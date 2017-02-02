4 февраля Усинская ЦРБ проводит день открытых дверей

4 февраля 2017 года во Всемирный день борьбы против рака Усинская центральная районная больница проводит День открытых дверей! Данное мероприятие направлена на профилактику и раннюю диагностику онкологических заболеваний.
В 2016 - 2018 годах Всемирный день борьбы против рака проходит под лозунгом «Мы можем. Я могу».
4 февраля 2017 года с 8:00 до 12:00 для вас без предварительной записи будут работать:
Взрослая поликлиника: врач онколог, врач уролог, смотровой кабинет. В это же время вы сможете беспрепятственно пройти флюорографическое обследование, а женщины пройти скрининговое обследование на маммографе. Мужчины старше 40 лет смогут сдать кровь на онкомаркер рака предстательной железы (по направлению врача любой специальности или фельдшера доврачебного кабинета). Забор крови с 8:00 до 9:30
Женская консультация: врач акушер-гинеколог, кабинет ультразвуковой диагностики (по направлению врача).
Здание стационара:Кабинет ультразвуковой диагностики (по направлению врача) (4 этаж, каб. №406)
При себе иметь паспорт, полис ОМС и желательно, амбулаторную карту.
Все виды обследований проводятся бесплатно!
Специалисты ГБУЗ РК «Усинская ЦРБ» предупреждают, что ранняя диагностика рака - это тот случай, когда лучше лишний раз сходить к врачу, чтобы понять, что вы в безопасности, чем потом жалеть об этом в больничной палате.
(с) Усинск.Онлайн
Онкомаркеры... а если не предстательная железа? (=
За деньги? (=
Щя начнут втирать про необходимость покупки несертифицированных колес (которые только у них есть, а вам они жизненно необходимы)
ps чего только на стоках нет.
Коридора нашей поликлиники нет. (=
Программа закончилась че ли?
Написали бы хотя бы кто приехал из Академиев.
Или к местным коновалам топать? (=
Борцуны за наш счет. (=