4 февраля Усинская ЦРБ проводит день открытых дверей

Онкологические заболевания являются одной из основных причин заболеваемости и смертности во всем мире.

4 февраля 2017 года во Всемирный день борьбы против рака Усинская центральная районная больница проводит День открытых дверей! Данное мероприятие направлена на профилактику и раннюю диагностику онкологических заболеваний.

В 2016 - 2018 годах Всемирный день борьбы против рака проходит под лозунгом «Мы можем. Я могу».

4 февраля 2017 года с 8:00 до 12:00 для вас без предварительной записи будут работать:

Взрослая поликлиника: врач онколог, врач уролог, смотровой кабинет. В это же время вы сможете беспрепятственно пройти флюорографическое обследование, а женщины пройти скрининговое обследование на маммографе. Мужчины старше 40 лет смогут сдать кровь на онкомаркер рака предстательной железы (по направлению врача любой специальности или фельдшера доврачебного кабинета). Забор крови с 8:00 до 9:30

Женская консультация: врач акушер-гинеколог, кабинет ультразвуковой диагностики (по направлению врача).

Здание стационара:Кабинет ультразвуковой диагностики (по направлению врача) (4 этаж, каб. №406)

При себе иметь паспорт, полис ОМС и желательно, амбулаторную карту.

Все виды обследований проводятся бесплатно!

Специалисты ГБУЗ РК «Усинская ЦРБ» предупреждают, что ранняя диагностика рака - это тот случай, когда лучше лишний раз сходить к врачу, чтобы понять, что вы в безопасности, чем потом жалеть об этом в больничной палате.

(с) Усинск.Онлайн