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02.02.2017 14:15
Администрация Усинска проиграла ремонтникам в суде

Коми УФАС России была рассмотрена жалоба ООО «Немстрой» на действия муниципального заказчика по отклонению заявки при проведении закупок ремонтных работ. Аукцион проводился администрацией Усинска с начальной ценой контракта на ремонт детского сада № 7 в 2,6 млн рублей.

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По результатам рассмотрения жалобы было установлено, что заявка участника была отклонена неправомерно. Организатору аукциона было выдано предписание об отмене незаконного решения.

Не согласившись с решением антимонопольного органа, муниципалитет обжаловал его в суде. Арбитражным судом факт неправомерного отказа в допуске к аукциону был подтвержден, в удовлетворении иска отказано.

В 2016 году государственными и муниципальными заказчиками было обжаловано 16 решений и предписаний Коми УФАС в сфере государственных закупок. Одно решение отменено, 15 оставлены в силе.

Комментарии (7)

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  • father
    02.02.2017, 15:30:07
    10
    А поподробнее? Про причину отклонения заявки?
    Что будет с "отклоняльщиком"? "Отряхнулся, и дальше пошел? Отклонять?
    • Гость
      02.02.2017, 15:52:44
      5
      Ну администрацию оштрафуют а работы сккорее всего уже кто то сделал другой кто тендер выиграл.
  • интересно
    02.02.2017, 15:39:26
    5
    а кто получил контракт?
  • Дайка угадаю
    02.02.2017, 15:57:43
    7
    Ростехбезопасность?!?
    • )
      02.02.2017, 16:44:22
      6
      не интересно с Вами, все сразу угадываете....
      • ага
        02.02.2017, 16:49:12
        6
        тогда понятно, видел как то одного великого строителя (зама Хахалкина) кривого Як саб**. Наверно с горя ханку трескает (((
  • Изя
    02.02.2017, 17:39:10
    2
    http://www.zakupki.gov.ru/epz/complaint/quicksearch/search_eis.html?searchString=0107300022016000028&strictEqual=on&fz94=on&cancelled=on&considered=on®arded=on
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