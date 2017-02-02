Рак является одной из ведущих причин смерти во всем мире. В Европейском регионе, по данным ВОЗ, смертность от рака стоит на втором месте после смертности от болезней системы кровообращения.
Всемирный день борьбы против рака – это повод для информирования врачей и населения о тех мерах, которые каждый может и должен принять для профилактики заболевания.
Рак — это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. Рак развивается из одной единственной клетки. Превращение нормальной клетки в опухолевую происходит в ходе многоэтапного процесса, обычно представляющего развитие предракового состояния в злокачественные опухоли. Эти изменения происходят в результате взаимодействия между генетическими факторами человека, неблагоприятными факторами внешней среды и поведенческими факторами риска. Одним из характерных признаков рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ, способных проникать в близлежащие ткани организма и распространяться в другие органы.
Основными причинами возникновения рака считаются:
- физические факторы — канцерогены, такие как ультрафиолетовое и ионизирующее излучение и др.;
- химические канцерогены, такие как асбест, компоненты табачного дыма, афлатоксины (загрязнители пищевых продуктов), мышьяк (загрязнитель питьевой воды) и др.;
- биологические канцерогены, такие как инфекции, вызываемые некоторыми вирусами, бактериями или паразитами и др.
С возрастом заболеваемость раком возрастает, вероятнее всего, из-за накопленных рисков развития.
Основными факторами риска развития онкологических заболеваний являются употребление табака, нездоровое питание, хронический стресс, низкая физическая активность, злоупотребление алкоголем, хронические инфекции, вызываемые в том числе вирусами гепатита B (HBV), гепатита C (HCV) и некоторыми типами вируса папилломы человека (HPV) и др.
В Усинском районе, согласно статистическим данным, ситуация с онкологическими заболеваниями, к сожалению, из года в год остается неутешительной. Так, в 2016 году в Усинске впервые в жизни выявлено 164 случая злокачественных новообразований (в 2015 г. - 128).
Контингент больных со злокачественными новообразованиями, находящихся под наблюдением, составил 905 человек – 2% населения Усинского района (в 2015 году состояло на учете 801 человек).
Рассматривая заболеваемость в Усинске по основным локализациям злокачественных новообразований (на 100 тыс. чел. населения), выявлена следующая структура:на 1-ом месте стоит рак молочной железы – 21,6 % (173 человека)от всех стоящих с злокачественными новообразованиями на учете, на 2-ом – рак шейки матки – 9% (74человека), на 3-ем месте – рак почек – 7,5 (60человек).
В 2016 году выявляемость рака на I-II стадиях составила всего лишь 48% (в 2015 году – 51 %), зато выявляемость рака в запущенных стадиях значительно выросла и составила в 2016 году 26,2% (в 2015 году – 17,6%) Показатель смертности от злокачественных новообразований (по данным ЗАГС г. Усинска) в Усинском районе в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился с 106,1 до 122,8 случаев на 100 тыс. населения.
Специалисты обращают внимание на то, что в наше время хорошо известны причины возникновения раковых заболеваний, и это дает возможность предотвратить до 40% случаев заболевания. Здоровый образ жизни, включающий физическую активность, правильное питание и отказ от вредных привычек – основа первичной профилактики.
Роль курения в развитии заболеваний известна давно, но обычно имеют ввиду только самого курильщика. Теперь появилось понимание, что окружающие его люди невольно становятся жертвами табакокурения. В России до 89% подростков 13-15 лет и около 80% взрослых подвергаются пассивному курению. Установлено, что вдыхание некурящими людьми составляющих табачного дыма оказывает влияние на состав крови, мочи и состояние нервной системы пассивного курильщика. Доказано, что во время пассивного курения человек получает вред, который бы он получил, выкуривая 1 сигарету каждые 5 часов! Если некурящий в течение 8 часов находится в прокуренном помещении, он получает вред, равносильный воздействия от выкуривания более 5 сигарет.
Злоупотребление алкоголем является фактором риска развития многих типов рака, включая рак полости рта, глотки, гортани, пищевода, печени, ободочной и прямой кишки и молочной железы. Риск развития рака напрямую зависит от количества употребляемого алкоголя. Риск развития некоторых типов рака (например, рака полости рта, глотки, гортани и пищевода) у людей, употребляющих алкоголь в больших объемах, значительно возрастает, если при этом они являются заядлыми курильщиками. Доли конкретных типов рака, обусловленных алкоголем, варьируются между мужчинами и женщинами, что, в основном, связано с различиями в средних уровнях потребления. Так, например, бремя раковых заболеваний полости рта и ротовой части глотки, обусловленных алкоголем, составляет у мужчин 22%, а у женщин — 9%. Такая же разница между полами существует и в отношении раковых заболеваний пищевода и печени.
