В республике выросло производство овощей

Предварительные социально-экономические итоги минувшего года в республике подвели в Комистате. На прошедшей 31 января пресс-конференции руководитель территориального органа Федеральной службы госстатистики Марина Кудинова рассказала о том, как изменилась жизнь региона в 2016 году.

Она подчеркнула, что эти данные еще будут корректироваться, но окончательные результаты, как правило, не сильно отличаются от предварительных. В целом экономическая ситуация в минувшем году характеризовалась ростом объемов производства продукции сельского хозяйства, строительных работ, ввода в действие жилья. Уменьшилось число жителей региона, но при этом возросла официально зарегистрированная безработица.

Демография

На 1 января 2017 года в Коми проживали 851 тысяча человек. За минувший год население республики уменьшилось на 0,7 процента, а это 5,8 тысячи человек. Как отметила Марина Кудинова, основная причина убыли населения – это миграция за пределы региона. Среди покидающих край преобладает трудоспособное население, поэтому идет процесс «старения» республики. Общая схема внутренней и внешней миграции такова: с севера люди перебираются в южные районы республики, из сельской местности – в города, а городское население уезжает в другие регионы.

– Наши земляки уезжают в Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Киров и в Краснодарский край, – уточнила Марина Кудинова. – За границу миграция совсем небольшая. За 11 месяцев 2016 года за границу выехали 37 человек.

Естественный прирост частично компенсировал миграционные потери. Как и в 2015 году, он сохранился только в городах. В сельской местности по сравнению с прошлым годом выросла смертность. По итогам одиннадцати месяцев в Коми родилось 10342 младенца, из них 5314 мальчиков и 5028 девочек.

Доходы и занятость

Среднедушевой денежный доход за январь-ноябрь 2016 года в среднем за месяц составил 30,9 тысячи рублей, сократившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1,7 процента. Реальные среднедушевые денежные доходы, скорректированные на индекс потребительских цен, снизились на 7,8 процента.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2016 году составила 43,4 тысячи рублей и возросла по сравнению с 2015 годом на 6,4 процента. Реальная начисленная заработная плата относительно предыдущего года не изменилась.

Средний размер назначенных месячных пенсий на 1 октября 2016 года составил 15,9 тысячи рублей, что на 2,7 процента больше, чем год назад. Реальный размер пенсий снизился на 2,7 процента.

Среднесписочная численность работников организаций в январе-ноябре минувшего года составила 335,1 тысячи человек, что на 3,5 процента меньше, чем в соответствующем периоде 2015 года. Наибольшее сокращение работников отмечено в производстве нефтепродуктов и выпуске прочих неметаллических минеральных продуктов, строительстве, торговле, гостиницах и ресторанах, организациях внутреннего водного и воздушного транспорта. Одновременно выросло число занятых в производстве пищевых продуктов, трубопроводном транспорте, деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, дошкольном и начальном общем образовании.

Промышленность и сельское хозяйство

По предварительным данным, общая численность безработных в среднем за 2016 год насчитывала 40,2 тысячи человек. В сравнении с 2015 годом уровень общей безработицы возрос с семи до 8,7 процента. На конец 2016 года в Коми официально было зарегистрировано 8,1 тысячи безработных, что на пять процентов больше, чем годом ранее.

В 2016 году спад в промышленном производстве был обусловлен сокращением угледобычи, нефтепереработки и деревообработки. Фактором, сдерживающим спад, стало увеличение добычи нефти и производства целлюлозно-бумажной продукции. По сравнению с 2015 годом в республике увеличилась добыча нефти и газа, производство мяса птицы и животных, цельномолочной продукции, продольно распиленных лесоматериалов, фанеры, древесно-волокнистых плит, бумаги и картона, выпуск теплоэнергии. Сократилась добыча каменного угля, производство хлеба, автомобильного бензина, топочного мазута, дизельного топлива, нетканых материалов, древесно-стружечных плит, выработка электроэнергии.

– Более привлекательно выглядит ситуация в сельском хозяйстве, – перешла к новой теме Марина Кудинова. – Относительно 2015 года объем производства продукции сельского хозяйства увеличился на 2,9 процента.

Продукции растениеводства получено на один процент меньше, продукции животноводства – на 5,1 процента больше. В 2016 году в республике увеличилось производство мяса свиней и птицы, яиц, выросли валовые сборы овощей. Вместе с тем меньше собрано картофеля и получено молока. Возросло поголовье свиней и птицы, но снизилась численность крупного рогатого скота, в том числе коров. Как пояснила Марина Кудинова, сегодня коров держит в основном пожилое население, которое ориентировано обеспечивать только собственные потребности в молоке.

Строительство и торговля

В строительстве на 5,1 процента увеличился объем строительных работ и на 11,1 процента ввод в действие жилья. За 2016 год было построено 232,9 тысячи квадратных метров жилой недвижимости. На Сыктывкар приходилось 62 процента от общего объема жилищного строительства. Строительство жилой недвижимости в сельской местности за год увеличилось на 20 процентов и занимало 18 процентов в общем вводе. Населением за счет собственных и заемных средств было введено 45,2 тысячи квадратных метров, или на 14,2 процента больше, чем за предыдущий год.

Оборот розничной торговли уменьшился на 10 процентов. Продажи пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий снизились на 13,5, реализация непродовольственных товаров – на 6,2 процента.

Инфляция

Как отметила Марина Кудинова, жители региона стали тратить свои заработки в основном на самое необходимое.

– Никто не бежал покупать на Новый год холодильники, телевизоры, как было несколько лет назад, – заметила она.

При этом уровень инфляции на потребительском рынке сложился ниже, чем за предыдущий год. За год цены на продовольственные товары возросли на 4,4 процента, на непродовольственные товары – на 6,4, на услуги – на 3,4. Среди продовольственных товаров больше всего подорожали сливочное масло, крупы и бобовые, сыр. Наибольшее снижение цен было зафиксировано на картофель (на 15 процентов), яйца и сахар (на семь процентов). Также стали дешевле овощи, фрукты и цитрусовые. Подорожали непродовольственные товары. Самыми высокими темпами росли цены на табачные изделия (на 18 процентов), часы и обувь (на 12 процентов), галантерейную продукцию (на 11 процентов).

– По сравнению с регионами Северо-Западного федерального округа Коми со своими ценниками находится примерно посередине, – отметила статистик. – В целом инфляция у нас ниже, чем в среднем по России.

В сфере услуг наибольшее подорожание отмечено на услуги правового характера (на 36 процентов), дошкольного воспитания (на 11 процентов) и ветеринарные услуги (на 10 процентов). Стали заметно дешевле услуги в сфере зарубежного туризма (на шесть процентов) и страхования (на четыре процента). Цены на жилищно-коммунальные услуги выросли на два процента. Жилищные услуги подорожали на 0,2, коммунальные – на 3,2 процента.

Артур АРТЕЕВ (газета "Республика")