Правительство РФ выделило 500 млн рублей на окончание строительства дороги Нарьян-Мар - Усинск

В текущем году НАО получит 496,2 млн рублей на дорожное строительство, сообщается в опубликованном распоряжении Правительства РФ, подписанном Дмитрием Медведевым.

Это полная стоимость окончания строительства четвертого отрезка трассы, которая свяжет округ с Республикой Коми.

Правительства РФ распределило 10 млрд рублей на межбюджетные трансферты, предоставляемые в 2017 году регионам. Всего 20 субъектов получат федеральные средства на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития страны проектов. Среди таких проектов - автодорога Нарьян-Мар - Сыктывкар.

В конце декабря 2015 года ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» приступило к строительству четвертого участка автодороги Нарьян-Мар - Усинск. Речь идет о 15-километровом участке трассы со стороны Республики Коми с мостом через реку Харьяха длиной 99 метров, который должен быть введен не позднее конца октября 2017 года. Стоимость контракта составила 1,5 млрд рублей.

В настоящий момент выполняются работы по устройству земляного полотна, монтажу водопропускных труб, осуществляется строительства капитального моста через реку Харьяха, производится монтаж барьерного ограждения, а также ведутся работы по заготовке и транспортировке сопутствующих и инертных материалов на приобъектные склады.

Ненецкий автономный округ является единственным материковым субъектом России, полностью отрезанным от сети федеральных автодорог. Для решения этой проблемы ведется строительство трассы Сыктывкар - Нарьян-Мар, одним из участков которой является дорога Усинск - Нарьян-Мар. Общая стоимость строительства дороги Нарьян-Мар - Усинск оценивается в 10 млрд рублей.