Существует связь между излишним весом и ожирением и многими типами рака, такими как рак пищевода, ободочной и прямой кишки, молочной железы, слизистой оболочки матки и почек. Сбалансированное потребление здоровой пищи, включающее: уменьшение потребления жира (при обычной двигательной активности не более 50-70 г жира в день со всеми продуктами); обязательное включение в ежедневный рацион не менее 400-500 г овощей и фруктов, обеспечивающих организм растительной клетчаткой, витаминами и веществами, обладающими антиканцерогенным действием (к ним относятся: желтые и красные овощи, содержащие каротин (морковь, помидоры, редька и др.), фрукты, содержащие большое количество витамина С (цитрусовые, киви и др.), капуста (особенно брокколи, цветная и брюссельская), чеснок и лук); регулярное употребление продуктов из цельных зерновых злаковых культур; ограничение потребления копченой и нитрит-содержащей пищи.
Регулярная физическая активность (не менее 30 мин. в день) и поддержание здорового веса тела наряду со здоровым питанием значительно снижают риск развития рака.
Воздержание от длительного пребывания на солнце. Ультрафиолетовое (УФО) излучение и, в частности, солнечное излучение является канцерогенным для человека, вызывая все основные типы рака кожи, такие как базальноклеточная карцинома, плоскоклеточная карцинома и меланома. Использование солнцезащитных средств и защитной одежды, позволяет избежать чрезмерного воздействия УФО и является эффективной профилактической мерой. Испускающие УФО устройства для искусственного загара в настоящее время также рассматриваются как фактор риска.
Защита против некоторых вирусов, вызывающих рак.Следует помнить, что в настоящее время проводится вакцинация против вируса гепатита В, который вызывает рак печени; против вируса папилломы человека (HPV), который вызывает рак шейки матки.
При ведении здорового образа жизни и грамотной профилактики рака, риск заболеть можно значительно снизить.
Загрязнение воздуха, воды и почвы канцерогенными химическими веществами приводит к 1-4% всех раковых заболеваний. Канцерогенные химические вещества в окружающей среде могут воздействовать через питьевую воду или загрязненный воздух внутри помещений и атмосферный воздух. Канцерогенные вещества оказывают воздействие также и через пищевые продукты, загрязненные такими химическими веществами, как афлатоксины или диоксины.
Более 40 веществ и смесей на производстве оказывают канцерогенное воздействие на сотрудников и входят в категорию канцерогенов, связанных с профессиональной деятельностью. Связь этих веществ с раком легких, мочевого пузыря, гортани и кожи, а также с лейкемией и раком носоглотки, подтверждена документально. Профессиональные раковые заболевания сконцентрированы среди конкретных групп работающего населения, для которых риск развития определенной формы рака может быть значительно выше, чем для общего населения.
В настоящее время в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в Усинском районе проводится диспансеризация определенных групп взрослого населения и профилактические медицинские осмотры (Приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2015 №36ан «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» и №1011н «Об утверждении порядка проведения профилактическог
о медицинского осмотра»), основной целью которых является осуществление комплекса мероприятий, направленных на формирование, сохранение и укрепление здоровья населения, предупреждение развития и снижение заболеваний, предотвращение преждевременной смертности в трудоспособном возрасте, увеличение активного долголетия. Одной из главных задач является раннее выявление онкологических заболеваний. В 2016 году диспансеризацию в Усинском районе прошло 4 597 человек взрослого населения, среди которых было впервые выявлено 15 случаев злокачественных новообразований (в 2015 году в ходе диспансеризации было выявлено 6 новых случае ЗНО).
Выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях дает возможность раннего начала лечения, что в свою очередь принесет хорошие результаты и увеличит шансы на долголетие.
Своевременная диагностика онкологических заболеваний осуществляется с помощью двух основных методов:
1. Повышением широкой общественности населения о первых признаках ракового поражения.
2. Скрининг. Данное понятие включает проведение плановых диагностических процедур, которые позволяют обнаружить ранний рак при отсутствии субъективных и объективных жалоб у пациентов.
ИТАК, КАК ЖЕ ДИАГНОСТИРУЮТ РАК?
Отличительной чертой данного вида диагностических процедур является быстрота и простота применения.
Раннее выявление рака молочной железы:
Женщинам рекомендуется регулярно проводить самообследование грудной железы на предмет выявления любых уплотнений и узлов. Также, особое внимание уделяется на наличие выделений из соска и повреждений внешних кожных покровов груди.
Маммография на сегодняшний день считается единственным скрининговым методом, доказавшим свою эффективность практически во всех клинических случаях. Данная методика позволила сократить показатели смертности от злокачественного рака грудной железы на 20%. Поскольку маммография использует рентгенологическое излучение, то такая манипуляция требует значительных затрат энергоресурсов. Маммографию должны проходить все женщины, достигшие возраста 39 лет одни раз в два года.
В Усинске маммографию можно пройти во взрослой поликлинике как по направлению врача или фельдшера (акушерки) так и самостоятельно предъявив паспорт и полис ОМС. Часы работы кабинета маммографии ежедневно с понедельника по пятницу с 8:00 до 14:00, суббота с 8:00 до 12:00.
