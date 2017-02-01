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01.02.2017 18:20
Выход на пенсию откладывается на неопределенный срок

В Правительстве процесс обсуждения повышения пенсионного возраста в России перешел в технологическую плоскость, то есть определяется, насколько именно повысить возраст выхода на пенсию и каким категориям граждан.

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Принципиальное решение повысить пенсионный возраст для россиян принято. Сейчас дискуссии ведутся о том, когда объявлять об этом решении, а также о конкретных параметрах повышения пенсионного возраста с учетом детального анализа социально-экономических последствий. Существует несколько позиций по этому вопросу. В частности, пока превалирует идея не выравнивать пенсионный возраст для мужчин и женщин.

На совещаниях в правительстве уже не обсуждают, повышать ли пенсионный возраст или нет. Сейчас на повестке два других вопроса — когда объявлять о повышении пенсионного возраста и параметры реформы.

Объявить о решении могут в 2018 году, когда будет сформировано новое правительство. Представитель экспертного сообщества, хорошо знакомый с обсуждением вопроса, добавляет, что, скорее всего, заявление будет синхронизировано с обнародованием основных направлений стратегии долгосрочного социально-экономического развития, которая готовится Центром стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина.

Бывший министр финансов Алексей Кудрин уже давно известен своей последовательной позицией относительно повышения пенсионного возраста. В январе этого года на Гайдаровском форуме он обозначил ее в качестве основы прогноза ЦСР.

Что касается параметров повышения, то пока окончательного решения по этому вопросу нет. Но есть несколько основных вариантов, которые сейчас обсуждаются в правительстве.

Так, один из проектов предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. Причем процесс должен быть постепенным — с шагом на шесть месяцев в год.

Еще один вариант — выровнять пенсионный возраст для мужчин и женщин, повысив его до 63 лет,

В то же время социальный блок, который публично выступает против повышения пенсионного возраста, уже подготовил расчеты, исходя из повышения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и женщин до 60 лет,

В конце прошлого года эти расчеты во время выступления в Финансовом университете при правительстве представил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. По его данным, если с 2019 года власти будут постепенно повышать пенсионный возраст и одновременно увеличат возраст для выплат социальной пенсии, это позволит снизить расходы бюджета на пенсионные выплаты пенсионерам с 2030 года почти на 640 млрд рублей.

В пресс-службе Минтруда заявили, что решение относительно повышения пенсионного возраста еще не принято. Это подтвердил пресс-секретарь вице-премьера Ольги Голодец, которая курирует соцблок. В пресс-службе Минтруда подчеркнули, что позиция министерства остается по этому вопросу неизменной, и напомнили о заявлении главы ведомства Максима Топилина, который говорил ранее, что время для повышения пенсионного возраста еще не пришло.

— Хотя бы потому, что у нас пока не настолько продолжительный период получения пенсии и население к такому решению не готово, — отметил Максим Топилин.

Участники правительственных совещаний сообщили, что для представителей соцблока в случае повышения пенсионного возраста есть принципиальный момент — чтобы оставалась привычная разница в пять лет между женщинами и мужчинами.

— В этом нет никакого демографического смысла, — отмечает источник, близкий к финансовому блоку. — Во-первых, средняя продолжительность жизни женщин выше, чем у мужчин. Во-вторых, если раньше женщины на пенсии сидели с внуками, то сейчас эта традиция во многом ушла в прошлое.

Средняя зарплата у женщин ниже, поэтому, чтобы преодолеть разрыв в пенсиях между представителями разных полов, нужно увеличить время трудового стажа.

Действительно, по данным Росстата, ожидаемая продолжительность жизни мужчин, достигших 60 лет, — 16 лет, женщин, достигших 55 лет, — более 25,5 года. При этом доля представительниц слабого пола в общем количестве людей на заслуженном отдыхе составляет почти 67%. То есть большинство пенсионеров — женщины. При этом они получают пенсии в среднем примерно на 4,5% меньше, чем мужчины.

— Лучшая зарубежная практика свидетельствует о правильности подхода выравнивания пенсионного возраста для мужчин и для женщин. На мой взгляд, 63 года для представителей обоих полов с повышением на шесть месяцев за год — оптимальный вариант. Дело в том, что 63 года — ожидаемая продолжительность здоровой жизни. Кроме того, если процесс растянется на 16 лет, то это нормальный горизонт планирования, достаточный, чтобы понять, что будет с рынком труда и продолжительностью жизни, — отметил директор Научно-исследовательского финансового института Владимир Назаров.

