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02.02.2017 07:04
Станислав Хахалкин: "ЛУКОЙЛ-Коми" один из наших наиболее значимых партнеров
Мэрия Усинска представляет информацию о реализации соглашения с компанией "ЛУКОЙЛ-Коми" по итогам 2016 года.
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Как рассказали "Комиинформу" в администрации городского округа, в 2016 году объем финансирования соглашения составил 41,6 млн.руб. Эти средства направлены на реализацию проекта по благоустройству Молодежной аллеи, ремонт кровли Дворца культуры, разработку проекта строительства новой школы в городе, приобретение и установку игровых площадок в Усинске, благоустройство территории детского сада №22, приобретение нового школьного автобуса для села Усть-Уса. Приобретен игровой комплекс для д.Новикбож, установка которого будет выполнена в июне 2017 года.

В 2016 году силами администрации Усинска проведена комплексная работа по ремонту семи дворовых территорий: обновлены дорожные покрытия, бордюры, пешеходные и парковочные зоны, входные группы (подъезды). Завершающим этапом ремонта в трех дворах стала установка многофункциональных игровых площадок в рамках проекта "ЛУКОЙЛ - детям". Все они расположены в разных частях Усинска, на улицах Нефтяников, Приполярной и Строителей.

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Также дополнительно было отремонтировано дорожное полотно с обустройством тротуара по ул.Нефтяников д.41 и ул. Пионерская д.16 и оборудован, по многочисленным просьбам жителей, парковочный "карман".

В прошлом году в честь 95-летия Республики Коми торжественно открыли Молодежную аллею. После масштабной реконструкции пешеходная зона в центре улицы Молодежной превратилась в музей под открытым небом. Здесь размещены архитектурные формы различной тематики, но все они ведут повествование об истории нашего родного края, его развитии.

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"Соглашения о социальном партнерстве у нас подписаны со многими предприятиями, работающими на территории городского округа "Усинск". Хочу отметить, что "ЛУКОЙЛ-Коми" один из наших наиболее значимых партнеров. Работа по реализации соглашений о сотрудничестве социально-ориентирована и направлена на благо наших жителей, - прокомментировал градоначальник Станислав Хахалкин. - Ежегодно подписываемые соглашения способствуют улучшению качества жизни населения в республике и нашем муниципалитете".

Направления сотрудничества между муниципалитетом и ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" по традиции определяются совместно. По соглашению в 2017 году "ЛУКОЙЛ-Коми" на реализацию социальных проектов на территории городского округа направит более 43 миллионов рублей.

Так, по многочисленным просьбам жителей планируется реализовать второй этап благоустройства улицы Молодежной. В новом году будут приобретены и установлены дворовые комбинированные площадки с твердым покрытием в городе и других населенных пунктах.

Планируется, что в 2017 году исполнится давняя мечта усинской молодежи – начнется строительство скейтодрома, полюбившаяся многим горожанам "Тропа здоровья" приобретет новые архитектурные формы и наполнится информацией о флоре и фауне нашего края.

"ЛУКОЙЛ-Коми" окажет поддержку в приобретении нового автомобиля "скорой помощи" для центральной районной больницы.

При поддержке компании реализуется еще один проект - строительство 9-этажного дома. Первая свая большой стройки была забита осенью 2016 года.

Комментарии (22)

