Постеснялась признаться

На пенсионерку из Усинска завели уголовное дело за присвоение денег из найденного кошелька.

В полицию Усинска обратилась женщина. В одном из отделений банка она забыла кошелёк. Когда вернулась - кошелёк лежал на месте, однако в нём не доставало 3500 рублей.

В помещении присутствовала и ещё одна женщина, которая на вопрос, не заметила ли она, кто вытащил деньги, ответила, что ничего не знает.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что именно эта женщина и похитила деньги из кошелька. Как она сама призналась, она увидела "беспризорный" кошелёк, решила забрать оттуда деньги, а после признаться хозяйке постеснялась, ведь это означало вытащить деньги из своего кармана.

Полицейским задержанная - женщина 1961 года - пояснила, что деньги потратила на продукты.

В данный момент в отношении неё возбуждено уголовное дело.

(с) Усинск.Онлайн