурному следователю. И внимание, материал он принял, а в заявлении мне указал, что Я ПРОШУ УСТАНОВИТЬ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТЕЛЕФОНА ЗАБЫТЫЙ ДОЧЕРЬЮ ПРИ СЛЕДУЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. Т.е. не установить личность, не найти вора и т.д. Т.к. данное деяние хищением, кражей не является. Находка. А с находкой каждый по совести поступает.
Через пару дней звонит мне охранник из магазина, говорит, тетя здесь. Задерживать ее не имеют права, да и я по сути ей предъявить ничего не могу. В отделе узнал, что следак отписал участковому. Участковый спустя 4 дня зашел в магаз и попросил охранника в следующий раз тетю задержать до его прихода. 19.09.2016 звонит мне участковый с вопросом, забирать телефон буду или он его в архив вещдоков оформит. Утром 20.09.16 был у участкового, писал бумажки, что получил яблочко обратно, претензий к действиям полиции не имею. Тете не было ничего. По заявлению местонахождение телефона было установлено и возвращено владельцу. Дело закрыто. Участковому вручил от души пару пирогов и термос чаю. Восстанавливая учетку на трубке понял, что пользовался ребенок лет 12-14, возможно внук тетки.
Может и с этой женщиной, что нашла кошелек и взяла денежку, поступят также гуманно.
А в том, как они быстро сработали и отчитаются успешно.
Вот только, где жульё, ворьё и прочие мошенники воруют миллиарды или даже миллионы, их там нет, а если где-то и есть, так это по команде с самого верха.
За миллиарды (или даже за миллионы) - убивают.
"В одном из отделений банка она забыла кошелёк" Пхаха.
"Забыла", логически расценивается больше как "потеряла", а не оставила на хранение.