С 1 февраля в Коми заработал новый порядок компенсации родительской платы за детский сад

Теперь эту льготу смогут получить только семьи, документально подтвердившие свой среднедушевой доход, который не должен быть выше полутора прожиточных минимумов, установленных в регионе на душу населения по природно-климатическим зонам. Соответствующее постановление правительства Коми опубликовано на официальном портале региона.
Утвержденный документ вносит изменения в правительственное постановление от 14 февраля 2007 года, которым до этого момента регламентировался порядок предоставления компенсации родительской платы, добавляя в него критерий нуждаемости при выплате этой льготы. Постановление также определяет порядок назначения и получения компенсации для родителей или законных представителей. Ко всему прочему, в документе представлена форма заявления, которую предстоит заполнить родителям или законным представителям при обращении за компенсацией.
Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования, но распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2017 года.
Напомним, в декабре 2016 года Госсовет Коми принял поправки в республиканский закон «Об образовании», по которым на компенсацию родительской платы за детский сад вправе рассчитывать только семьи со среднедушевым доходом не выше полутора прожиточных минимумов, установленных в регионе на душу населения по природно-климатическим зонам.
Как ранее сообщала первый заместитель министра образования Коми Вероника Лесикова, в северной природно-климатической зоне, куда входят Воркута, Инта, Печора, Усинск, Ижемский и Усть-Цилемский районы, для получения компенсации эта цифра не должна превышать: 42 тысячи 936 рублей - для семьи из двух членов (ребенок и родитель), 64 тысячи 345 рублей - для семьи из трех членов (двое родителей и ребенок), 64 тысячи 462 рубля - для семьи из трех членов (один родитель и двое детей), 85 тысяч 872 рубля - для семьи из четырех человек.
Для южной природно-климатической зоны, куда входят другие 14 муниципалитетов, эта сумма несколько ниже: 35 тысяч 943 рубля для семьи из двух членов (ребенок и родитель), 54 тысячи 621 рубль - для семьи из трех членов (двое родителей и ребенок), 53 тысячи 208 рублей - для семьи из трех членов (один родитель и двое детей), 71 тысяча 886 рублей - для семьи из четырех человек.
Чтобы получить компенсацию, родителям или опекунам детей, посещающих детский сад, необходимо предоставить в образовательную организацию заявление по установленной форме с указанием членов семьи и копиями документов, удостоверяющих их личности - паспорт для взрослых и свидетельство о рождении для детей. Обязательными для предоставления также стали документы, подтверждающие уровень доходов семьи за предыдущие 12 календарных месяцев, то есть при подаче документов в феврале за период с 1 февраля 2016 года по 31 января 2017 года. Как правило, это справка по форме 2-НДФЛ. Также документы можно подать в управление образования муниципалитета.
Если семья состоит на учете в соцзащите как малоимущая, то родителям не нужно подтверждать свои доходы по форме 2-НДФЛ, достаточно просто предъявить соответствующую справку. В таком случае компенсация будет назначена на срок действия справки (шесть месяцев), дальше необходимо будет подтвердить новой справкой о статусе малоимущих.
При этом справку о составе семьи получать не нужно - родитель в своем заявлении должен указать состав семьи самостоятельно. В составе семьи не учитываются бабушки и дедушки, за исключением тех случаев, когда они являются опекунами ребенка.
Как указано в документе, решение о предоставлении или об отказе в компенсации принимается уполномоченным органом в течение семи рабочих дней со дня регистрации заявления и документов. Уполномоченный орган письменно сообщает заявителю о принятом решении в течение трех рабочих дней со дня его принятия.
После принятия положительного решения компенсация родительской платы за детский сад будет начисляться с 1 февраля. При этом постановлением правительства Коми предусмотрен трехмесячный переходный период для тех, кто не успеет подготовить необходимые документы в феврале. В случае если родители представят справки в марте или апреле, компенсация им будет начислена за февраль, март и апрель. После предоставления справок компенсация родительской платы будет назначена на следующие 12 месяцев, спустя которые заявление нужно будет подать повторно.
Напомним, до введения критериев нуждаемости компенсация родительской платы за детский сад в Коми выплачивалась родителям примерно 51 тысячи детей. По предварительным оценкам, новый порядок сократит число получателей примерно на 10 тысяч семей. При этом сохранится поддержка наиболее социально уязвимых групп населения, в частности, сельских жителей, многодетных и малоимущих семей, а также семей с низким уровнем дохода.
такой родительской платы на третьего ребенка и последующих детей.