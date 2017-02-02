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02.02.2017 11:07
4 февраля Усинская ЦРБ проводит день открытых дверей
Онкологические заболевания являются одной из основных причин заболеваемости и смертности во всем мире.
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4 февраля 2017 года во Всемирный день борьбы против рака Усинская центральная районная больница проводит День открытых дверей! Данное мероприятие направлена на профилактику и раннюю диагностику онкологических заболеваний.

В 2016 - 2018 годах Всемирный день борьбы против рака проходит под лозунгом «Мы можем. Я могу».

4 февраля 2017 года с 8:00 до 12:00 для вас без предварительной записи будут работать:

Взрослая поликлиника: врач онколог, врач уролог, смотровой кабинет. В это же время вы сможете беспрепятственно пройти флюорографическое обследование, а женщины пройти скрининговое обследование на маммографе. Мужчины старше 40 лет смогут сдать кровь на онкомаркер рака предстательной железы (по направлению врача любой специальности или фельдшера доврачебного кабинета). Забор крови с 8:00 до 9:30

Женская консультация: врач акушер-гинеколог, кабинет ультразвуковой диагностики (по направлению врача).

Здание стационара:Кабинет ультразвуковой диагностики (по направлению врача) (4 этаж, каб. №406)

При себе иметь паспорт, полис ОМС и желательно, амбулаторную карту.

Все виды обследований проводятся бесплатно!

Специалисты ГБУЗ РК «Усинская ЦРБ» предупреждают, что ранняя диагностика рака - это тот случай, когда лучше лишний раз сходить к врачу, чтобы понять, что вы в безопасности, чем потом жалеть об этом в больничной палате.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (15)

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  • father
    02.02.2017, 11:33:49
    3
    Все виды обследований проводятся бесплатно!
    Так по ОМС, они бесплатно.
    Онкомаркеры... а если не предстательная железа? (=
    За деньги? (=
  • father
    02.02.2017, 11:47:58
    3
    Какие внимательные доктора... на фото (=
    Щя начнут втирать про необходимость покупки несертифицированных колес (которые только у них есть, а вам они жизненно необходимы)
    ps чего только на стоках нет.
    Коридора нашей поликлиники нет. (=
    • Усинец
      02.02.2017, 17:16:36
      4
      Фазеру
      Да это же Максим Иванович и Александра Ивановна выслушивают очередную жалобу!
  • да
    02.02.2017, 11:48:26
    6
    уж
    опять для галочки
    • father
      02.02.2017, 12:02:50
      4
      Чего-то не приглашают на диспансеризацию. (=
      Программа закончилась че ли?
      Написали бы хотя бы кто приехал из Академиев.
      Или к местным коновалам топать? (=
      Борцуны за наш счет. (=
  • Ужас
    02.02.2017, 16:10:05
    4
    Как можно много пройти за4 часа!Особенно УЗИ-по направлению врача.А вы сначала к врачу за направлением попадите.В субботу проводят,а сообщили в четверг.Оперативно,ничего не скажешь!!!
  • спасибо
    02.02.2017, 16:46:41
    5
    хоть фото сменили...
  • Усинка
    02.02.2017, 16:57:13
    5
    Для начала пусть в смотровом кабинете Наталья обрежет свои длинные ногти. Как она может качественно проводить осмотр женщин. А старшая мед сестра Перепёлкина занялась бы делом. Или на покой пусть идёт-вяжет носки. Ресурс свой уже выработала.
    • Усинец
      02.02.2017, 17:19:41
      0
      Усинке
      Ногти удлиняют пальцы и улучшают качество осмотра.
  • Диабетон
    02.02.2017, 17:01:31
    6
    ЦРБ где опять эндокринолог. Её то ещё нет, то опять нет, то уже нет. Сколько лет дурачите народ. Выучите для города эндокринолога. Только, который хочет работать.
    • Манинил Инсулинович
      02.02.2017, 17:22:27
      4
      Диабетону
      Эндокринолога нет и не будет, как и бесплатных тест-полосок.
      • father
        02.02.2017, 18:04:11
        -2
        Можно струю бобра принять во внутрь
  • Усинец
    02.02.2017, 17:27:38
    4
    Холодина в кабинетах поликлиники
    День открытых дверей?! Как бы не продуло. Да и в смотровом кабинете как бы не подглядывали из коридора.
  • x-river
    02.02.2017, 17:55:24
    -1
    ?мне приходило письмо с больницы приглошали на бесплатный осмотр какойто но я был на выезде ?могу ли я обратится
  • x-river
    02.02.2017, 18:12:40
    -1
    ?могу ли я стать донором 4 положительная ? стоимость
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