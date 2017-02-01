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01.02.2017 18:30
Правительство РФ выделило 500 млн рублей на окончание строительства дороги Нарьян-Мар - Усинск

В текущем году НАО получит 496,2 млн рублей на дорожное строительство, сообщается в опубликованном распоряжении Правительства РФ, подписанном Дмитрием Медведевым.

Это полная стоимость окончания строительства четвертого отрезка трассы, которая свяжет округ с Республикой Коми.

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Правительства РФ распределило 10 млрд рублей на межбюджетные трансферты, предоставляемые в 2017 году регионам. Всего 20 субъектов получат федеральные средства на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития страны проектов. Среди таких проектов - автодорога Нарьян-Мар - Сыктывкар.

В конце декабря 2015 года ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» приступило к строительству четвертого участка автодороги Нарьян-Мар - Усинск. Речь идет о 15-километровом участке трассы со стороны Республики Коми с мостом через реку Харьяха длиной 99 метров, который должен быть введен не позднее конца октября 2017 года. Стоимость контракта составила 1,5 млрд рублей.

В настоящий момент выполняются работы по устройству земляного полотна, монтажу водопропускных труб, осуществляется строительства капитального моста через реку Харьяха, производится монтаж барьерного ограждения, а также ведутся работы по заготовке и транспортировке сопутствующих и инертных материалов на приобъектные склады.

Ненецкий автономный округ является единственным материковым субъектом России, полностью отрезанным от сети федеральных автодорог. Для решения этой проблемы ведется строительство трассы Сыктывкар - Нарьян-Мар, одним из участков которой является дорога Усинск - Нарьян-Мар. Общая стоимость строительства дороги Нарьян-Мар - Усинск оценивается в 10 млрд рублей.

Комментарии (10)

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  • Ого
    01.02.2017, 19:11:10
    -1
    Ценник космический. А у кого-то в хате завалялось 8.5 ярдов.
  • Николас
    01.02.2017, 19:41:40
    5
    А как же дорога усинск - печора
    • Жорж
      02.02.2017, 1:56:26
      5
      Будет. Правда к тому времени нынешняя Россия будет называться Северо-европейская китайская область.
  • Позитифффф
    01.02.2017, 19:53:46
    2
    Будем ждать...... сообшения : долгострой вернулся - денег катастрофически не хватило... Проходили это уже......, неинтересно.
    • хзхз
      01.02.2017, 20:01:34
      3
      Моста не будет. Построят дорогу под водой, по который будут ехать бронепоезда на колесах- это дешевле.
  • человек
    01.02.2017, 20:06:05
    0
    Может даже и не жалко "ярдов". Жалко если всё это развалится через 2-3 года. А так то пусть строят.
  • нууу
    01.02.2017, 20:53:56
    4
    лямов 50 дойдёт до дела после всех откатов, а на 50 лямов километра 1,5 дороги положить. Так что через пару сотен лет достроят дорогу до Усинска.
  • Дим
    01.02.2017, 21:36:03
    4
    Зачем вам вообще эта дорога?И так приезжих хватает.А будет дорога попрут все кому не лень.
  • Лом
    02.02.2017, 1:54:48
    1
    Новая дорога получит название «Из дыры в дыру» и будет считаться полуфедеральной.
    • я
      03.02.2017, 10:40:19
      0
      так то да, только до нас и смогут ездить, дальше то дороги нет, большую часть года
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