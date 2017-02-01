На дорогах Усинска появятся рубежи контроля ПДД

УГИБДД МВД по Республике Коми планирует до 2019 года установить несколько рубежей контроля на дорогах Усинска.

До 2019 года на дорогах Коми будут установлены 77 новых рубежей контроля. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвящённой итогам 2016 года, рассказал и.о. начальника УГИБДД МВД по Коми Андрей Перловас. По мнению главного республиканского автоинспектора, эта мера позволит существенно снизить аварийность и повысит сознательность водителей.

Всего до 2019 года в Коми планируется установить 77 новых рубежей контроля. В том числе новые системы фото и видеофиксации в дополнение к имеющимся появятся в Сыктывкаре (31 система), Ухте (13), на трассе Вятка и дорогах республиканского значения (10), на автодороге Максаковка – Нювчим.

Как рассказал и.о. начальника республиканской госавтоинспекции Андрей Перловас, общая стоимость проекта оценивается в 400 млн рублей, идет разработка проектно-сметной документации.

- В Сыктывкаре при установленных 17 рубежах нам удалось стабилизировать состояние аварийности. С момента установки камер заметно начала падать аварийность, - отчитался о пользе фото и видеофиксации на дорогах Андрей Перловас.

Также, по его словам, если все пойдёт по плану, то несколько рубежей до 2019 года появятся и в Усинске.

При этом ряд уже установленных систем до июня этого года, когда вступит в силу новых ГОСТ на системы фото и видеофиксации, ждет некоторая модернизация. Так, в Сыктывкаре автоинспекторам придется поработать над передвижными системами – «треногами».

- Думаю, к июню мы приведем их в соответствие. Эти «треноги» поддаются доработке, с производителями мы уже связались, стоимость доработки составит не более 60 тысяч рублей по ценам прошлого года за один прибор. Мы их доработаем и они продолжат свою работу в том же режиме, а, может, и активнее, - пообещал Андрей Перловас.