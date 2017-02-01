В Усинске гости из Кировской области организовали казино

Следственным отделом по городу Усинск СУ СК России по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении нескольких жителей Кировской области, подозреваемых в незаконных организации и проведении азартных игр, совершенных группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч.2 ст.171.2 УК РФ).

По данным следствия, фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, в помещении по улице Парковой организовали и проводили вне игорной зоны азартные игры с использованием электронных игровых аппаратов в количестве не менее 7 штук. В декабре 2016 года незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов с изъятием игрового оборудования.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, определение роли каждого из соучастников, получение и закрепление доказательственной базы.