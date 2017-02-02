4 февраля - Всемирный День борьбы против рака

Ежегодно, начиная с 2005 года, в мире отмечается Всемирный День борьбы против рака под эгидой Международного Союза против рака (UICC). Цель проведения этого Дня — привлечение внимания общественности к проблеме, повышение осведомлённости населения о раке, раннему выявлению и лечению этого заболевания.

Рак является одной из ведущих причин смерти во всем мире. В Европейском регионе, по данным ВОЗ, смертность от рака стоит на втором месте после смертности от болезней системы кровообращения.

Всемирный день борьбы против рака – это повод для информирования врачей и населения о тех мерах, которые каждый может и должен принять для профилактики заболевания.

Рак — это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. Рак развивается из одной единственной клетки. Превращение нормальной клетки в опухолевую происходит в ходе многоэтапного процесса, обычно представляющего развитие предракового состояния в злокачественные опухоли. Эти изменения происходят в результате взаимодействия между генетическими факторами человека, неблагоприятными факторами внешней среды и поведенческими факторами риска. Одним из характерных признаков рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ, способных проникать в близлежащие ткани организма и распространяться в другие органы.

Основными причинами возникновения рака считаются:

физические факторы — канцерогены, такие как ультрафиолетовое и ионизирующее излучение и др.;

химические канцерогены, такие как асбест, компоненты табачного дыма, афлатоксины (загрязнители пищевых продуктов), мышьяк (загрязнитель питьевой воды) и др.;

биологические канцерогены, такие как инфекции, вызываемые некоторыми вирусами, бактериями или паразитами и др.

С возрастом заболеваемость раком возрастает, вероятнее всего, из-за накопленных рисков развития.

Основными факторами риска развития онкологических заболеваний являются употребление табака, нездоровое питание, хронический стресс, низкая физическая активность, злоупотребление алкоголем, хронические инфекции, вызываемые в том числе вирусами гепатита B (HBV), гепатита C (HCV) и некоторыми типами вируса папилломы человека (HPV) и др.

В Усинском районе, согласно статистическим данным, ситуация с онкологическими заболеваниями, к сожалению, из года в год остается неутешительной. Так, в 2016 году в Усинске впервые в жизни выявлено 164 случая злокачественных новообразований (в 2015 г. - 128).

Контингент больных со злокачественными новообразованиями, находящихся под наблюдением, составил 905 человек – 2% населения Усинского района (в 2015 году состояло на учете 801 человек).

Рассматривая заболеваемость в Усинске по основным локализациям злокачественных новообразований (на 100 тыс. чел. населения), выявлена следующая структура:на 1-ом месте стоит рак молочной железы – 21,6 % (173 человека)от всех стоящих с злокачественными новообразованиями на учете, на 2-ом – рак шейки матки – 9% (74человека), на 3-ем месте – рак почек – 7,5 (60человек).

В 2016 году выявляемость рака на I-II стадиях составила всего лишь 48% (в 2015 году – 51 %), зато выявляемость рака в запущенных стадиях значительно выросла и составила в 2016 году 26,2% (в 2015 году – 17,6%) Показатель смертности от злокачественных новообразований (по данным ЗАГС г. Усинска) в Усинском районе в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился с 106,1 до 122,8 случаев на 100 тыс. населения.

Специалисты обращают внимание на то, что в наше время хорошо известны причины возникновения раковых заболеваний, и это дает возможность предотвратить до 40% случаев заболевания. Здоровый образ жизни, включающий физическую активность, правильное питание и отказ от вредных привычек – основа первичной профилактики.

Роль курения в развитии заболеваний известна давно, но обычно имеют ввиду только самого курильщика. Теперь появилось понимание, что окружающие его люди невольно становятся жертвами табакокурения. В России до 89% подростков 13-15 лет и около 80% взрослых подвергаются пассивному курению. Установлено, что вдыхание некурящими людьми составляющих табачного дыма оказывает влияние на состав крови, мочи и состояние нервной системы пассивного курильщика. Доказано, что во время пассивного курения человек получает вред, который бы он получил, выкуривая 1 сигарету каждые 5 часов! Если некурящий в течение 8 часов находится в прокуренном помещении, он получает вред, равносильный воздействия от выкуривания более 5 сигарет.

