В Усинске 10 фермеров смогут претендовать на 3 миллиона рублей

Об этом рассказала во время прямой линии в Общественной приемной главы Коми в Сыктывкаре начальник отдела малых форм хозяйствования и взаимодействия с сельскими территориями регионального министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Елена Кузнецова.

Как отметила Елена Кузнецова, еще в 2014 - начале 2015-го число КФХ в регионе сокращалось. Потом тенденция изменилась. Так, на 1 января 2016-го в Коми было зарегистрировано 407 крестьянско-фермерских хозяйств. Спустя 10 месяцев - к 1 ноября - уже 527.

Больше всего КФХ в Сыктывкаре (55), Прилузье (53), Ижемском (51), Усть-Куломском (47) и Усть-Вымском (43) районах.

Не лишен этой формы хозяйствования и север республики. В частности, 14 КФХ зарегистрировано в Ухте, 10 - в Усинске, 6 - в Инте и 4 - в Воркуте.

Быстрее, чем в других муниципальных образованиях, число КФХ в минувшем году увеличивалось в Усть-Вымском, Усть-Куломском районах и в Прилузье.

- Оформить КФХ и получить право на господдержку несложно, - рассказала Елена Кузнецова. - Для этого житель республики должен в подать в налоговую инспекцию заявление, что он желает стать индивидуальным предпринимателем - главой КФХ (не путать с обычным ИП). Сюда же надо приложить квитанцию об оплате госпошлины на сумму 800 рублей и документы о фактическом месте проживания. Регистрацию после этого должны провести в течение 5 рабочих дней. Далее надо обратиться в территориальный отдел минсельхозпрода республики. Заполнить там по форме соглашение, которое будет передано в столицу Коми на подпись министру. Получив соответствующую визу, теперь уже глава КФХ получит право на субсидии.

При этом, по словам Елены Кузнецовой, можно будет получать доплаты на содержание сельхозживотных. Например, по 5 тысяч рублей в квартал на содержание каждой головы крупного рогатого скота. Можно получать субсидии на выпускаемую сельхозпродукцию, покупку скота и т.д.

Начинающему фермеру можно будет заявиться и на грант до 3 миллионов рублей. В этом случае соискатель должен будет внести до 10% от суммы гранта из собственных средств.

- Важно, чтобы люди понимали, что работа в сельском хозяйстве предполагает тяжелый ежедневный труд. Чтобы попробовать свои силы, лучше начать с личного подсобного хозяйства. В этом случае не нужно будет регистрироваться. И такая деятельность не будет облагаться налогом. Произведенную же продукцию можно потреблять в семье, а излишки - продавать, также получая за это определенную субсидию от государства, - посоветовала Елена Кузнецова.