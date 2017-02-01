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01.02.2017 17:40
На дорогах Усинска появятся рубежи контроля ПДД

УГИБДД МВД по Республике Коми планирует до 2019 года установить несколько рубежей контроля на дорогах Усинска.

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До 2019 года на дорогах Коми будут установлены 77 новых рубежей контроля. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвящённой итогам 2016 года, рассказал и.о. начальника УГИБДД МВД по Коми Андрей Перловас. По мнению главного республиканского автоинспектора, эта мера позволит существенно снизить аварийность и повысит сознательность водителей.

Всего до 2019 года в Коми планируется установить 77 новых рубежей контроля. В том числе новые системы фото и видеофиксации в дополнение к имеющимся появятся в Сыктывкаре (31 система), Ухте (13), на трассе Вятка и дорогах республиканского значения (10), на автодороге Максаковка – Нювчим.

Как рассказал и.о. начальника республиканской госавтоинспекции Андрей Перловас, общая стоимость проекта оценивается в 400 млн рублей, идет разработка проектно-сметной документации.

- В Сыктывкаре при установленных 17 рубежах нам удалось стабилизировать состояние аварийности. С момента установки камер заметно начала падать аварийность, - отчитался о пользе фото и видеофиксации на дорогах Андрей Перловас.

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Также, по его словам, если все пойдёт по плану, то несколько рубежей до 2019 года появятся и в Усинске.

При этом ряд уже установленных систем до июня этого года, когда вступит в силу новых ГОСТ на системы фото и видеофиксации, ждет некоторая модернизация. Так, в Сыктывкаре автоинспекторам придется поработать над передвижными системами – «треногами».

- Думаю, к июню мы приведем их в соответствие. Эти «треноги» поддаются доработке, с производителями мы уже связались, стоимость доработки составит не более 60 тысяч рублей по ценам прошлого года за один прибор. Мы их доработаем и они продолжат свою работу в том же режиме, а, может, и активнее, - пообещал Андрей Перловас.

Комментарии (14)

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  • В два часа
    01.02.2017, 17:56:33
    8
    2 года будут вешать камеры и ставить триноги? Это мы уже проходили))) Позорище
  • я щось не зрозумив
    01.02.2017, 19:43:13
    -11
    А що тенпер не мож всих пидряд обувати...
  • Житель
    01.02.2017, 20:18:50
    10
    Вот зачем тратить на это кучу денег, если у нас уже и так куча знаков запрещающих , везде ограничение скорости висит????У нас что УКАД(усинская кольцевая авто.дорога) вокруг города?Или у нас трасса до Печоры в 4 ряда?Ау большие дяди ВАм что деньги некуда потратить?Дороги лучше отремонтируйте, и замените всех лежащих копов на заводское исполнение,а не бетон.Стока денег вбухивать не понятно на что,ну ладно Сыктывкар ,Ухта, в Усинске и так черепаший ход, а не езда
    • Я
      01.02.2017, 20:40:09
      4
      Жителю
      Заводские лежаки себе дома положи,а наши самодельные не трожь-они и безопаснее для подвески авто,а функции ограничения скорости выполняют не хуже.
      • НК
        01.02.2017, 22:26:09
        -2
        Это взаимоисключающие параграфы. Если препятствие безопасней для подвески, то его можно переезжать на большей скорости.
        • Я
          02.02.2017, 0:48:16
          1
          Для НК
          Заводской лежак можно проехать на любой скорости,а на самодельном после 60км\ч подлетишь в воздух.При скорости от 0 до 30 на самодельном лежаке комфортно,а на заводском резиновом хоть 5 хоть 30 км\ч подвеске достаётся сильнее.
  • эээ
    01.02.2017, 20:57:23
    5
    подождите-подождите, а что с камерами на перекрёстках? Для красоты? Обещали ж их подключать когда то
    интееерееесно
    • Владимир
      03.02.2017, 10:26:47
      0
      Камеры работают, но они просто снимают и передают инфу в полицию на 60 лет.
  • Валерий
    01.02.2017, 21:14:01
    7
    Все 77 штук поставте на участке Каджером - Ираёль!!!
  • Мося
    02.02.2017, 0:38:59
    9
    Смешно..Какие еще камеры? Тут и так тормозишь через каждые 50 метров... То светофор то лежачие и пешеходные. Даже не разгонишься.
    • Мосе
      02.02.2017, 7:52:25
      1
      Вы не понимаете, им бюджет нужно пополнять любой ценой. Не будут на улице стоять, камеры им принесут желанную копеечку. А стоять будут на зимнике. Там камер нет. Кто в теме, тот понимает...
  • Миша
    02.02.2017, 10:23:29
    2
    400 млн на 77 рубежей контроля !
    5 млн 195 тыс рублей на ОДИН рубеж контроля !!! Нет слов ....
    Лучше эти деньги на дороги потратить на самых аварийных участках.
  • Иванов
    02.02.2017, 11:05:34
    2
    ооохххх щас минусов получууу ...

    "рубежи" ставят из за того что никто не соблюдает ПДД ...
    знают - но не соблюдают ...

    а когда придут "письма счастья" многие вспомнят что НАДО ... а чтоб дороги не были забиты - пешком ходить надо или на городском-производственном транспорте ездить ...
    а то в соседний подъезд ездят и жалуются ....

    БЕЗНАКАЗАННОСТЬ ПОРОЖДАЕТ БЕЗЗАКОННОСТЬ ...

    у нас поэтому и не стоят до сих пор - круто-блатным чтоб штрафы не приходили ... для таких деньги (штрафы) не очень бьют по карману - а вот оплачивать бегать мучиться надоест ....
  • Йогурт
    02.02.2017, 15:10:36
    2
    В городе где пять перекрестков и пять светофоров камеры будут устанавливать 2 года? ГИБДД как всегда на высоте
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