Злоупотребление алкоголем является фактором риска развития многих типов рака, включая рак полости рта, глотки, гортани, пищевода, печени, ободочной и прямой кишки и молочной железы. Риск развития рака напрямую зависит от количества употребляемого алкоголя. Риск развития некоторых типов рака (например, рака полости рта, глотки, гортани и пищевода) у людей, употребляющих алкоголь в больших объемах, значительно возрастает, если при этом они являются заядлыми курильщиками. Доли конкретных типов рака, обусловленных алкоголем, варьируются между мужчинами и женщинами, что, в основном, связано с различиями в средних уровнях потребления. Так, например, бремя раковых заболеваний полости рта и ротовой части глотки, обусловленных алкоголем, составляет у мужчин 22%, а у женщин — 9%. Такая же разница между полами существует и в отношении раковых заболеваний пищевода и печени.

Существует связь между излишним весом и ожирением и многими типами рака, такими как рак пищевода, ободочной и прямой кишки, молочной железы, слизистой оболочки матки и почек. Сбалансированное потребление здоровой пищи, включающее: уменьшение потребления жира (при обычной двигательной активности не более 50-70 г жира в день со всеми продуктами); обязательное включение в ежедневный рацион не менее 400-500 г овощей и фруктов, обеспечивающих организм растительной клетчаткой, витаминами и веществами, обладающими антиканцерогенным действием (к ним относятся: желтые и красные овощи, содержащие каротин (морковь, помидоры, редька и др.), фрукты, содержащие большое количество витамина С (цитрусовые, киви и др.), капуста (особенно брокколи, цветная и брюссельская), чеснок и лук); регулярное употребление продуктов из цельных зерновых злаковых культур; ограничение потребления копченой и нитрит-содержащей пищи.

Регулярная физическая активность (не менее 30 мин. в день) и поддержание здорового веса тела наряду со здоровым питанием значительно снижают риск развития рака.

Воздержание от длительного пребывания на солнце. Ультрафиолетовое (УФО) излучение и, в частности, солнечное излучение является канцерогенным для человека, вызывая все основные типы рака кожи, такие как базальноклеточная карцинома, плоскоклеточная карцинома и меланома. Использование солнцезащитных средств и защитной одежды, позволяет избежать чрезмерного воздействия УФО и является эффективной профилактической мерой. Испускающие УФО устройства для искусственного загара в настоящее время также рассматриваются как фактор риска.

Защита против некоторых вирусов, вызывающих рак.Следует помнить, что в настоящее время проводится вакцинация против вируса гепатита В, который вызывает рак печени; против вируса папилломы человека (HPV), который вызывает рак шейки матки.

При ведении здорового образа жизни и грамотной профилактики рака, риск заболеть можно значительно снизить.

Загрязнение воздуха, воды и почвы канцерогенными химическими веществами приводит к 1-4% всех раковых заболеваний. Канцерогенные химические вещества в окружающей среде могут воздействовать через питьевую воду или загрязненный воздух внутри помещений и атмосферный воздух. Канцерогенные вещества оказывают воздействие также и через пищевые продукты, загрязненные такими химическими веществами, как афлатоксины или диоксины.

Более 40 веществ и смесей на производстве оказывают канцерогенное воздействие на сотрудников и входят в категорию канцерогенов, связанных с профессиональной деятельностью. Связь этих веществ с раком легких, мочевого пузыря, гортани и кожи, а также с лейкемией и раком носоглотки, подтверждена документально. Профессиональные раковые заболевания сконцентрированы среди конкретных групп работающего населения, для которых риск развития определенной формы рака может быть значительно выше, чем для общего населения.

В настоящее время в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в Усинском районе проводится диспансеризация определенных групп взрослого населения и профилактические медицинские осмотры (Приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2015 №36ан «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» и №1011н «Об утверждении порядка проведения профилактическог