Возможно, за основу будет принят опыт госслужащих. Напомним, что с 1 января 2017 года вступил в силу закон, в соответствии с которым изменяются правила выхода на пенсию для федеральных государственных гражданских служащих (изменения коснутся, по расчетам ПФР, около 70 тыс. чиновников, которые в ближайшее время должны будут выйти на пенсию). Требуемый возраст для назначения им страховой пенсии будет увеличен к 2026 году до 65 лет для мужчин и к 2032 году до 63 лет для женщин. При этом повышение пенсионного возраста будет происходить постепенно — на шесть месяцев в год.

Комментарии (16)

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  • Рабочий и крестьянка
    01.02.2017, 18:56:50
    20
    Презервативы!
    • Гуля
      01.02.2017, 19:31:55
      7
      Полностю с вами согласна!!!
  • человек
    01.02.2017, 19:46:54
    -3
    А чего это женщины раньше мужиков на пенсию? Живут дольше так и на пенсию пусть позже. Да и пенсионному фонду какая разгрузка. РАВНОПРАВИЕ же ж...
    • Дискриминация....
      01.02.2017, 19:56:32
      -5
      Лучше б ты не родился , человек....
  • Обыватель
    01.02.2017, 20:18:33
    13
    С моей точки зрения не учитывается главное.в какой местности работает человек и кем ...Те.кто работают в администрации - конечно же люди не выработавшиеся...они могут выйти на пенсию и мужчины 68 лет,а женщины в 65 лет . Тем более,что в администрации работают единицы.Кто же занимается физическим трудом.да еще на улице - то .все же эта категория людей физически выработанная,и до старости работать на одном уровне?Сил не хватит во многих дожить до пенсии.
  • father
    01.02.2017, 20:41:13
    -3
    Я "ЗА". Только всем до 63.
    Ну раз Социальный блок хочет - женщинам - 60, а мужчинам - 65... Если стремится к усреднению, то всем до 63.
  • статистика
    01.02.2017, 20:56:25
    1
    сейчас работающего населения меньше, чем пенсионеров. А где взять денег, чтоб кормить всю армию чиновников? Чтоб комфортно воровали и жили. Не с пенсионеров же...
  • Валерий
    01.02.2017, 21:07:16
    17
    Вот бараны, молодым никак не устроится на работу, пенсионеры с работы не уходят, т.к. на пенсию не проживёшь!
    А они "лучшая зарубежная практика", а по зарплатам не пробовали воспользоваться зарубежной практикой!!!
    • father
      01.02.2017, 22:39:09
      4
      В зарубежной практике, все грязные производства выведены в . третьи страны. А в офисах, можно и до 73 лет сидеть.
  • Да уж
    01.02.2017, 23:31:04
    4
    Учим своих детей в ВУЗах для того, чтобы после окончания, от безысходности, шли на лопату работать, ибо рабочих мест молодым специалистам попросту не хватает, т.к. место будет занято старой бабулей, которая новые технологии с трудом осваивает. И её фиг сдвинешь с места. Понятно, что на одну пенсию прожить трудно, но молодому поколению тоже нужно шанс давать. А они продляют... В таком обществе не удивительно, что наступает деградация.
  • -_-
    02.02.2017, 9:49:22
    3
    УО докатился
    Ну обмусолили уже вдоль и поперек. Фейковая же новость про повышение пенсионного возраста. Мониторьте тщательнее что ли. На том же ЯПе дочитайте все комменты до конца.
    • -_-
      02.02.2017, 9:55:11
      3
      З.Ы.
      Лучше бы выложили новость, что планируют ввести госпошлину на выдачу лицензий на хранение и ношение оружия в размере 840руб.
  • Гость
    02.02.2017, 11:28:47
    2
    Странно, что не обсуждается повышение пенсионного возраста для работников Крайнего Севера. Мы тоже будем до 63-65 лет на Севере работать? Льготы отнимут?
    • father
      02.02.2017, 11:57:29
      -2
      Это не так просто, вероятно.
      Тут они идут другим путем. (=
      У иногородних, работающих вахтовым методом, уже не столько льгот, сколько их есть у местных...
  • "да уж"
    02.02.2017, 15:36:44
    3
    Молодые.которые учились и получили еще знания кроме дипломов...те работают.Зайдите для наглядности хотя бы в СБЕРБАНК РОССИИ.по ул.Мира 4....Посмотрите.работники молодые толковые специалисты....А вот те.кому родители дипломы купили .а к диплому "мозги" не приложили.головы остались пустыми...пусть начинают с "лопаты"...в течение двух лет под учатся...и если "усвоят" - поднимутся по служебной или карьерной лестнице...
  • Кузьминична
    03.02.2017, 0:19:44
    1
    Дайте работу!С радостью бы работали многие)))Но ведь нет ее.В Средней полосе работы нет,вот и терпим в Усинске,потому что всегда можно подзаработать.А ведь хочется и кости погреть и для себя немножко пожить.
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