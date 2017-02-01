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01.02.2017 15:10
В Усинске гости из Кировской области организовали казино

Следственным отделом по городу Усинск СУ СК России по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении нескольких жителей Кировской области, подозреваемых в незаконных организации и проведении азартных игр, совершенных группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч.2 ст.171.2 УК РФ).

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По данным следствия, фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, в помещении по улице Парковой организовали и проводили вне игорной зоны азартные игры с использованием электронных игровых аппаратов в количестве не менее 7 штук. В декабре 2016 года незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов с изъятием игрового оборудования.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, определение роли каждого из соучастников, получение и закрепление доказательственной базы.

Комментарии (15)

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  • Ujcnm
    01.02.2017, 15:32:47
    1
    Мне еще в сентябре приходило сообщение в социальной сети об открытии данного казино.
    • Ллр
      01.02.2017, 15:59:05
      6
      Видать, тогда делились.
  • Алеша
    01.02.2017, 16:08:31
    17
    Карты денги
    А НА СТОИТЕЛЕЙ И НФТЯНИКОВ "ПОБЕДА" ТАМ ПОХОДУ В СПОРТЛОТО ИГРАЮТ)))
    • Вексельная система
      01.02.2017, 17:17:12
      13
      Победа
      Нет, там уже в векселя деньги вкладывают, лотерейные билетики закончились))) Все прекрасно понимают, что там игровые автоматы, но все прекрасно и безнаказанно продолжает работать, видимо сверху кто то хорошо крышует весь этот бизнес!!!
  • а ишшо
    01.02.2017, 16:35:54
    17
    Кировские женщины низкого социального поведения организовали в подъездах и лифтах рекламные площади по оказанию их услуг. И местные органы в курсах, т.к. в их подъездах то же самое, но почему то не наказывают....
    • lol
      01.02.2017, 17:12:43
      0
      за что ? наказывать))
      • лолу
        03.02.2017, 2:28:10
        0
        За то,что они-шалапендры,разносчицы всякой заразы!!!!
  • 2
    01.02.2017, 17:09:37
    18
    Казино "Мимино" Нефтяников 52!!!! Сборище нерусских казиномэнов, не проехать не пройти!
    • дядя
      01.02.2017, 17:15:37
      5
      понаехали, чебуреки
  • father
    01.02.2017, 20:48:18
    1
    Да они переехали просто.
    Теперь это называется "МИР КВЕСТОВ" (=
  • гость
    01.02.2017, 21:29:04
    7
    По Строителей и Нефтяников наверно они уже в законе. Поэтому и не трогают.А наши ЧИНОВНИКИ на местах СЛЕПЫЕ!!!
    • Вексель
      01.02.2017, 22:08:20
      5
      Да не слепые они, они просто все это покрывают, т.к. имеют наверное с этого прибыль.
      • father
        01.02.2017, 22:42:42
        1
        Может просто крыша повыше?
        Пикнешь - закопают (поменяют).
        Возле КГБ, машин стало больше в семь раз, чем было в моей молодости. (=
  • А то!
    02.02.2017, 17:58:42
    3
    Крыша у "побед" по строякам и нефтякам, такая же мощная, как у нашего главы городского округа. Вся крыша мышинная в сыктывкаре.
    Пока будет работасть в сыкте - у нас точно не закроют.
    Пока в думе земляки и дяди, тоже ничего не поменяется. Тендеры так и будут через "главу" идти.
    А для коми парней вина и зрелищ. Ну и пенсионный возраст...
    • знаю!!!!
      03.02.2017, 2:29:50
      0
      берите выше-
      крыша у Побед московская)))
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