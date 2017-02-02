В прошлом году в Усинске произошло 38 пожаров

За прошлый год на пожарах в Усинске погибло восемь человек, что в семь раз больше, чем в 2015 году.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Усинска УНДиПР Главного Управления МЧС России по Республике Коми информирует:

За 2016 год на территории МО ГО «Усинск» зарегистрировано 38 пожаров (аналогичный период прошлого года - 38), с прямым ущербом 460 000 рублей (АППГ- 34 000 000), в результате которых погибло 8 человек (АППГ - 1 человек, увеличение в 7 раз). Также, в результате пожаров, 3 человека получили травмы различной степени тяжести (АППГ - 1, увеличение в 2 раза).

Таким образом, в 2016 году на территории МО ГО «Усинск» наблюдался рост по 2 основным статистическим показателям (гибель и травматизм).

Проведенный отделом надзорной деятельности и профилактической работы г.Усинска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми (далее – отдел НДПР г.Усинска) анализ показал, что из 38 зарегистрированных пожаров: 24 пожара произошло в черте города (63,1% от общего количества) и 14 – на территории сельских поселений (36,8 % от общего количества).

В жилых зданиях с низкой противопожарной устойчивостью произошло 15 пожаров (39,5% от общего количества).

Гибель 8 человек допущена только на территориях сельских поселений МО ГО «Усинск», 7 человек из 8 вели асоциальный образ жизни.

За истекший период 2017 года, уже произошло 8 пожаров (аналогичный период прошлого года - 3, увеличение в 2,6 раза) материальный ущерб при этом не причинен (АППГ – 0 рублей), в результате которых погибло 2 человек (АППГ - 0 человек, увеличение на 100%). Гибель двух человек допущена на территории сельского поселения, оба погибших вели асоциальный образ жизни.

Уважаемые жители г.Усинска. Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное - сразу же вызвать пожарную охрану. Если загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь его обесточить, если телевизор - прежде всего, выдерните вилку из розетки или обесточьте квартиру через электрощит. Помните! Горящий телевизор выделяет множество токсических веществ, поэтому постарайтесь сразу же вывести из помещения людей. Накройте телевизор любой плотной тканью, чтобы прекратить доступ воздуха. Если это не поможет, через отверстие в задней стенке залейте телевизор водой. При этом старайтесь находиться сбоку: ведь кинескоп может взорваться. Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе доступ свежего воздуха прибавит огню силы. Если горят другие электрические приборы или проводка, то надо выключить рубильник, выключатель или электрические пробки, и после этого вызвать пожарных.

Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не забудьте плотно закрыть двери горящей комнаты - это помешает огню распространиться по всей квартире и лестничной площадке. Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные помещения дым не проникал. В сильно задымленном пространстве нужно двигаться ползком или пригнувшись.

Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не удается, немедленно уходите. Возьмите документы, деньги и покиньте квартиру через входную дверь. Если путь к входной двери отрезан огнем и дымом - спасайтесь через балкон. Кстати, самые безопасные места в горящей квартире - на балконе или возле окна. Здесь пожарные найдут вас быстрее! Только оденьтесь потеплее, если на улице холодно. Открывайте дверь на балкон осторожно, поскольку пламя от большого притока свежего воздуха может усилиться. Не забудьте плотно закрыть дверь балкона за собой.

Поскольку огонь и дым распространяются снизу вверх, особенно осторожными должны быть жители верхних этажей.

Если вы случайно оказались в задымленном подъезде, двигайтесь к выходу, держась за стены (перила нередко ведут в тупик). Находясь в высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, а используйте возможность спастись на крыше здания, не забывайте использовать пожарную лестницу. Во время пожара запрещено пользоваться лифтом - его в любое время могут отключить. Кроме того, вы сами загоните себя в ловушку, так как можете «зависнуть» в лифте между горящими этажами и получить отравление угарным газом. Выбираясь из подъезда на улицу, как можно дольше задержите дыхание, а еще лучше - защитите нос и рот мокрым шарфом или платком.

Наша группа в контакте: https://vk.com/gpnusinsk.

при первых признаках пожара, сразу звоните по телефону «01», с сотового – «101».

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Усинска тел: 8(82144) 25-5-44.