В Усинск возвращаются морозы

Развитие синоптических процессов настраивает, что февраль 2017 года будет на 2-3С холоднее обычного.

фото: Albert Abdeeff

Как сообщает центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, последний раз холодный февраль отмечался 5 лет назад, в 2012году. Месячное количество осадков на большей части территории прогнозируется меньше среднего многолетнего количества.

Велика вероятность, что в первую половину месяца преобладающими в формировании погодных условий будут поля повышенного атмосферного давления. В связи с этим прогнозируется устойчивая морозная погода с дефицитом осадков. 2-5 февраля температура воздуха в основном будет составлять ночью -15...-25С, днем -13...-18С, на северо-востоке ночью до -30С, днем -18...-25С. В начале второй пятидневки месяца прогнозируется очередное ультраполярное вторжение (поступление воздушных масс с северо-востока), которое возможно задержится до середины февраля. Надо настраиваться, что вернутся сильные морозы. Возможно преобладающие ночные температуры будут находиться в пределах -28...-35С, в отдельных северных и восточных районах -38...-43С. Преобладающие дневные температуры воздуха — в пределах -18...-25С.

И только во второй половине месяца произойдет заметное потепление, когда на смену сухому морозному воздуху придет влажный и теплый атлантический. Ожидается, что погодные условия будут формировать североатлантические циклоны. В отдельные дни высока вероятность усиления ветра и метели. Температурный фон при этом прогнозируется в среднем на 3...6С выше нормы. Преобладающие ночные температуры воздуха будет находиться в пределах -8..-15С, в отдельные ночи при прояснении возможно понижение до -20С и ниже, преобладающие дневные температуры ожидаются в пределах -3...-8С, на крайнем северо-востоке -7...-12С.

В среднестатистическом феврале средняя температура уже выше январской на 1-2С и составляет -13...-16С. И только на северо-востоке еще близка к январской, -18...-21С. Обычно в феврале при 16-18 днях с осадками выпадает 18-29 мм, в районах Предуралья — 33-44 мм. Среднее число дней с метелью в южной части республики составляет 5-9 дней, в северной — 10-12.