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  • Филин
    02.02.2017, 7:31:46
    13
    Мы пахали..... Лейфрид сделал, Хахалкин доложил.
    • Ленин
      02.02.2017, 8:30:43
      2
      Ну правильно. Сколько денег вложили, столько и пошло в дело, народ должен знать
  • Фрайер
    02.02.2017, 7:41:56
    2
    Комментарий удален. Нарушение правил сайта
  • эээ
    02.02.2017, 7:47:07
    6
    а деньги РВП где? Говорят там тоже нехило вложились...
  • Алла
    02.02.2017, 8:45:53
    -5
    А толку-то?
    1).местные вандалы круче "ЛУКОЙЛа" и т.д. и т.п.;
    2). сразу после облагораживания и реализации очередного проекта- повышение цен. Совпадение?
    • Алло
      02.02.2017, 9:08:22
      0
      На что повышение цен? Лук-Коми добывает нефть и населению ее вроде как не продает. Чем выше цена на нефть, тем лучше для страны. А вы трейдер что ли? На разнице курсов делаете прибыль))
      • Алла
        02.02.2017, 10:09:54
        -2
        Алло-у
        И не хило торгует бензином с регулярным повышением цен. Вы только нефть едите? Нефтью за ЖКХ платите? Я об общем повышении цен писала. А Вы как-то взяли и всё сусколобили к единому знаменателю- НЕФТЬ!
        • Алле
          02.02.2017, 10:28:32
          2
          Лук-Коми во-первых только добывает нефть, он не производит нефтепродукты и тем более не продает их. А если вы про бензин, то в его цене более 80 процентов это налоги, акцизы и сборы, которые идут в бюджет. В бюджет, повторюсь. Так что домысливайте сами. А если вам хочется просто поплакать из-за того что плохо живется, так в добрый путь)) Я только отмечу, что в Усинске куча предприятий и вот хотелось бы и от них тоже получить такой отчет. Так, для любопытства
          • father
            02.02.2017, 11:38:03
            0
            Прокатитесь до пиндостана. Там лукойловские заправки. Думаете перекупом занимаются? (=
            А по поводу отчетов. (=
            Есть армянская пословица - "Делай добро и бросай его в воду".
            Другими словами - Че орать-то об этом на всех углах? (=
            • фазеру
              02.02.2017, 11:58:29
              2
              Это как пример другим предприятиям, пусть тоже для города что то делают. От вас то много толку кроме псевдоинтеллектуального плача под каждым постом в УО?
              • father
                02.02.2017, 12:10:37
                -3
                "фазеру", я помогаю кому хочу, в меру своих возможностей, о которых Вы, "фазеру", не имеете ни малейшего понятия. (=
                А от вас? Толк есть? Сами-то, кроме комментариев, к моему псевдоинтеллектуальному плачу, что-то делаете? (=
                • father
                  02.02.2017, 21:59:15
                  0
                  понятно. (=
                  Лишь бы трекнуть чего. (=
                  Вычеркнули.
  • профсоюз
    02.02.2017, 8:56:10
    9
    а что Хахалкин еще на планерки в Лукойл не ходит?
    • комментаторам
      02.02.2017, 9:21:56
      3
      Что вы несете? Хоть один из вас прочитал материал и понял его суть? Сколько сделано для города и будет сделано в этом году? Это вам по-барабану?
      • понесло
        02.02.2017, 9:25:47
        8
        сделано для города - правильно! А город, что сделал для того, чтобы сохранить всю красоту? НИЧЕГО! Я думаю в сл. году Лейфрид вложится в какой то другой объект, который смогут сами и содержать! А наши чудо руководители заняты другими вопросами, не до людей им.
  • Пионерская 16
    02.02.2017, 9:25:17
    5
    "...отремонтировано дорожное полотно с обустройством тротуара по ул.Нефтяников д.41 и ул. Пионерская д.16 и оборудован, по многочисленным просьбам жителей, парковочный "карман"..." Да, сам себя не похвалишь - никто не похвалит! Молодец, Станислав Юрьевич! Ну, во-первых, эту дорогу ЛУКОЙЛ, прежде всего, для себя проложил. Там дороги ранее и не было вовсе, поэтому восстанавливать было нечего. А с началом строительства новых домов - в этой дороге появилась необходимость. Для себя старались. А г-н Хахалкин просто пропиарился. Про "парковочный карман" просто громко сказано! Посмотрим на ремонт дворовой территории, заложенной в бюджет города на 2017г. Надеюсь, наша доблестная администрация не даст возможность руководителю УК "Гелиос" запустить руки в карман, предназначенный для ремонта нашей придомовой территории.
    • ох
      02.02.2017, 11:26:11
      2
      Хлебом не корми, дай возможность по ныть.
      Да пусть Лукойл строит для себя, нам от этого плохо? Построил "для себя дорогу"- всем от этого только хорошо. Или теперь по этой дороге только лукойловцы по пропускам ходят, ездят???
      Кстати, изначально дорога там была, но куда-то исчезли несколько плит со временем и часть дороги превратилась в грязь.
      • father
        02.02.2017, 11:43:03
        3
        Ну я так понял, что без ведома администрации города, ничего не делается... (=
        Про плиты у них спросите (про те, которые исчезли)))
        Так-то конечно. Пусть строят. Водопроводы в Колве, газ туда проводят... Пусть. (=
        • Хахалкину
          02.02.2017, 11:54:00
          5
          На водовод в Колве РВП деньги давала 23 миллиона, где они? Где водовод?
      • Ах
        02.02.2017, 11:59:49
        1
        А кстати в 41 и 45 доме по Нефтяников далеко не только нефтяники живут
  • "Пионерской 16"
    02.02.2017, 15:24:18
    -3
    Действительно сделали "дорогу" тротуар к Нефтяникам 41...но ведь дорожных плит сколько сняли в отменном состоянии.по ним ходили пешие,большого формата около 50 штук...да во дворе около 200штук...Сколько стоит одна плита? Пересчитайте...Сколько песка кубометров сняли со двора? не один десяток машин КАМАЗ вывезли...это тоже деньги и не малые.Да бордюры по кругу двора ...а потом плюс дороги.Так что тротуар обошелся в копейки по сути...
    • так
      02.02.2017, 15:52:02
      1
      Пионерской 16
      Вот не считали, что куда вывезли. Но очень рады тропинке и дороге, двор стал уютнее, красивее, машины ставят на асфальт дальше от дороги- грязи меньше, разворота им больше, стоянку маленькую сделали, да, не Лукойл и эту бы никто не сделал. Плиты сколько сняли с дороги, почистили или заменили и сделали тропинку.
      Вывезли песок- сделали покрытие детям на площадке.
      Дети счастливы, родители спокойны за детей.
      Что вам не нравиться? Если вы бухгалтер от бога, посчитайте сколько грязного вонючего песка с собачьим д*****м вывезли , предъявите данные о потерях в суд. Мне лично этими мелочами заниматься не интересно. Вас угнетают- действуйте, доказывайте.
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