Раннее выявление рака шейки матки:
Скрининг при данном заболевании направлен на выявление предраковых изменений слизистой оболочки женских половых органов, которые могут привести к образованию злокачественных новообразований и вызвать рак тела и матки или рак шейки матки. Профилактические мероприятия в гинекологии эффективны при наличии организованной системы наблюдения и лечения.
С диагностической целью используется несколько специальных тестов, среди которых наиболее распространенным является мазок Папаниколау (цит
ологическое обследование биологического материала). Благодаря такому исследованию в большинстве стран Европы удалось снизить заболеваемость раком шейки матки. В современной медицине применяются также другие системы тестирования.
В Усинске цитологическое исследование мазка с шейки матки можно пройти в смотровом кабинете ежедневно кроме воскресенья в часы работы поликлиники, а также во время приема у врача гинеколога в женской консультации.
Раковые заболевания ротовой полости:
Раннее обнаружение злокачественного процесса полости рта осуществляется во время планового визита у врача-стоматолога. Заподозрить рак полости ртаспециалист может после визуального осмотра зубо-челюстной системы и слизистой оболочки. В таких случаях пациент направляется к онкологу для проведения специализированного обследования.
Рак легких — раннее выявление:
Ранняя онкология респираторной системы выявляется по результатам профилактического рентгенологического или флюорографического исследования органов грудной клетки. Флюорографическому обследованию подлежат все, лица достигшие 15-ти летнего возраста одни раз в год.
В Усинске флюорографиюможн
Раковые поражения пищевода и желудка:
Для своевременного определения злокачественных процессов в желудочно-кишечном тракте используется эндоскопическое исследование. Данная процедура позволяет визуально оценить состояние слизистой оболочки пищевого канала и произвести забор небольшого участка патологических тканей. Биопсия является наиболее точным методом установления окончательного диагноза, который определяется по результатам цитологического и гистологического анализа. На сегодняшний день скрининг опухолевых маркеров рака желудка, в основном, применяется для оценки результатов противораковой терапии.
В Усинске эндоскопическое обследование желудка, 12-ти перстной кишки и пищевода проводится только по направлению врача при наличии показаний или при проведении некоторых видов медицинских осмотров.
Раннее выявление рака простаты:
Диагностика онкологии предстательной железы на ранних стадиях развития проводится по определению уровня специфического антигена простаты (специальный онкомаркер). В некоторых случаях такая диагностическая процедура может давать ложно позитивные результаты. Основным способом скрининга рака простаты считается пальцевое пальпирование предстательной железы, которое рекомендуется ежегодно проходить всем пациентам мужского пола старше 40 лет.
В Усинске с декабря 2016 года анализ крови на онкмаркер ПСА могут сдать все мужчины старше сорока лет один раз в год совершенно бесплатно по направлению врача или фельдшера доврачебного кабинета. Онкоосмотр включая пальцевое пальпирование предстательной железы можно пройти в кабинете хирурга обратившись туда как самостоятельно, так и по направлению врача другой специальности. При организации работы мужского смотрового кабинета все обследования на ранее выявления рака простаты можно будет пройти там.
Рак прямой и ободочной кишки:
Раннее выявление рака и коллатерального опухолевого процесса базируется на способности аденоматозных полипов и карценом повреждать кровеносные сосуды, в результате чего в каловых массах можно определить незначительное количество форменных элементов крови. Для этой цели врачи проводят геммокультный тест, позволяющий выявить скрытую кровь в кале больного.Основным способом скрининга рака прямой кишки считается пальцевое ректальное исследование, которое рекомендуется ежегодно проходить всем пациентам как, мужского, так и женского пола старше 40 лет.
В Усинске кал на скрытую кровь можно сдать по направлению врача, кроме того данный анализ входит в перечень исследование при проведении диспансеризации и профилактического осмотра. Пальцевое ректальное исследование проводится при посещении смотровых кабинетов, а также на приемах врачей хирургов, уролога, онколога, акушера-гинеколога.
Рак яичников:
Для выявления ракового заболевания яичников при отсутствии у пациентки субъективных жалоб в гинекологической практике используется скрининговый тест на наличии в крови маркера онкологии СА-125. Также, положительные результаты в сфере ранней диагностики показывает ультразвуковое исследование женщин, находящихся в группе риска.
В Усинскекровь маркера онкологии СА-125 можно сдать по направлению врача по показаниям. УЗИ женской половой сферы входит в перечень обследования при проведении диспансеризации.
Раннее выявление рака крови:
Ранняя диагностика лейкозов осуществляется по результатам развернутого анализа крови, который рекомендуется проводить раз в год.
Специалисты ГБУЗ РК «Усинская ЦРБ» предупреждают, что ранняя диагностика рака - это тот случай, когда лучше лишний раз сходить к врачу, чтобы понять, что вы в безопасности, чем потом жалеть об этом в больничной палате.
Напомним, 4 февраля в Усинской ЦРБ пройдет день открытых дверей.
Здоровья всем!!!