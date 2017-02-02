Администрация Усинска проиграла ремонтникам в суде

Коми УФАС России была рассмотрена жалоба ООО «Немстрой» на действия муниципального заказчика по отклонению заявки при проведении закупок ремонтных работ. Аукцион проводился администрацией Усинска с начальной ценой контракта на ремонт детского сада № 7 в 2,6 млн рублей.

По результатам рассмотрения жалобы было установлено, что заявка участника была отклонена неправомерно. Организатору аукциона было выдано предписание об отмене незаконного решения.

Не согласившись с решением антимонопольного органа, муниципалитет обжаловал его в суде. Арбитражным судом факт неправомерного отказа в допуске к аукциону был подтвержден, в удовлетворении иска отказано.

В 2016 году государственными и муниципальными заказчиками было обжаловано 16 решений и предписаний Коми УФАС в сфере государственных закупок. Одно решение отменено, 15 оставлены в силе.