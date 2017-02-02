Станислав Хахалкин: "ЛУКОЙЛ-Коми" один из наших наиболее значимых партнеров

Мэрия Усинска представляет информацию о реализации соглашения с компанией "ЛУКОЙЛ-Коми" по итогам 2016 года.

Как рассказали "Комиинформу" в администрации городского округа, в 2016 году объем финансирования соглашения составил 41,6 млн.руб. Эти средства направлены на реализацию проекта по благоустройству Молодежной аллеи, ремонт кровли Дворца культуры, разработку проекта строительства новой школы в городе, приобретение и установку игровых площадок в Усинске, благоустройство территории детского сада №22, приобретение нового школьного автобуса для села Усть-Уса. Приобретен игровой комплекс для д.Новикбож, установка которого будет выполнена в июне 2017 года.

В 2016 году силами администрации Усинска проведена комплексная работа по ремонту семи дворовых территорий: обновлены дорожные покрытия, бордюры, пешеходные и парковочные зоны, входные группы (подъезды). Завершающим этапом ремонта в трех дворах стала установка многофункциональных игровых площадок в рамках проекта "ЛУКОЙЛ - детям". Все они расположены в разных частях Усинска, на улицах Нефтяников, Приполярной и Строителей.

Также дополнительно было отремонтировано дорожное полотно с обустройством тротуара по ул.Нефтяников д.41 и ул. Пионерская д.16 и оборудован, по многочисленным просьбам жителей, парковочный "карман".

В прошлом году в честь 95-летия Республики Коми торжественно открыли Молодежную аллею. После масштабной реконструкции пешеходная зона в центре улицы Молодежной превратилась в музей под открытым небом. Здесь размещены архитектурные формы различной тематики, но все они ведут повествование об истории нашего родного края, его развитии.

"Соглашения о социальном партнерстве у нас подписаны со многими предприятиями, работающими на территории городского округа "Усинск". Хочу отметить, что "ЛУКОЙЛ-Коми" один из наших наиболее значимых партнеров. Работа по реализации соглашений о сотрудничестве социально-ориентирована и направлена на благо наших жителей, - прокомментировал градоначальник Станислав Хахалкин. - Ежегодно подписываемые соглашения способствуют улучшению качества жизни населения в республике и нашем муниципалитете".

Направления сотрудничества между муниципалитетом и ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" по традиции определяются совместно. По соглашению в 2017 году "ЛУКОЙЛ-Коми" на реализацию социальных проектов на территории городского округа направит более 43 миллионов рублей.

Так, по многочисленным просьбам жителей планируется реализовать второй этап благоустройства улицы Молодежной. В новом году будут приобретены и установлены дворовые комбинированные площадки с твердым покрытием в городе и других населенных пунктах.

Планируется, что в 2017 году исполнится давняя мечта усинской молодежи – начнется строительство скейтодрома, полюбившаяся многим горожанам "Тропа здоровья" приобретет новые архитектурные формы и наполнится информацией о флоре и фауне нашего края.

"ЛУКОЙЛ-Коми" окажет поддержку в приобретении нового автомобиля "скорой помощи" для центральной районной больницы.

При поддержке компании реализуется еще один проект - строительство 9-этажного дома. Первая свая большой стройки была забита осенью 2016 года.