Станислав Хахалкин: "ЛУКОЙЛ-Коми" один из наших наиболее значимых партнеров

Как рассказали "Комиинформу" в администрации городского округа, в 2016 году объем финансирования соглашения составил 41,6 млн.руб. Эти средства направлены на реализацию проекта по благоустройству Молодежной аллеи, ремонт кровли Дворца культуры, разработку проекта строительства новой школы в городе, приобретение и установку игровых площадок в Усинске, благоустройство территории детского сада №22, приобретение нового школьного автобуса для села Усть-Уса. Приобретен игровой комплекс для д.Новикбож, установка которого будет выполнена в июне 2017 года.
В 2016 году силами администрации Усинска проведена комплексная работа по ремонту семи дворовых территорий: обновлены дорожные покрытия, бордюры, пешеходные и парковочные зоны, входные группы (подъезды). Завершающим этапом ремонта в трех дворах стала установка многофункциональных игровых площадок в рамках проекта "ЛУКОЙЛ - детям". Все они расположены в разных частях Усинска, на улицах Нефтяников, Приполярной и Строителей.
Также дополнительно было отремонтировано дорожное полотно с обустройством тротуара по ул.Нефтяников д.41 и ул. Пионерская д.16 и оборудован, по многочисленным просьбам жителей, парковочный "карман".
В прошлом году в честь 95-летия Республики Коми торжественно открыли Молодежную аллею. После масштабной реконструкции пешеходная зона в центре улицы Молодежной превратилась в музей под открытым небом. Здесь размещены архитектурные формы различной тематики, но все они ведут повествование об истории нашего родного края, его развитии.
"Соглашения о социальном партнерстве у нас подписаны со многими предприятиями, работающими на территории городского округа "Усинск". Хочу отметить, что "ЛУКОЙЛ-Коми" один из наших наиболее значимых партнеров. Работа по реализации соглашений о сотрудничестве социально-ориентирована и направлена на благо наших жителей, - прокомментировал градоначальник Станислав Хахалкин. - Ежегодно подписываемые соглашения способствуют улучшению качества жизни населения в республике и нашем муниципалитете".
Направления сотрудничества между муниципалитетом и ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" по традиции определяются совместно. По соглашению в 2017 году "ЛУКОЙЛ-Коми" на реализацию социальных проектов на территории городского округа направит более 43 миллионов рублей.
Так, по многочисленным просьбам жителей планируется реализовать второй этап благоустройства улицы Молодежной. В новом году будут приобретены и установлены дворовые комбинированные площадки с твердым покрытием в городе и других населенных пунктах.
Планируется, что в 2017 году исполнится давняя мечта усинской молодежи – начнется строительство скейтодрома, полюбившаяся многим горожанам "Тропа здоровья" приобретет новые архитектурные формы и наполнится информацией о флоре и фауне нашего края.
"ЛУКОЙЛ-Коми" окажет поддержку в приобретении нового автомобиля "скорой помощи" для центральной районной больницы.
При поддержке компании реализуется еще один проект - строительство 9-этажного дома. Первая свая большой стройки была забита осенью 2016 года.
2). сразу после облагораживания и реализации очередного проекта- повышение цен. Совпадение?
А по поводу отчетов. (=
Есть армянская пословица - "Делай добро и бросай его в воду".
Другими словами - Че орать-то об этом на всех углах? (=
А от вас? Толк есть? Сами-то, кроме комментариев, к моему псевдоинтеллектуальному плачу, что-то делаете? (=
Лишь бы трекнуть чего. (=
Вычеркнули.
Да пусть Лукойл строит для себя, нам от этого плохо? Построил "для себя дорогу"- всем от этого только хорошо. Или теперь по этой дороге только лукойловцы по пропускам ходят, ездят???
Кстати, изначально дорога там была, но куда-то исчезли несколько плит со временем и часть дороги превратилась в грязь.
Про плиты у них спросите (про те, которые исчезли)))
Так-то конечно. Пусть строят. Водопроводы в Колве, газ туда проводят... Пусть. (=
Вывезли песок- сделали покрытие детям на площадке.
Дети счастливы, родители спокойны за детей.
Что вам не нравиться? Если вы бухгалтер от бога, посчитайте сколько грязного вонючего песка с собачьим д*****м вывезли , предъявите данные о потерях в суд. Мне лично этими мелочами заниматься не интересно. Вас угнетают- действуйте, доказывайте.